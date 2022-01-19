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В тюрьмах и СИЗО Беларуси находятся более 400 россиян
В белорусских тюрьмах отбывают наказание 346 россиян, еще 109 находятся под арестом в СИЗО. Об этом сообщили в посольстве России в Беларуси в ответ на запрос РБК. При этом в ответе указано, что информация последний раз обновлялась 1 июля 2021 года.
Как минимум 11 человек преследуются в связи с протестами, которые начались в стране в августе 2020 года после выборов президента. Семь из них уже осуждены и отбывают наказание, рассказали изданию в Московской Хельсинкской группе.
Среди них Дмитрий Попов, приговоренный к 16 годам лишения свободы по делу блогера Сергея Тихановского по обвинению в организации массовых беспорядков.
21-летнего россиянина Егора Дудникова суд в Минске приговорил к 11 годам лишения свободы, признав его виновны в разжигании социальной вражды. Согласно материалам обвинения, Дудников, будучи актёром-любителем, озвучивал видеоролики для оппозиционного телеграм-канала "Отряды гражданской самообороны", включённого КГБ Беларуси в список террористических организаций.
Еще трое россиян ждут приговора. Под домашним арестом остается 23-летняя Софья Сапега, девушка белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича. Ей уже предъявлены обвинения об угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов и грозит до 6 лет лишения свободы. На прошлой неделе дело россиянки направили в суд.
В СИЗО находится 33-летний Андрей Поднебенный, его подозревают в совершении теракта . КГБ Беларуси считает, что он проколол шины нескольким десяткам троллейбусов в Гомеле и поджег милицейскую машину. Сроки по этой статье — от 8 лет до пожизненного заключения или смертной казни.
Меньше всего известно о 22-летнем россиянине Антоне Лысове. Его задержали в октябре прошлого года, с тех пор он находится в СИЗО.
- Массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Их победителем ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд. Власти жестоко разгоняли акции сторонников оппозиции. Были арестованы десятки тысяч людей, заведено больше тысячи уголовных дел. США и Евросоюз не признают Лукашенко легитимным главой государства. В отношении официального Минска Запад ввёл несколько пакетов экономических санкций.
Другие новости дня
Украина, Грузия и другие европейские страны имеют право стать членами НАТО – Госдеп
США предпочитают решение ситуации дипломатическим путем, сказано в заявлении Госдепартамента США, распространенного накануне визита госсекретаря США Энтони Блинекена в Киев.
«Дипломатия – единственный ответственный способ преодоления этого кризиса», – говорится в заявлении на сайте Госдепартамента США.
Никто не защищен, если все не уважают суверенитет и территориальную целостность стран, а также все права человека и фундаментальных свобод, подчеркивает внешнеполитическое ведомство США.
«За последние три десятилетия Россия вторглась в три соседние страны – Украину, Грузию и Молдову. Она вмешивалась в выборы, применяла химическое оружие для покушений как на своей территории, так и за её пределами (Скрипаль, Навальный), нарушала международные соглашения о контроле над вооружением. Мы и наши союзники поднимем эти и другие вопросы перед Россией в ближайшие дни и недели.
Украина, Грузия и все другие европейские страны имеют право выбирать лучшее будущее для своего народа, в том числе благодаря упорному труду и стремлению стать членами евроатлантического содружества и НАТО», – сказано в заявлении.
Госсекретарь США Энтони Блинкен уже прибыл в Киев, где проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
По сообщению Госдепартамента, визит служит выражению поддержки США суверенитета и территориальной целостности Украины.
Из Украины Энтони Блинкен отправится в столицу Германии, чтобы обсудить дипломатические переговоры с Россией.
В пятницу запланирована встреча Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. По информации Госдепартамента, визиты и консультации госсекретаря являются частью дипломатических усилий, направленных на деэскалацию напряженности, вызванной концентрацией российских вооруженных сил возле Украины, пишет агентство «Новости-Грузия».
Блинкен начал визит в Киев и встретился там с дипломатами США
США надеются, что Россия будет придерживаться дипломатического подхода для разрешения кризиса на границе с Украиной. Об этом на встрече с американскими дипломатами в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что намерен обсудить мирное урегулирование ситуации с главой российского МИД Сергеем Лавровым на встрече в пятницу, 21 января.
