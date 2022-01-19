В тюрьмах и СИЗО Беларуси находятся более 400 россиян

В белорусских тюрьмах отбывают наказание 346 россиян, еще 109 находятся под арестом в СИЗО. Об этом сообщили в посольстве России в Беларуси в ответ на запрос РБК. При этом в ответе указано, что информация последний раз обновлялась 1 июля 2021 года.



Как минимум 11 человек преследуются в связи с протестами, которые начались в стране в августе 2020 года после выборов президента. Семь из них уже осуждены и отбывают наказание, рассказали изданию в Московской Хельсинкской группе.

Среди них Дмитрий Попов, приговоренный к 16 годам лишения свободы по делу блогера Сергея Тихановского по обвинению в организации массовых беспорядков.

21-летнего россиянина Егора Дудникова суд в Минске приговорил к 11 годам лишения свободы, признав его виновны в разжигании социальной вражды. Согласно материалам обвинения, Дудников, будучи актёром-любителем, озвучивал видеоролики для оппозиционного телеграм-канала "Отряды гражданской самообороны", включённого КГБ Беларуси в список террористических организаций.

Еще трое россиян ждут приговора. Под домашним арестом остается 23-летняя Софья Сапега, девушка белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича. Ей уже предъявлены обвинения об угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов и грозит до 6 лет лишения свободы. На прошлой неделе дело россиянки направили в суд.

В СИЗО находится 33-летний Андрей Поднебенный, его подозревают в совершении теракта . КГБ Беларуси считает, что он проколол шины нескольким десяткам троллейбусов в Гомеле и поджег милицейскую машину. Сроки по этой статье — от 8 лет до пожизненного заключения или смертной казни.

Меньше всего известно о 22-летнем россиянине Антоне Лысове. Его задержали в октябре прошлого года, с тех пор он находится в СИЗО.