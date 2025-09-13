«Нет российскому режиму, защити безвизовый режим» — в Тбилиси проходит протестное шествие

Участники протестного шествия направились от Тбилисского государственного университета к парламенту.

Инициаторами шествия выступают партии, поддерживающие бойкот выборов 4 октября, семьи политзаключённых и различные общественные организации, которые возлагают ответственность за угрозу приостановки безвизового режима для Грузии на «Грузинскую мечту».

«Это совместная, объявленная и анонсированная акция народа и политиков. Это единство принесло очень большую победу. Эта победа называется делегитимация власти «Грузинской мечты», поэтому сейчас мы обязательно должны защитить то, что нами завоёвано — это визовая либерализация, которая является показателем того, что мы являемся частью Европы и Европейского союза», — сказал журналистам один из организаторов протестного шествия, представитель «Коалиции за перемены» Вано Церетели.

Среди участников шествия — актриса Нанка Калатозишвили, которая призвала граждан выйти на улицу «для спасения европейского будущего Грузии.

«Мы ещё раз должны показать, что не устали, что мы стоим здесь и обязательно будем сопротивляться — сегодня, завтра, послезавтра и каждый день», — сказала журналистам Калатозишвили.

Грузия получила право на безвизовый режим 28 марта 2017 года, после выполнения плана действий и требований.

В середине июня 2025 года стало известно, что в ответ на «серьёзный откат демократии» в Грузии Европейская комиссия начала рассматривать приостановку безвизового режима. Чтобы избежать этого, комиссия выдала рекомендации и установила срок их выполнения до 31 августа.