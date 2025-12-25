Зеленский сообщил о телефонном разговоре с представителями Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора в четверг с представителями президента США Дональда Трампа заявил о «хороших идеях для длительного мира», отмечает «Украинская правда».

Зеленский сообщил о телефонном разговоре со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и привёл подробности беседы на своих страницах в соцсетях. Зеленский отметил, что к звонку с украинской стороны присоединились, в том числе, секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и глава МИД Андрей Сибига.

«Обсудили некоторые существенные детали работы. Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради общего результата и длительного мира. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир – это то, что нужно всем нам», – отметил украинский президент. Он добавил, что впоследствии Умеров проведет отдельный разговор с Уиткоффом и Кушнером.

Владимир Зеленский также попросил американских представителей передать Трампу и всей его семье рождественские поздравления.

Днём ранее, 24 декабря, президент Украины впервые раскрыл содержание согласованного с США мирного плана из 20 пунктов. Общаясь с журналистами, Зеленский также комментировал требование об отказе от членства Украины в НАТО, которое, как отмечается, содержалось в предыдущей версии плана завершения российско-украинской войны.

«Это соглашение сторон: Америка, Украина, Европа и Россия. По нашему мнению, это выбор членов НАТО – иметь Украину или нет. И наш выбор сделан», – цитирует Зеленского «Европейская правда».

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщило, что Москва намерена добиваться внесения изменений в мирный план из 20 пунктов, разработанный в результате обсуждений Украины и США. По словам источника, Россия хочет получить гарантии того, что НАТО не будет расширяться на восток, а Украина сохранит нейтральный статус в случае вступления в Евросоюз.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду заявил, что президент России Владимир Путин проинформирован о результатах переговоров в Майами, прошедших 20-21 декабря, и что Москва вскоре продолжит контакты с Вашингтоном по поводу своей позиции.