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В центре Минска обрушилась часть пешеходного моста
В центре Минска обрушилась пешеходная часть моста через улицу Немига. Движение было полностью заблокировано. Инцидент произошел в ночь на 8 января, никто не пострадал, передает Белорусская служба Радио Свобода.
Предварительная версия обрушения - усталость конструкций в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур. В последний раз капитальный ремонт моста проводили в 2017 году.
Теперь путепровод собираются полностью демонтировать.
Другие новости дня
Сегодня запланирован авиарейс из аэропорта Кутаиси в Нур-Султан
Вылет из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели в Казахстан запланирован на сегодня, 8 января, в 16:15. Об этом Общественному вещателю Грузии сообщила представитель авиакомпании FlyArystan Марех Шервашидзе.
По словам представителя FlyArystan, рейс будет выполнен в направлении Нур-Султана. На данный момент представитель компании не владеет информацией о рейсе в Атырау.
Коронавирус в Грузии: 2 622 новых случая заражения, 28 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 622 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 27,5 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,52%, за последние две недели – 7,01%, а за последнюю неделю – 8,65%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 956 032.
Более 60% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 597. В Аджарии выявили 343 случая заражения, в Имерети — 179, в Шида Картли – 111, в Кахетии – 101, в Квемо Картли – 84, в Самегрело и Земо Сванети – 78, в Гурии – 48, в Мцхета-Мтианети – 48, в Самцхе-Джавахети – 30, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.
От ковида умерли еще 28 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 156.
Выздоровели 1 126 человек, их общее число выросло до 911 666. На данный момент в Грузии 30 184 активных случаев коронавируса. В карантинных пространствах остается 51 гражданин, а в самоизоляции – более 28,4 тысячи.
Адвокат семьи Лашкарава: Мы узнали о существовании экспертизы из СМИ
Форма публикации судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти грузинского телеоператора Лексо Лашкарава является непонятной и неприемлемой. Об этом заявил председатель «Ассоциации молодых юристов Грузии» (АМЮГ), адвокат семьи Лашкарава Ника Симонишвили.
Согласно заключению грузинских судмедэкспертов, смерть Лашкарава наступила из-за интоксикации, вызванной употреблением наркотиков. МВД обнародовало документ, подготовленный еще 30 декабря, только в эту пятницу, после того, как ЮНЕСКО включил Лашкарава в свою базу журналистов и сотрудников СМИ, убитых в 2021 году, пишет агентство «Новости-Грузия».
По словам Симонишвили, ни члены семьи Лашкарава, ни адвокаты не были ознакомлены с выводами экспертизы. «Мы узнали по поводу экспертизы из СМИ в то время, когда уже более недели были готовы результаты расследования. Ничего не говорилось до тех пор, пока не стало известно о решении ЮНЕСКО», - пишет Симонишвили в своем Facebook.
Председатель АМЮГ подчеркнул, что комментировать содержание документа они смогут только после ознакомления с ним. Одновременно он обратил внимание на ряд обстоятельств, которые могли повлиять на результаты расследования. В частности, Симонишвили напомнил, что тело Лашкарава было буквально «похищено» - на экспертизу его увезли без согласия родственников, когда адвокаты только направлялись к дому семьи. «Мы не знаем, производились ли какие-либо манипуляции с телом в течение примерно четырех часов», - указал адвокат.
Симонишвили также указал, что МВД предложило привлечь к экспертизе международных экспертов. Несмотря на встречное желание семьи, процесс вели только специалисты Национального бюро экспертизы им. Левана Самхараули.
- Оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава скончался 11 июля, на шестой день после жестокого избиения радикальными гомофобными группировками. При исполнении служебных обязанностей 5 июля 2021 года он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.
- Спустя всего пару часов после того, как молодого мужчину обнаружили мертвым в квартире родителей, в МВД намекнули, что причиной смерти телеоператоры стала передозировка наркотиками. Тогда родственники и коллеги расценили действия властей, как попытку дискредитации Лашкарава, указав на ряд несостыковок в официальной версии.
- Смерть Лашкарава вызвала общественный резонанс и обострила негативную реакцию на избиение журналистов в ходе гомофобной акции 5 июля - всего в тот день пострадали 53 представителя СМИ.
Правозащитные организации обратились к Путину из-за массовых похищений в Чечне
Российские и международные правозащитные организации, в числе которых Human Rights Watch, Norwegian Helsinki Committee, Amnesty International, International Federation for Human Rights, Комитет против пыток и внесенные в список так называемых иностранных агентов «Мемориал» и «Гражданское содействие», обратились к президенту РФ Владимиру Путину по факту массового похищения в декабре 2021 года в Чечне родственников критиков главы региона Рамзана Кадырова, сообщает Кавказ.Реалии.
