В Тбилиси лечится пациент из Цхинвали, серьёзно пострадавший от удара током

Состояние пациента из Цхинвали, перевезённого в Тбилиси, относительно стабилизировалось. Он остаётся в реанимационном отделении. Об этом «Эху Кавказа» рассказал руководитель Ожогового центра Гуга Кашибадзе.

21-летний мужчина получил серьёзные травмы в результате поражения электрическим током и падения с высоты. Об инциденте ранее сообщили югоосетинские СМИ.

Сотрудника оператора сотовой связи ударило током во время проведения интернета на территории цхинвальского Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ), после чего он упал со столба.

В Цхинвали у пострадавшего диагностировали тяжёлую сочетанную травму, травматический шок и остановку сердечной деятельности. После стабилизации состояния пациента направили в Тбилиси, где позже удалось отключить его от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Транспортировкой пациентов из Цхинвали в тбилисские клиники, где они, согласно программе правительства Грузии, проходят бесплатное лечение, занимается представительство Международного комитета Красного Креста.