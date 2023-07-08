В США сообщили о переговорах с Россией по поводу обмена Эвана Гершковича

США ведут с Россией переговоры об обмене арестованного по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Были обсуждения, но эти обсуждения не привели к четкому пути решения вопроса», – сказал Салливан журналистам, добавив, что у США нет «четкого ответа» на вопрос, как добиться освобождения Гершковича.

«Все, что я могу сделать – это сказать вам, что у нас есть четкое обязательство и убежденность в том, что мы сделаем все возможное, чтобы вернуть его домой», – добавил Салливан.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы сохраняются контакты с США по поводу возможного обмена заключенными между странами. Однако, по его словам, они «должны осуществляться и продолжаться в полной тишине». Он также не стал уточнять возможность проведения обменов заключенными с Соединенными Штатами в ближайшее время. Ранее Россия неоднократно заявляла, что любой обмен может состояться только после вынесения приговора по делу. Дата суда пока не назначена.