Правозащитники требуют от главы государства сделать все возможное, чтобы прекратить эти репрессии в Чечне.
«Органы МВД по Чеченской Республике отрицают, что похищенные люди находятся у них. Однако есть серьезные основания предполагать, что ответственность за эти похищения несут силовые структуры, подконтрольные Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову», – говорится в обращении правозащитников.
Они напоминают, что Чечня является субъектом Российской Федерации, а значит его глава является подотчетным президенту России, что делает и самого Путина ответственным за действия чеченского чиновника.
По мнению авторов обращения, массовые похищения в Чечне лежат в рамках давно практикуемой схемы коллективного наказания, при которой руководство республики преследует целые семьи, пытаясь заставить замолчать критиков политики Кадырова.
В своем обращении правозащитники призывают привлечь к ответственности всех виновных, «включая тех, кто, возможно, отдал приказание о совершении этих деяний, невзирая на должности, в соответствии с нормами справедливого судебного разбирательства».
- В Чечне за последние недели были похищены десятки родственников критиков главы республики Рамзана Кадырова. Об исчезновении членов своих семей заявили шесть человек – правозащитники Абубакар Янгулбаев, Мансур Садулаев и Аслан Арцуев, а также оппозиционные чеченские блогеры Тумсо Абдурахманов, Хасан Халитов и Минкаил Мализаев.
- За систематические нарушения прав человека Рамзан Кадыров внесен в санкционные списки и не имеет возможности посещать страны Европейского Союза, Великобританию, США, Канаду и страны Прибалтики.
- В 2020 году в новые санкционные списки США попал не только Рамзан Кадыров, но и его жена и две старшие дочери.
Глава Комитета нацбезопасности Казахстана заподозрен в госизмене
Бывший глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов, отправленный в отставку президентом Токаевым после того, как власти потеряли контроль над Алма-Атой, заподозрен в государственной измене. Об этом сообщается на сайте КНБ. Он был задержан вскоре после участия в заседании Совета безопасности страны.
54-летний Масимов - один из самых влиятельных политиков в последние годы правления первого президента Нурсултана Назарбаева. До назначения на пост председателя КНБ он в разные годы дважды был премьер-министром Казахстана и руководителем Администрации президента, министром экономики и министром транспорта.
В сообщении, опубликованном на сайте КНБ 8 января, говорится, что досудебное расследование о государственной измене в отношении Масимова было начато в четверг, 6 января. Тогда же, сообщает спецслужба, он был задержан. В тот же день он участвовал в совещании Совета безопасности страны. А вечером предыдущего дня — отправлен в отставку. Кроме того, Токаев отправил в отставку заместителя Масимова, племянника Назарбаева Самата Абиша.
Одновременно с отставкой Масимова Токаев заявил, что возглавил Совет безопасности, хотя должность его председателя по закону может пожизненно принадлежать первому президенту Назарбаеву. По предъявленной статье бывшему председателю КНБ грозит до 15 лет лишения свободы. В чем именно его обвиняют - неизвестно. Однако Токаев уже критиковал спецслужбы, обвинив их в том, что они допустили то, что президент назвал «нападением террористов» на казахстанские города.
Блинкен: Если русские у вас дома, иногда трудно заставить их уйти
У Соединенных Штатов есть вопросы относительно размещения в Казахстане контингента Организации договора по коллективной безопасности, состоящего в основном из российских военных. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после онлайн-совещания министров обороны стран НАТО.
По словам Блинкена, у властей Казахстана безусловно есть возможности поддерживать порядок собственными силами, не нарушая при этом прав мирных протестующих. «Неясно, почему им понадобилась помощь извне, мы пытаемся узнать об этом больше» - сказал госсекретарь. Он также добавил: “Новейшая история уже преподала нам урок - если русские находятся у вас дома, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли».
Ранее США осудили насилие в Казахстане и призвали власти этой страны и участников протестов к сдержанности и мирному разрешению конфликта.
Войска ОДКБ были введены в Казахстан (он сам является членом организации) по приглашению президента этой страны Касым-Жомарта Токаева после того, как протесты в ряде регионов переросли в кровавые столкновения. Токаев заявил, что страна подверглась нападению «террористов» и фактически сравнил протесты с внешней агрессией. В Минобороны России утверждают, что российские военные в Казахстане «не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений». Президент России Владимир Путин не выступал с публичными заявлениями о ситуации.
Российские военные размещены в Казахстане на фоне сообщений о наращивании российской вооруженной группировки у границ с Украиной. Именно этой ситуации - как и предстоящим переговорам с Россией - было посвящено совещание НАТО.