Наращивание российских войск на границе с Украиной означает, что Москва может в кратчайшие сроки отдать приказ о вторжении, отметил Блинкен.
Госсекретарь также отметил, что президент США попросил его приехать в Киев для подтверждения обязательств Вашингтона перед Украиной. На сегодняшний день у Блинкена запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что напряженность вокруг Украины вызвана поставками в эту страну оружия, а также военными маневрами и полетами авиации НАТО.
С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на данные разведки о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности, не расширять НАТО на восток и не включать в военный союз новых членов из числа бывших советских республик.
Первый раунд международных переговоров по требованиям России при участии её представителей прошёл в начале января в Женеве и Брюсселе. Стороны назвали консультации серьёзными и откровенными, но подчеркнули, что значительные разногласия между ними сохраняются.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Наталья Поклонская не будет послом России в Кабо-Верде
Бывший прокурор аннексированного Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская, назначенная три месяца назад послом России в островном африканском государстве Кабо-Верде, не приступит к исполнению обязанностей.
По словам Поклонской, у неё "изменились личные обстоятельства". Она заявила, что готова "на любую должность, где будет полезна государству".
То, что Поклонская не поедет на Кабо-Верде, подтвердил и МИД России, также в качестве причины назвав её личные обстоятельства.
Президент России Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы послом в Кабо-Верде в октябре прошлого года. Источники РБК утверждали, что работа в дипмисии была пожеланием самой Поклонской. По словам источников в Кремле, Поклонскую из-за её поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни руководство аннексированного Крыма, от которого она была избрана.
- Наталья Поклонская была прокурором Крыма. После ввода туда российских войск прихода к власти пророссийского правительства в марте 2014 года она была назначена прокурором Автономной республики Крым. После аннексии полуострова сохранила свою должность, а затем в 2016 году была избрана в Госдуму по списку "Единой России". Власти Украины обвиняют её в ряде преступлений.
- В Госдуме Поклонская сначала выступала с ультраконсервативных позиций, в частности требовала запрета фильма режиссёра Алексея Учителя "Матильда" из-за того, что в нём якобы оскорблялся император Николай II. Впоследствии она пересмотрела некоторые взгляды.
Вопрос об импичменте Бибилова сняли с повестки дня президиума парламента
Вопрос об импичменте президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова сняли с повестки дня президиума парламента. Как сообщает агентство «Рес», вопрос вызвал бурные споры на заседании.
«Первый вопрос необоснованно вынесен на рассмотрение президиума. Никаких оснований его вынесения на президиум нет. Я бы попросил снять его», – сказал спикер парламента Алан Тадтаев.
Депутат Давид Санакоев, в свою очередь, отметил, что вопрос в повестке дня сформулирован неправильно, он должен звучать «О предложении об отрешении президента от должности» вместо «О вопросе отрешения президента с должности».
Парламентарий также отметил, что 1/3 депутатов имеет право в соответствии с регламентом выносить предложение об отрешении президента на сессию, минуя президиум.
Как пишет «Рес», депутаты пришли к мнению, что нет необходимости обсуждать данный вопрос на президиуме, после чего была утверждена повестка дня сессии, включающая в себя два вопроса: проект закона «О промышленной безопасности опасных производственных предметов», и проект закона о внесении изменений в закон республики «О лицензировании отдельных видов деятельности».
- В действиях Бибилова оппозиция усмотрела признаки нарушения базовых норм Конституции, «обеспечивающих суверенитет и территориальную целостность» Южной Осетии. Речь идет, в частности, о размещении грузинского поста полиции в селе Цнелиси.
- Ранее депутаты заявляли, что в 2019 году Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Оппозиционеры не согласны и с заявлением Бибилова о том, что согласно декрету 1922 года села Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.) «могут оказаться на территории Грузии».
- Выборы югоосетинского президента должны пройти в апреле текущего года. Бибилов говорит, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок.
США надеются на дипломатическое решение конфликта с Россией
Вашингтон и его союзники дадут решительный ответ, если Россия вторгнется на территорию Украины. Об этом в интервью изданию Foreign Policy заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. При этом он подчеркнул, что прогресса в переговорах с Москвой можно достичь дипломатическим путём.
Салливан также отметил снижение количества кибератак на американскую инфраструктуру с применением программ-вымогателей последние месяцы после встречи президентов России и США летом прошлого года. Тогда Джо Байден заявил Владимиру Путину об угрозе стратегической стабильности страны и пригрозил ответными мерами, напомнил советник.
