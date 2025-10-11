В США произошел взрыв на заводе взрывчатки. Есть погибшие

В пятницу утром в американском штате Теннеси произошел взрыв на заводе Accurate Energetic Systems.

По данным правоохранительных органов, несколько человек погибли, еще несколько пропали без вести. Точное число жертв пока неизвестно. Шерифа округа Хамфрис Крис Дэвис заявил, что по меньшей мере 19 человек числятся пропавшими без вести. Причина взрыва остается неясной, расследование может занять несколько дней.

Взрыв произошел на предприятии Accurate Energetic Systems, расположенном примерно в 80 км к западу от города Нэшвилл, пишет агентство Reuters. На сайте компании сказано, что организация разрабатывает, производит и хранит взрывчатые вещества, используемые как в оборонной промышленности, так и в коммерческих целях.