Блинкен заявил в пятницу, что Запад готов «решительно ответить» в случае дальнейшей российской агрессии против Украины. «Но дипломатическое решение по-прежнему возможно и предпочтительно, если Россия сделает такой выбор» - сказал он. Он также выразил опасение, что Россия может устроить провокацию для оправдания вооруженного нападения на Украину. Госсекретарь назвал часть российских требований о гарантиях безопасности лишенными смысла и подчеркнул, что США намерены обсуждать на переговорах прежде всего «агрессию России в отношении Украины». Он также предположил, что Москва пытается «создать сферу влияния, охватывающего страны, которые когда-то находились под властью Советского Союза».
Различные аналитики, как на Западе, так и в России, высказывали мнения, что Владимир Путин стремится восстановить Советский Союз в том или ином виде. В Кремле такие планы всегда отрицали.
Пашинян и Гарибашвили обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, в ходе которого собеседники обсудили ряд вопросов повестки дня, касающихся двустороннего сотрудничества.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили выразили удовлетворение текущим взаимодействием между правительствами двух стран по развитию армяно-грузинских отношений.
Состоялся также обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес, передает Радио Азатутюн.
В Алма-Ате продолжаются грабежи, началась нехватка продуктов
Ситуация в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате, где на фоне массовых протестов несколько дней назад начались беспорядки и погромы с применением оружия, продолжает оставаться напряженной. В центре, по сообщениям очевидцев, которые цитируют СМИ, продолжается стрельба.
В городе закрыты дороги, ведущие к Площади Республики, ставшей в последние дни центром столкновений. Корреспонденты Радио Азаттык - Казахской службы Радио Свобода - видели в районе площади тела по меньшей мере трех человек, а также следы от пуль.
Как сообщают корреспонденты, продолжается разграбление супермаркета Magnum, расположенного в торговом центре Aport на окраине города. Возле торгового дома находятся волонтеры, пытающиеся предотвратить мародерство. Они держат в руках палки и постоянно предупреждают людей, ворующих еду в супермаркете, что выносимое ими является чужой собственностью. Но их никто не слушает.
По сообщениям корреспондентов, на заправках и перед банкоматами большие очереди. Некоторые жители рассказывали, что у них закончились наличные и если ситуация сохранится еще несколько дней, люди начнут голодать. В магазинах не хватает хлеба. Общественный транспорт в городе не действует. Аэропорт также закрыт для гражданских лиц. Сообщалось, что его сейчас контролируют казахстанские и российские военные.
Ранее в МВД Казахстана заявили, что в ходе спецоперации в стране были убиты 26 человек, которые, как утверждается, были вооружены. Около 4-х тысяч были задержаны. Власти сообщили о гибели 18 сотрудников силовых ведомств.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации 7 января заявил, что Алма-Ату «атаковали 20 тысяч боевиков», в том числе якобы подготовленных за рубежом, и добавил, что приказал «стрелять по террористам без предупреждения». Кроме того, Токаев возложил ответственность за хаос и мародерство, охватившие крупнейший город страны, на «так называемые свободные средства массовой информации и зарубежных деятелей», которых обвинил в «подстрекательстве».
- 2 января в городе Жанаозене на западе страны начались акции протеста против внезапного двукратного повышения цены на сжиженный газ. Жанаозенцев позже поддержали жители других населенных пунктов страны. Поначалу люди выражали недовольство резким ростом цен, но постепенно участники акций начали выступать с политическими требованиями, в том числе об отставке правительства и ключевых персон.
- Днем 5 января в Алма-Ате вспыхнули беспорядки, группа неизвестных штурмовала здание городского акимата (оно было подожжено) и аэропорт. Началось массовое разграбление объектов бизнеса, отделений банков, штурм административных зданий.
- Президент Казахстана заявил, что в городе действуют «террористы» и в связи с «внешней агрессией» обратился за военной помощью к странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В страну были направлены военные 5 стран ОДКБ, основу контингента составляют российские военные.
- Нет сообщений об их участии в подавлении протестов или операциях по наведению порядка. Так называемые «антитеррористические операции» поводят казахстанские военные, которые используют в том числе огнестрельное оружие.
Российские самолеты доставили в Казахстан киргизских военных
В Казахстан в пятницу прибыли 150 военнослужащих из соседней Киргизии - как часть контингента Организации договора по коллективной безопасности (ОДКБ). Он развернут в стране по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в связи с массовыми протестами и беспорядками в стране, о которых Токаев говорит как об актах терроризма.
Как сообщает ТАСС, киргизские военнослужащие прибыли в Казахстан на российских военно-транспортных самолетах. Российские военные составляют основу контингента ОДКБ. Их в Казахстан отправлено около 3-х тысяч. Также в контингент входят военнослужащие из Беларуси, Армении и Таджикистана. Таджикских военных доставили в Казахстан также российские самолеты.
