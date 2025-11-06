В Цхинвальском районе обнаружены останки трёх человек

На обочине автодороги Цхинвали–Хелчуа–Арцеви обнаружено захоронение, предположительно с тремя скелетированными человеческими останками. Об этом сообщили в МВД самопровозглашённой республики Южная Осетия.

По предварительным данным ведомства, данному захоронению около 30 лет. На месте работают следственно-оперативные группы МВД и прокуратуры.

«Идентификация личности погибших будет проведена после проведения всех необходимых криминалистических исследований. Точные причины смерти будут установлены после завершения судебно-медицинской экспертизы», – говорится в сообщении.