Салливан приветствовал недавнее задержание в России членов хакерской группы, которую подозревают в кибератаках на Соединённые Штаты. По всей вероятности, речь идёт о ликвидации ФСБ России хакерской группировки REvil.
REvil была известна как одна из крупнейших хакерских группировок в мире. Она занималась коммерческими атаками – требовала с компаний выкуп за неуничтожение их информации. В 2021 году с ними связывали атаки на десятки тысяч компаний, в том числе на нефтепровод Colonial Pipeline в США.
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В Абхазии оппозиция предложила властям подписать меморандум и отложить выборы
В самопровозглашенной республике Абхазия оппозиция предложила властям подписать меморандум о стабилизации общественно-политической ситуации.
В документе, в частности предлагается в течение двух месяцев принять поправки к Конституции о переходе к смешанной избирательной системе, а также разработать и принять новый Конституционный закон «О выборах депутатов парламента».
Оппозиция предлагает внести изменения в Конституционный закон «О Кабмине» и перераспределить полномочия между ветвями власти.
Парламентские выборы, назначенные на 12 марта, должны быть отложены на один год, – считают оппозиционеры.
В меморандуме также указано, что Кабмин в течение одного года должен разработать, а президент утвердить:
- Концепцию политико-экономического развития на долгосрочный период
- Госпрограмму политико-экономического развития на среднесрочный период
- Отраслевые программы развития народного хозяйства
- Военную доктрину и программу комплексной модернизации и реформы вооружённых сил
- Экологическую доктрину
- Программу поддержки независимых СМИ, институтов демократии и гражданского общества
- 21 декабря абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента. По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
- 23 декабря прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти. В заявлении ведомства говорилось, что митинг, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, был несанкционированным и сопровождался «погромами и уничтожением имущества».
- 8 января прокуратура сообщила о задержании подозреваемых в рамках предварительного расследования этого уголовного дела.
- 13 января вечером лидеры оппозиции в знак протеста против заключения под стражу пятерых активистов попросили задержать их за организацию митинга 21 декабря. После встречи с вице-президентом Бадрой Гунба один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба заявил о достижении взаимопонимания по ряду вопросов.
В Южной Осетии циркулирует омикрон-штамм коронавируса – Кочиева
В Южной Осетии циркулирует омикрон-штамм коронавируса, сообщила агентству «Рес» глава Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
Ранее в цхинвальской республиканской больнице рассказали, что их ПЦР-тесты не всегда чувствительны к новому штамму.
По информации Югосетпотребнадзора, за сутки выявлен 81 новый случай заболевания коронавирусом (днем ранее – 63). Было проведено 246 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 361 житель республики, 20 человек сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 10 616, из них выздоровели 10 255», – заявили в ведомстве.
- С начала января в Южной Осетии наблюдается резкий рост новых случаев заражения коронавирусом.
- Ранее стало известно о выявлении первых случаев заражения омикрон-штаммом в Северной Осетии.
В Грузии второй день подряд фиксируют рекорд по новым случаям COVID-19
За сутки в Грузии выявили 8545 новых случаев коронавируса. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
Днем ранее также был установлен рекорд – был подтвержден 7521 новый случай.
Накануне провели 63 605 тестов: PCR-тестов – 30 255, экспресс–тестов на антиген – 33 350. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 13,72%, за последние 14 дней составляет 10,44%, за неделю – 10,93%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 14 555. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 43 пациента.
Выздоровели еще 8545 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 015 592, выздоровевших – 943 212.
В настоящее время в Грузии 57 799 активных случаев инфицирования, 4386 пациентов лечатся в клиниках, 1000 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 9340 человек, всего использовано вакцин – 2 632 527.
По подсчетам эпидемиологов, доля омикрон-штамма коронавируса по стране уже превысила 50%.
В Грузии отмечают Крещение – религиозный и государственный праздник
Грузинская православная церковь, как и весь православный мир, 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников — Крещение Господне (Богоявление).
Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник, в государственных учреждениях и учебных заведениях это официальный выходной день, пишет агентство «Новости-Грузия».
Праздничные службы проходят во всех храмах страны. В Тбилиси литургия в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы началась в 10:00.