Отправку военнослужащих из Киргизии одобрил в пятницу парламент страны. Сообщается, что решение было принято только после повторного голосования. 69 депутатов проголосовали «за», 7 «против». Киргизские военные прибыли в Казахстан спустя сутки после прибытия российских.
В Минобороны России утверждают, что российские военные в Казахстане «не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений». При этом сообщается, что они размещены в аэропорту города Алма-Ата, где наблюдается наиболее ожесточенное противостояние силовых структур и вооруженных участников беспорядков с многочисленными жертвами.
- Акции протеста, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана 2 января после резкого роста цен на сжиженный газ, быстро перекинулись на другие регионы. Наиболее сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале «антитеррористической операции» и попросил помощи в наведении порядка у ОДКБ. Он заявил, что в Алма-Ате действуют «террористические банды» и обвинил некие зарубежные силы в причастности к беспорядкам.
- Протесты в Казахстане во многом носят хаотичный характер, у них нет явно выраженных лидеров и единых требований; неясно также, имеют ли к протестующим отношение вооруженные люди, которые в Алма-Ате и ряде других городов вступают в перестрелки с сотрудниками силовых структур. По последним данным властей Казахстана, были убиты не менее 26 участников протестов и не менее 18 сотрудников силовых структур. Независимых данных о числе жертв нет.
- О том, что происходит сегодня, известно очень мало, интернет по приказу главы государства отключен, телефонной связи почти нет. По сообщениям, в ряде городов продолжаются акции протеста, в Алма-Ате периодически вспыхивает стрельба.
Генсек НАТО: При провале переговоров с РФ возможно ее наступление на Украину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает наращивать свою вооруженную группировку у границ с Украиной, и угроза широкомасштабного российского вторжения в эту страну остается реальной.
Столтенберг выступил в пятницу в Брюсселе после онлайн-совещания министров иностранных дел стран НАТО, на котором союзники обсуждали предстоящие переговоры с Россией о выдвинутых ранее Москвой требованиях так называемых гарантий безопасности.
«Риск конфликта реален. Агрессивные действия России серьезно подрывают безопасность в Европе» - сказал генеральный секретарь Североатлантического союза. Он выступил за «прямой и открытый» диалог с Россией по тем вопросам, которые ее беспокоят. «Но мы должны быть готовыми к тому, что он закончится провалом» - подчеркнул Столтенберг, ответив, что в таком случае союзникам по НАТО надо будет быть готовыми к российскому наступлению на Украину.
Столтенберг приветствовал готовность России к переговорам, но при этом фактически назвал часть российских требований неприемлемыми. «Не будет никакого компромисса относительно наших основополагающих принципов, включая право каждой страны выбирать свой собственный путь» - сказал генсек НАТО. Одно из российских требований касалось отказа на принятие Украины и других стран бывшего СССР в НАТО.
Также Столтенберг подчеркнул, что никакое решение о безопасности в Европе не будет приниматься без учета мнения европейских стран НАТО. При этом Москва первоначально настаивала на двустороннем диалоге только с США.
По словам представителя НАТО, невозможно также разделение союзников по НАТО на разные «сорта» и в частности отказ от укрепления безопасности восточного фланга НАТО. При этом Россия требует возврата к ситуации 1997 года, что фактически означало бы запрет на размещение военных из других стран НАТО на территории государств Центральной и Восточной Европы.
При этом Столтенберг сказал, что в НАТО готовы обсуждать российские предложения о контроле над ядерными и обычными вооружениями - если уступки по этим вопросам будут взаимными.
Другие участники совещания подтвердили, что страны НАТО договорились о едином подходе на переговорах с Россией.
Столтенберг также вновь заявил, что любая новая агрессия против Украины будет иметь для России серьезные последствия. При этом, как и раньше, он отметил, что у НАТО нет обязательств защищать Украину силой оружия.
Также сообщается, что в пятницу состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в ходе которого Блинкен вновь заявил о «непоколебимой» поддержке Вашингтоном суверенитета и целостности Украины.
- Заседание Совета Россия-НАТО, на котором будут обсуждаться российские требования, пройдет 12 января. До него состоятся переговоры в Женеве между Россией и США, при этом американская сторона дала понять, что обсуждаться будут лишь вопросы контроля над вооружениями и стратегической стабильности, но не те вопросы, которые требуют обсуждения с союзниками по НАТО, вроде расширения союза.
- На фоне наращивания военной группировки у границ с Украиной - что на Западе восприняли как возможную подготовку к вторжению - президент России Владимир Путин и российский МИД выдвинули США и их союзникам требования гарантий безопасности. Они включают в себя отказ от приема Украины и каких-либо иных стран бывшего СССР в НАТО, отказ от военного сотрудничества с этими странами, отказ от размещения вооружения в восточной Европе и так далее. США и их союзники, подчеркнув, что не будут поступаться основополагающими принципами деятельности НАТО, согласились на переговоры с Москвой.
