В Сухуми возбудили дело из-за сожжения абхазского паспорта во Франции

Служба государственной безопасности (СГБ) самопровозглашённой республики Абхазия возбудила уголовное дело «по факту осквернения паспорта и герба Абхазии».

Как говорится в сообщении СГБ, 30 октября в одном из телеграм-каналов был опубликован видеоролик, снятый «бывшим гражданином и уроженцем Абхазии Ахрой Хасая, 2008 года рождения».

«На видео Хасая умышленно и демонстративно поджигает паспорт гражданина Абхазии и совершает действия, направленные на осквернение Государственного герба республики», – отмечается в сообщении.

Ахра Хасая ведет аккаунт в соцсетях как девушка по имени Эмма. Паспорт Эмма сожгла во время лайва в TikTok, а в телеграм-канале пояснила, что сделала это, поскольку её «довели».

Сотрудники СГБ провели «профилактическую беседу» с матерью Хасая, Маквалой Бжалава.

На видео, опубликованном спецслужбой, женщина говорит, что её ребенок «всегда был проблемным, а в подростковом возрасте его состояние ухудшилось». «Я вывезла его в Грузию к родственникам», – добавила она. По её словам, подросток с грузинским паспортом уехал в Париж, и больше они не общаются.

«Я не смогла его воспитать, как полагается, за что прошу прощения у моего народа», – заключила Бжалава.

По информации СГБ, Хасая инкриминируются преступления, предусмотренные частью 1 статьи 328 УК – уничтожение или повреждение официального документа, и статьёй 334 УК – надругательство над Государственным гербом.