В США законодатели призвали перенести визит Зеленского, чтобы встретиться с ним

Группа законодателей США, состоящая из представителей Демократической и Республиканской партий, призвала администрацию президента Джо Байдена изменить дату визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

В послании главе Белого дома четыре сопредседателя Украинского собрания Конгресса просят дать парламенту возможность встретиться с Зеленским, тогда как его приезд 30 августа придётся на период, когда законодатели будут находиться на летних каникулах. Как отмечают в письме к Джо Байдену его авторы, у них сложилось ощущение, что президентская администрация пытается помешать Конгрессу напрямую пообщаться с Владимиром Зеленским.

Прозападные предшественники Зеленского на посту президента Украины – Виктор Ющенко и Пётр Порошенко – оба имели возможность выступить перед членами Конгресса в ходе их первого официального визита в Соединённые Штаты.

Детали приезда нынешнего украинского лидера администрация Байдена анонсировала 21 июля – в тот же день, когда было объявлено о достижении соглашения между США и Германией по завершению строительства в Европе в обход Украины российского газопровода "Северный поток – 2". Конгресс активно выступает против этого проекта, отмечая, что он лишит Украину крайне важных для неё доходов от транзита газа, а также ставит под угрозу её национальную безопасность.

Первый официальный визит Владимира Зеленского в Вашингтон состоится спустя более чем два года после его вступления в должность главы государства в мае 2019 года.