Из-за коронавируса «Алило» прошло в Тбилиси при усиленных мерах безопасности
Из-за пандемии коронавируса в Тбилиси второй год подряд традиционное рождественское шествие «Алило» состоялось в измененном формате. Чтобы поздравить верующих с Рождеством, сегодня священнослужители провели автомобильное шествие по центру грузинской столицы, пишет агентство «Новости-Грузия».
По традиции участники шествия были одеты в костюмы, которые напоминают о рождественской истории: это ангелы с венками на головах, волхвы с подарками, пастухи.
После полудня они собрались на площади Первой Республики, где проходил сбор подарков для нуждающихся. Передать сладости, игрушки и другие предметы можно было до 16:00. Участие в акции приняли рядовые граждане, а также первые лица Грузии.
После колонны автомобилей направились к Кафедральному собору Святой Троицы. Священнослужители окропили улицы освященной водой, на пикапах были установлены динамики, из которых звучали церковные песнопения.
Желающие принять участие в сборе рождественских подарков сегодня также могли принести пожертвования в молодежный центр при лавре Пресвятой Троицы. После сортировки они будут распределены по детским домам, домам престарелых и исправительным учреждениям.
В некоторых городах Грузии «Алило» сегодня все же состоялось в обычном формате. В частности, пешее шествие провели в Кутаиси и Кварели.
7 января отмечается Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников. С 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. «Алило» - одна из главных рождественских традиций в Грузии, история шествия насчитывает уже 15 столетий.
Родственники «вора в законе» Чиро Гальского собрались у Ингурского моста
Родственники скончавшегося в Греции грузинского «вора в законе» Чиро Шония (известный в криминальных кругах как Чиро Гальский) собрались у Ингурского моста. На месте мобилизована абхазская милиция.
Ранее в Telegram-каналах сообщили, что власти самопровозглашенной республики Абхазия не позволяют перевезти тело криминального авторитета через Ингурский мост для захоронения в Гали. По имеющейся информации, это «вызвало волну возмущения среди представителей абхазского криминала». Telegram-канал АМРА-life после этого сообщил, что разрешение на провоз тела всё же получено.
Чиро Шония скончался в новогоднюю ночь в Афинах (Греция). Сообщается, что причиной смерти 56-летнего Шония стало онкологическое заболевание.
В ночь на 2 января в Греции умер еще один грузинский «вор в законе» Шота Тевдорадзе, более известный как Шотико. 41-летний криминальный авторитет был застрелен в Афинах у своего дома на глазах у жены и несовершеннолетнего ребенка. Причем, как сообщается, киллер сделал контрольный выстрел в голову мужчины.
Возможной причиной убийства СМИ называют конфликт с Важей Биганишвили (Важей Тбилисским). Предполагается, что криминальные авторитеты поспорили по поводу воровского статуса Геги Модебадзе.
Грузия активно работает над возвращением граждан из Казахстана – МИД
В Министерстве иностранных дел Грузии заявляют, что активно работают над возвращением граждан Грузии из Казахстана.
«Учитывая происходящие в Казахстане процессы, посольство Грузии в Казахстане по-прежнему находится на постоянной связи со всеми гражданами Грузии, с которыми оно общалось с того дня, как ситуация осложнилась, и периодически проверяет их состояние. Ведется активная работа по поиску возможностей возвращения граждан Грузии на родину.
Посольство Грузии в Казахстане продолжает работать в обычном режиме, открыта «горячая линия», граждане Грузии могут звонить на номер +7 (717) 224-32-58.
Вместе с тем, в связи с перебоями интернета и телефонной связи в Казахстане, если граждане не могут связаться с «горячей линией», они могут отправлять сообщения на адрес электронной почты: astana.emb@mfa.gov.ge», – заявили в МИД Грузии.
- 2 января в Казахстане с города Жанаозен в Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Протестующие начали выдвигать не только экономические, но и политические требования. Власти объявили о снижении цен на газ. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов.
- Эпицентром начавшихся по всему Казахстану столкновений и беспорядков стала Алматы, где во вторник вечером произошли первые столкновения протестующих с полицией и бойцами Нацгвардии.
- Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всему Казахстану. 5 января президент призвал страны ОДКБ (Армения, Киргизия, Республика Беларусь, Россия, Таджикистан) оказать поддержку в наведении порядка. Токаев также объявил, что сменит первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на посту главы Совбеза.
Госдепартамент: санкции против СП-2 подорвут отношения с союзниками
Предложенный сенатором-республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях США в отношении газопровода "Северный поток – 2" подорвёт отношения Вашингтона с союзниками. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, ограничения никак не помогут защитить Украину.