По окончанию службы будет совершен чин Великого водосвятия. Этот чин совершается дважды в год: накануне праздника Крещения – после литургии или вечерни, и в сам день праздника – после службы.
Праздник Крещение Господне тесно связан с событием земной жизни Иисуса Христа, описанным евангелистами, – крещением, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча, он же – Иоанн Креститель. Второе название праздника – Богоявление. Это название напоминает о чуде, которое произошло во время крещения Христа: в облике голубя с небес сошел Святой Дух, и глас с неба назвал Иисуса сыном.
Большая часть населения Грузии – православные христиане. В этот день крестники навещают своих крестных, чтобы поздравить с праздником.
Другая традиция – это массовое крещение младенцев, которое проводится по инициативе главы Грузинской православной церкви Католикоса-Патриарха Илии Второго. Однако в этом году массовое крещение детей не состоится, сообщили в пресс-службе патриархии.
Патриарх крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы – улучшение демографического положения в стране. На сегодня у Илии Второго более 40 тысяч крестников.
США: внедрение стандарта 5G чревато рисками для гражданской авиации
Американские авиакомпании объявили, что готовящийся к внедрению стандарт связи 5G может нарушить работу навигационных систем. Особенно рискованным, как считают специалисты, может оказаться применение новых частот при неблагоприятной погоде, сообщают зарубежные СМИ.
Предостережение авиакомпаний было направлено руководству Федеральной авиационной администрации США.
К заявлению директоров American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines присоединились и другие авиационные компании. Все они настаивают на необходимости срочных мер для предотвращения сбоев при пассажирских и грузовых перевозках, при доставке медицинских средств, включая вакцины.
На российском фондовом рынке произошел крупнейший обвал за год
На российском фондовом рынке произошел крупнейший с марта прошлого года обвал.
Во вторник 18 января индекс московской биржи к закрытию торгов опустился на 6,5%, в другом значении - до отметки 3 тысячи 328 пунктов.
Индекс РТС, который является основным индикатором фондового рынка России, упал на 7,29% или до 1 тысячи 367 пунктов. В последний раз значение индекса РТС было ниже 1 тысячи 400 пунктов в феврале прошлого года.
Акции крупнейших российских компаний - «Газпрома», «Сбера» и «Яндекса» - также упали в среднем на 10%.
Аналитики и эксперты считают, что акции дешевеют из-за геополитической напряженности - в частности, из-за ситуации на российско-украинской границе, где скапливаются войска РФ. Запад утверждает, что Россия готовится к полноценному военному вторжению в соседнюю страну. В Кремле это отрицают.
Госсекретарь США перед поездкой в Киев поговорил с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник обсудил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым недавние переговоры о безопасности в Европе. Как сообщает пресс-служба Госдепартамента, госсекретарь подчеркнул важность продолжения дипломатического пути для деэскалации напряженности, связанной с вызывающим глубокую тревогу наращиванием российской военной мощи в Украине и вблизи ее границ.
Как говорится в сообщении, Блинкен также подтвердил «непоколебимую приверженность» США суверенитету и территориальной целостности Украины.
Глава Госдепартамента поговорил с Лавровым накануне своего визита в Киев. Он запланирован на 19 января. Как сообщается, поездка станет продолжением усилий США с целью убедить Россию отказаться от эскалации в конфликте с Украиной и выбрать дипломатический путь. Кроме украинских лидеров, Блинкен встретится в Киеве с сотрудниками посольства США и расскажет им о шагах Вашингтона в случае дальнейшей эскалации (по всей видимости, подразумевается судьба посольства в случае масштабного российского вторжения в Украину). Из Киева Блинкен отправится в Берлин, где российские угрозы Украине и возможные ответные меры будут обсуждать главы внешнеполитических ведомств США, Германии, Франции и Британии.
В сообщении российского МИД о разговоре Лаврова с Блинкеном акцент сделан на российских требованиях «гарантий безопасности», которые обсуждались на переговорах на прошлой неделе. Москва требует от Вашингтона письменного ответа на них. Также в сообщении МИД России сказано: «Министр призвал Госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения».
Москва утверждает, что не готовит вторжение в Украину, и в то же время отказывается снизить число своих военнослужащих у украинской границы. Именно сосредоточение более 100 тысяч российских военных, сопровождаемое агрессивной риторикой, вызвало опасения Запада, что Москва может готовить удар по Украине.
