Посол Германии вернулся в Тбилиси после консультаций в Берлине

Посол Германии в Грузии Петер Фишер вернулся в Тбилиси после консультаций в Берлине, сообщает МИД Германии в социальной сети X.

«Он продолжит (в Тбилиси) свою активную работу с нашей полной поддержкой», – говорится в сообщении немецкого внешнеполитического ведомства.

Петера Фишера отозвали для консультаций несколько недель назад. Тогда МИД Германии заявил, что «уже несколько месяцев грузинское правительство ведёт агитацию против Европейского союза, Германии и лично посла Германии в Грузии Петера Фишера».

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе тогда выразил удовлетворение решением Берлина и назвал высказывания посла, критикующие решения «Грузинской мечты», «вредными для двусторонних отношений».

2 октября в МИД Германии был вызван временный поверенный в делах Грузии.