Вместе с тем Прайс подчеркнул, что Соединённые Штаты работают с партнёрами над серьёзными санкциями против Кремля, если Москва проявит агрессию в отношении Киева.
Законопроект Круза даёт Конгрессу возможность своим решением вводить санкции, от которых ранее отказалась администрация Джо Байдена, в том числе против компании – владельца газопровода.
Параллельно на голосование может быть выдвинут законопроект сенатора-демократа Боба Менендеса. Его предложения предусматривают такие же санкции, но только в том случае, если Россия предпримет полномасштабное вторжение на Украину.
Ранее сообщалось, что голосование по санкциям должно пройти в Сенате США до 14 января.
- Газопровод "Северный поток – 2" уже достроен, но ещё не запущен в эксплуатацию. Сейчас идёт процесс его сертификации, которой пока препятствуют нерешённые юридические вопросы. Соединённые Штаты, Украина и ряд стран ЕС выступают против реализации проекта. Администрация Байдена, чтобы не обострять отношения с Германией, решила воздержаться от санкций, напрямую затрагивающих газопровод.
- Россия, Германия, Австрия и другие участники строительства газопровода утверждают, что проект имеет исключительно экономический характер.
Власти Казахстана перестали называть столицу «Нур-Султаном» – СМИ
Власти Казахстана перестали называть столицу страны "Нур-Султаном" в официальных сообщениях. Теперь они используют фразы "столица Казахстана" или просто "столица". Об сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на журналистку Orda.kz Гульнару Бажкенову.
По её словам, местные СМИ сообщают о том, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и члены его семьи покинули страну.
Столица Казахстана Астана была переименована в Нур-Султан в 2019 году в честь Нурсултана Назарбаева. Это было сделано по предложению нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева. Такое решение властей вызвало критику со стороны многих граждан страны. В нескольких городах были задержаны противники переименования столицы.
- Нурсултан Назарбаев занимал должность президента Казахстана с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года.
- В 2015 году на досрочных выборах он был переизбран на пятый президентский срок. Тогда за него проголосовало 98% избирателей.
- В 2018 году Назарбаев получил возможность пожизненно руководить Советом безопасности Казахстана. Отмечалось, что таким образом глава государства пытается сохранить власть после ухода с президентского поста. В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему был присвоен титул Елбасы – "лидера нации".
«Путин, руки прочь от Казахстана» – акция в Тбилиси. ФОТО
В Тбилиси, у здания парламента Грузии прошла акция в поддержку казахского народа и «борцов за свободу и демократию». В ней приняли участие проживающие в Тбилиси казахстанцы, а также граждане Грузии, России, Беларуси и других стран.
Участники акции держали в руках флаги Казахстана, а также плакаты с надписями: «Путин, руки прочь от Казахстана», «Казахи, мы с вами», «Русской армии нет места в Казахстане».
Они считают, что «ввод войск ОДКБ – большая политическая ошибка», а хаос в Казахстане – это «результат 30-летнего коррупционного правления Назарбаева». Участники акции уверены, что народу Казахстана нужны перемены – глубокие политические реформы, «но они не нужны власти».
- 2 января в Казахстане с города Жанаозен в Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Протестующие начали выдвигать не только экономические, но и политические требования. Власти объявили о снижении цен на газ. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов.
- Эпицентром начавшихся по всему Казахстану столкновений и беспорядков стала Алматы, где во вторник вечером произошли первые столкновения протестующих с полицией и бойцами Нацгвардии.
- Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всему Казахстану. 5 января президент призвал страны ОДКБ (Армения, Киргизия, Республика Беларусь, Россия, Таджикистан) оказать поддержку в наведении порядка. Токаев также объявил, что сменит первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на посту главы Совбеза.
Бывший начальник Генштаба РФ Анатолий Квашнин умер от коронавируса
Бывший начальник российского Генштаба, генерал армии Анатолий Квашнин умер на 76 году жизни в Москве. Незадолго до смерти он заразился коронавирусом нового типа. Об этом сообщил глава аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин, его цитирует ТАСС.
Квашнин командовал федеральными войсками в Чечне во время первого этапа первой Чеченской войны в 1994 году после отстранения генерал-полковника Алексея Митюхина, уволенного с должности через 5 дней после назначения после первых военных неудач.
Российская армия в начале — конце 90-х годов была фактически небоеспособна. При нём федеральные войска потерпели несколько значительных поражений в боях с сепаратистами. Разработанный им и министром обороны Павлом Грачёвым план новогоднего штурма Грозного его подчинённый генерал Лев Рохлин позднее назвал "планом гибели войск" и "преступной авантюрой". Позднее был командующим Северо-Кавказского военного округа, а с июня 97 года — начальником Генерального штаба.
