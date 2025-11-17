В США республиканцы работают над вторичными санкциями против России

В США республиканцы работают над законопроектом, который предполагает введение санкций против любой страны, ведущей бизнес с Россией. Об этом в минувшие выходные сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«Они могут добавить к этому Иран. Я это предлагал. Таким образом, любая страна, ведущая бизнес с Россией, будет подвергнута очень жёстким санкциям», – отметил Трамп.

Некоторые американские сенаторы, как отмечает Reuters, сейчас возобновили попытки добиться принятия и подписания президентом Трампом двухпартийного законопроекта о санкциях. Документ предусматривает введение пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть и газ, а также санкций против международных компаний, которые работают с российским энергетическим сектором.

В конце октября Вашингтон ввёл санкции против крупнейших нефтяных компаний России – «Роснефти» и «Лукойла». Это были первые ограничения против Москвы после возвращения Трампа в Белый дом.

Госсекретарь Марко Рубио заявил на прошлой неделе, что Вашингтон практически исчерпал возможности для дальнейших санкций против Москвы за войну в Украине. Рубио отметил, что последний пакет ограничений был направлен против крупнейших российских нефтяных компаний, но должно пройти некоторое время, чтобы их действие ощутили.

Двухпартийный законопроект о введении вторичных санкций против России, подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, был представлен весной 2025 года. Документ предусматривает пошлины в 500% на импорт из стран, которые продолжают покупать российскую нефть, природный газ или уран, а также санкции против любых государств, приобретающих российский уран. Инициативу поддержали более 80 из 100 сенаторов.

Летом Грэм заявлял, что Трамп готов поддержать законопроект, и ожидалось, что его рассмотрит Сенат, но после саммита на Аляске президентов России и США рассмотрение документа приостановили. По данным Bloomberg, Сенат сделал паузу до новой встречи лидеров в Будапеште, которая в итоге была отменена.