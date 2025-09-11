«Мы с пониманием относимся к позиции БДИПЧ/ОБСЕ» — Ираклий Кобахидзе

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе связывает решение БДИПЧ/ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) не направлять наблюдательную миссию на выборы 4 октября в Грузии «избыточной бюрократией», которая, по его словам, «вредит Европе». 11 сентября Кобахидзе в ответ на соответствующий вопрос журналистов заявил, «по-видимому, БДИПЧ/ОБСЕ просто не хотел головной боли».

«Мы ждали окончания сроков регистрации (партий). После этого было отправлено приглашение в БДИПЧ/ОБСЕ. Думаю, одного месяца было вполне достаточно для формирования миссии — это занимает всего несколько дней... Избыточная бюрократия, конечно же, вредит Европе... Всё это стало серьёзным вызовом для БДИПЧ/ОБСЕ. Вы помните, каким объектом давления стало в своё время БДИПЧ/ОБСЕ, когда опубликовало заключение по парламентским выборам. Разумеется, теперь БДИПЧ/ОБСЕ не захотело повторной головной боли. Мы с пониманием относимся к позиции БДИПЧ/ОБСЕ», — заявил Ираклий Кобахидзе.

9 сентября было объявлено, что БДИПЧ/ОБСЕ, которое было приглашено в Грузию, для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления на прошлой неделе, отказывается отправить своих представителей. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявило, что приглашение, направленное менее чем за месяц до выборов 4 октября, «не оставляет достаточного времени для надёжного и содержательного наблюдения», и поэтому не планирует направлять наблюдательную миссию.