После службы в армии был полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. 10 лет входил в Совет безопасности России. Был награждён рядом государственных наград, включая звание Героя России, орденом Почётного легиона Франции и Орденом Югославской звезды 1-й степени.
Службу в армии Квашнин начал не как выпускник военного вуза, а после призыва выпускников военной кафедры гражданского вуза. Агентство "Башинформ" отмечало, что его карьерный рост от ученика военной кафедры до начальника Генштаба стал самым высоким в истории советской, а позднее российской армии.
Российские военные взяли под контроль аэропорт Алматы
Российские военные вместе с сотрудниками правоохранительных органов Казахстана взяли под контроль аэропорт Алматы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.
Также сообщается, что под охрану взято генеральное консульство России, расположенное в Алматы, и другие объекты. Конашенков утверждает, что военные миссии ОДКБ вместе с правоохранительными органами Казахстана поддерживают правопорядок в стране.
Ранее стало известно, что парламенты Кыргызстана и Таджикистана одобрили отправку своих военных в Казахстан в рамках миссии ОДКБ. Военный блок принял решение отправить армейские подразделения в Казахстан по запросу президента страны Касым-Жомарта Токаева. В организации эту миссию называют миротворческой.
- 2 января в Казахстане с города Жанаозен в Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Протестующие начали выдвигать не только экономические, но и политические требования. Власти объявили о снижении цен на газ. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов.
- Между полицией и протестующими произошли вооружённые столкновения. Были захвачены и подожжены административные здания. Токаев ввёл чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всему Казахстану. В стране были отключения интернета.
Глава югоосетинского МИДа о событиях в Казахстане: «Никто не застрахован»
«Первое что приходит на ум, это твердое ощущение того, что никто не застрахован от внезапной атаки сил международных террористов», – заявил глава МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев агентству «Рес», комментируя события в Казахстане.
«Мы внимательно следим за развитием последних событий в Казахстане. Если какую-либо страну выбрали в качестве жертвы, это случится непременно. Думаю, впредь надо думать о тесной военно-политической интеграции стран постсоветского пространства с участием новых государств этого пространства, здесь я имею в виду Южную Осетию тоже», – сказал Медоев.
Он считает, что для Южной Осетии угроза внешней агрессии все еще остается реальной.
«К сожалению, в результате столкновений есть погибшие и раненные. Президент и правительство проявили решительность и твердость в отстаивании принципов основного закона страны, в защите конституционных прав граждан Казахстана», – отметил политик.
Он пожелал народу Казахстана скорейшего восстановления мирной жизни. «Будем бдительны, такое не должно повториться», – подчеркнул Медоев.
Лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили может войти в парламент Грузии
Ставший депутатом осенью 2020 года лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили может войти в парламент Грузии. После выборов он отказался от мандата и до сих пор бойкотировал заседания законодательного органа.
Член «Лейбористской партии» Георгий Гугава говорит, что партия проведет опрос в Facebook по данному вопросу.
«Мое личное мнение таково, что после того, как общий бойкот оппозиции утратил свое содержание, поскольку мы не можем вывести из парламента т.н представителей оппозиции, они предпочитают быть там, партия должна эффективно использовать эту трибуну для разоблачения режима», – отметил Гугава.
По его словам, сам Нателашвили воздерживается от входа в парламент, «но в партии есть и другие мнения».
«Думаем, что этот процесс завершится через две недели, мы проинформируем общественность о принятом решении», – сказал Гугава.
Сам Нателашвили заявил накануне в эфире телекомпании «Пирвели»: «Мы не вошли в парламент и нас запретили, лишили членов (избирательной) комиссии, финансирования, рекламы. Теперь, когда мы смотрим на это, партия обсуждает, стоит ли входить и нарушить тот комфорт, который испытывает правящая партия».
Президент Казахстана приказал стрелять «по террористам без предупреждения»
Правоохранительные органы и армия Казахстана должны открывать огонь на поражение по преступникам. Об этом в эфире казахстанских телеканалов заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. По его словам, власти не намерены вести переговоры с террористами. Президент уточнил, что полиция и армия получили от него соответствующий приказ.
"Нам пришлось иметь дело с вооруженными, подготовленными бандитами. Как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами", — подчеркнул Токаев. Только на Алма-Ату, по данным президента, напали 20 тысяч радикально настроенных людей.
Кроме того, по словам Токаева, подстрекательскую роль в стране сыграли так называемые свободные средства массовой информации и зарубежные деятели.
Президент привёл в пример закон о мирных собраниях граждан, принятый в 2020 году. Он предусматривает уведомительный характер митингов и собраний. "Но отдельные так называемые правозащитники и активисты ставят себя выше закона и считают, что они вправе собираться где хотят и болтать что хотят", — заявил Токаев в телеобращении.