В Грузии до 1 апреля приостановили проверку положения соцнезащищенных семей
Очередная проверка социально-экономического положения семей, зарегистрированных в базе данных социально незащищенных, приостановлена до 1 апреля 2022 года, сообщает Минздрав Грузии. Решение было принято на заседании правительства с учетом существующего эпидемиологического положения. Проверка будет осуществлена только в случае требования семьи.
Как отмечают в ведомстве, Агентство социального обслуживания беспрепятственно предоставляет населению соцсервисы. Любая семья, считающая себя социально незащищенной, должна обратиться в районные представительства агентства социального обслуживания по месту жительства, чтобы заполнить специальную заявку. После этого в течение одного месяца социальный работник должен посетить место, где проживает семья, чтобы заполнить семейную декларацию.
Именно этот документ, в котором указывается информация о членах семьи, играет главную роль в подсчете баллов.
- С 2015 в Грузии задействовала новая методология подсчета рейтинговых баллов, пишет агентство «Новости-Грузия». Основное отличие сегодняшней формулы от старой заключается в том, что бытовые вещи и техника больше не влияют на баллы. Семья, получившая право на соцпомощь, будет получать ее в течение четырех лет. Спустя четыре года, соцагентство обязано проверить семью и установить соответствие рейтинговых баллов с уровнем жизни бенефициара.
Европарламент возглавила мальтийский политик Роберта Метсола
Новым председателем Европарламента - после смерти предыдущего спикера, итальянца Давида Сассоли - избрана представительница Мальты Роберта Метсола.
Она стала самым молодым председателем Европарламента в истории - на пост она избрана в 43-й день ее рождения. Метсола также стала первой представительницей Мальты - самого маленького государства ЕС - во главе какой-либо из европейских институций.
Кандидатуру консервативного политика поддержали три крупнейшие фракции Европарламента, включая социалистов, которых представлял предыдущий глава.
Метсола известна как сторонница ужесточения законодательства об абортах, однако перед избранием на должность пообещала, что как глава Европарламента будет руководствоваться позицией большинства его депутатов, а не своими взглядами.
Супруг Роберты Метсолы - финский депутат Европарламента Укко Метсола. У них четверо детей.
- Накануне в Европарламенте прошли дебаты с участием главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. Речь шла об обострении ситуации на российско-украинской границе. Боррель заявил о сосредоточении 140 тысяч российских военных у границ с Украиной. В то же время, по его словам, пока идут переговоры с Россией, «возможность нападения на Украину не является наиболее вероятным сценарием». Боррель также заявил, что ЕС не будет вводить так называемые упреждающие или превентивные санкции против России, к чему призывал ряд европейских политиков. Пакет жестких санкций готовится только на случай масштабного вторжения России на территорию Украины.
Политэмигрант «распял» себя на заборе посольства России в Гааге
Активист из Челябинска Александр Кашеваров, который в прошлом году уехал из России и обратился за политическим убежищем в Нидерландах, устроил у российского посольства в Гааге перформанс в поддержку оппозиционера Алексея Навального и других российских политзаключённых.
Он надел на себя тогу, венок из колючей проволоки и приковал себя наручниками к забору посольства в позе распятия. Фотографии опубликовало движение "Весна", координатором которого является Кашеваров.
"Акция приурочена к годовщине возвращения в Россию политика Алексея Навального. Ровно год назад после прилёта в Москву Алексей был задержан, а после осужден на 2,5 года. Именно арест Навального стал отправной точкой в начале массовых политических репрессий по всей стране", - сообщили в движении "Весна". Акции в поддержку Навального прошли 16 и 17 января в десятках городов мира. В России сторонники Навального к акциям не призывали.
Александр Кашеваров уехал из России, ещё будучи школьником, после того как стал подозреваемым по так называемой дадинской статье уголовного кодекса о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Свою историю он рассказал в интервью Радио Свобода:
Глава МИД ФРГ в Москве: трудно не рассматривать действия РФ как угрозу
Глава МИД Германии Анналена Бербок впервые после формирования в ФРГ нового правительства посетила во вторник с визитом Москву. Главной темой её переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым стала ситуация вокруг Украины.
