В Тбилисском городском суде была объявлена ​​эвакуация

В Тбилисском городском суде, где на 24 сентября было назначено множество судебных заседаний, объявили эвакуацию. Присутствующих вывели из здания, а обвиняемых – из залов суда.

«Говорят, что в здании заложена бомба. Граждан также выводят из двора суда», — написал журналист телекомпании «Формула» Георгий Квижинадзе в социальной сети Facebook.

В Службе государственной безопасности грузинской службе Радио Свобода подтвердили, что в Тбилисский городской суд поступило сообщение о возможном взрывном устройстве.

«Служба государственной безопасности действует в соответствии с протоколом», — заявили в ведомстве.

Это не первый случай, когда в государственном учреждении объявляется эвакуация из-за сообщения о возможной бомбе — ни разу после таких уведомлений СГБ не подтвердила наличие какого-либо взрывного устройства.