Справиться с кризисом и последствиями беспорядков, помогут войска ОДКБ. Они будут выполнять функции прикрытия и обеспечения, заявил Токаев. Президент также поблагодарил российского президента Владимира Путина, который "по-товарищески отреагировал" на обращение Казахстана о военной поддержке.
- 2 января в Казахстане с города Жанаозен в Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Протестующие начали выдвигать не только экономические, но и политические требования. Власти объявили о снижении цен на газ. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов.
- Эпицентром начавшихся по всему Казахстану столкновений и беспорядков стала Алма-Ата, где во вторник вечером произошли первые столкновения протестующих с полицией и бойцами Нацгвардии.
- Токаев ввёл чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всему Казахстану.
Путин впервые встретил Рождество, не выезжая из своей резиденции
Президент России Владимир Путин впервые встретил православное Рождество, не выезжая из своей резиденции. В ночь на 7 января он посетил рождественское богослужение в домовой церкви в Ново-Огарёве в Московской области, сообщили государственные агентства. Ранее СМИ отмечали, что во время пандемии коронавируса нового типа президент резко сократил свои поездки по стране.
До 2022 года Путин всегда посещал рождественское богослужение в регионах. В 2020 и 2019 году он посетил литургию в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где будущий президент, как утверждается, был крещён в 1952 году. В 2018 — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге. В 2017-м президент встретил Рождество в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода, а в 2016 году — в храме Покрова Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где, как утверждали государственные СМИ, были крещены его родители.
С 2002 года политик встречал Рождество в сельском храме под Воронежем, в новом храме в Сочи, в церквях при женском монастыре у Адлера, в Костроме, в Карелии, в Великом Устюге, в Истре, в Якутии, Суздале, под Магнитогорском и во Владимире. В этом году пресс-служба Кремля отказалась заранее сообщить, куда он поедет. Выяснилось, что не поехал он никуда — "Комсомольская правда" отметила, что храм в Ново-Огарёве — в пяти минутах от его личных апартаментов.
- В сентябре 2020 года издание "Проект", впоследствии внесённое в России в список нежелательных организаций, рассказало о беспрецедентных мерах изоляции Путина во время пандемии. Всем российским чиновникам и официальным лицам, которые должны встретиться с президентом России Владимиром Путиным, нужно отбывать карантин перед общением с ним. Это правило действует для министров, чиновников и миллиардеров, сообщалось тогда.
- В июле "МБХ Медиа" рассказывало, что в резиденции Путина в Ново-Огарёве строятся новые здания общей стоимостью до 50 миллиардов рублей. В том числе — ледовая площадка, лечебный центр и гостиница-пансионат, они могут позволить Путину ещё реже выезжать за пределы резиденции.
Скончавшегося в Греции «вора в законе» Чиро Шония похоронят в Гали
Грузинский «вор в законе» Чиро Шония (известный в криминальных кругах как Чиро Гальский), скончавшийся в новогоднюю ночь в Афинах (Греция), будет похоронен в родном Гали в Абхазии.
Первоначально об этом сообщило издание SOVA. Уже сегодня стало известно, что тело криминального авторитета доставлено в Грузию и направлено к Ингурскому мосту.
«В данный момент решаются формальности с российскими пограничничниками», – пишет «Абхазия центр».
Ранее издание Prime Crime сообщило, что причиной смерти 56-летнего Шония стало онкологическое заболевание.
Стоит отметить, что в новогодние дни (в ночь на 2 января) в Греции умер еще один грузинский «вор в законе» Шота Тевдорадзе, более известный как Шотико. 41-летний криминальный авторитет был застрелен в Афинах у своего дома на глазах у жены и несовершеннолетнего ребенка. Причем, как сообщается, киллер сделал контрольный выстрел в голову мужчины.
Возможной причиной убийства СМИ называют конфликт с Важей Биганишвили (Важей Тбилисским). Предполагается, что криминальные авторитеты поспорили по поводу воровского статуса Геги Модебадзе.
В грузинских гостиницах ввели льготные тарифы для граждан Казахстана
Граждане Казахстана, которые не могут вернуться на родину из-за отмены авиарейсов, могут воспользоваться льготными тарифами в ряде тбилисских, батумских и кутаисских гостиниц. Об этом сообщил почетный консул Казахстана в Грузии Георгий Джахуташвили.
Дипломат публикует в соцсети список гостиниц, а также номер «горячей линии» посольства + 995 322 55 20 00.
Как сообщалось ранее, большая часть авиарейсов между Казахстаном и Грузией была отложена из-за нестабильной ситуации в Казахстане.
Что касается граждан Грузии, находящихся в Казахстане, посольство Грузии сообщило, что четверо участников ансамбля «Илори» и еще один гражданин Грузии переведены в безопасное место.
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