Как сказала Бербок на совместной пресс-конференции после переговоров, сосредоточение у границ Украины более 100 тысяч российских военнослужащих вызывает большую обеспокоенность. По её словам, войска сконцентрированы без видимой причины и "это сложно не рассматривать как угрозу". Глава МИД Германии сказала, что готова продолжать переговоры с Россией о безопасности.
Бербок неоднократно упомянула об "общем европейском доме", частью которого является и Россия, и отметила, что в Европе должны действовать общие правила, в частности в сфере безопасности и защиты прав человека. Она упомянула как пример нарушения этих правил дело оппозиционера Алексея Навального и решение российского суда о ликвидации "Мемориала" (внесён в список "иностранных агентов").
По словам Лаврова, Россия "не может принимать какие-то требования, касающиеся наших вооружённых сил на нашей собственной земле". Лавров также призвал Германию оказать влияние на Украину для выполнения Минских соглашений.
Глава МИД Германии отметила, что приехала в Москву с "пухлой папкой документов", поскольку у России и Германии есть что обсуждать – речь идёт как о фундаментальных противоречиях, так и об областях, где можно работать совместно. Упомянут был, в частности, климат.
Отвечая на вопрос о газопроводе "Северный поток – 2", Бербок отметила, что, если энергетика будет использоваться как "оружие", это может отразиться на судьбе проекта.
Накануне Бербок посетила Киев, где заверила Украину в поддержке перед лицом возможной эскалации конфликта со стороны России.
Во вторник стало известно, что в среду, 19 января, Киев посетит госсекретарь США Энтони Блинкен. Затем он отправится в Берлин, где проведёт встречу с Бербок.
- Страны Запада считают, что Россия может готовить широкомасштабное вторжение в Украину, и на случай такого вторжения готовят ответные меры – речь идёт главным образом об экономических санкциях и об укреплении обороны европейских стран НАТО, а также о новых поставках Украине вооружений и оборудования.
В Цхинвали рассказали о задержании граждан Грузии, перевозивших бытовые товары
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили подробности инцидента, произошедшего 30 декабря прошлого года в Ахалгорском районе.
По информации югоосетинского ведомства, граждане Грузии перевозили бытовые товары для их дальнейшей реализации в Ахалгори. Их задержали в окрестностях села Салбиери во взаимодействии с российскими пограничниками, привлекли к административной ответственности и выдворили за пределы Южной Осетии. Изъятый товар был конфискован.
В КГБ утверждают, что при помощи «патриотично настроенных представителей грузинского НПО-движения» установили личность третьего мужчины, сбежавшего на территорию, подконтрольную центральным властям Грузии.
Кроме того, к ответственности в виде штрафа (по десять тысяч рублей) привлечены и трое граждан Южной Осетии, которые, по информации КГБ, также причастны к перевозке товаров через де-факто границу.
«В отношении граждан Южной Осетии Комитет государственной безопасности еще раз обращает внимание: прежде чем совершать противоправное деяние, подумать о возможных последствиях, наличии административной и уголовной ответственности за нарушение пограничного законодательства», – сказано в заявлении.
По информации СГБ Грузии, были задержаны жители села Гремисхеви Душетского муниципалитета. Об их освобождении в грузинском ведомстве сообщили 30 декабря.
Николоз Басилашвили уступил Энди Маррею в первом круге Australian Open
Грузинский теннисист, 23-я ракетка мира Николоз Басилашвили проиграл британцу Энди Маррею в первом круге Australian Open (1:6, 6:3, 4:6, 7:6, 4:6). Матч продолжался 3 часа 52 минуты.
Басилашвили проиграл Маррею второй раз за две недели и третий раз в карьере.
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Энди Маррей прошел круг на Australian Open впервые с 2017 года (в 2018-м, 2020-м и 2021-м он пропустил турнир). Сейчас он занимает 113-е место в мировом рейтинге.
«Это потрясающе. Я пережил тяжелые три-четыре года, приложил много усилий, чтобы вернуться. Я много играл на этом корте, и атмосфера всегда потрясающая. Именно на этом корте я провел матч, который потенциально мог стать для меня последним. Потрясающе вернуться и выиграть такую пятисетовую битву. О большем и просить не могу», – сказал Маррей в интервью на корте.
Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, которому аннулировали визу и депортировали из Австралии.
Анатолий Бибилов ревакцинировался от коронавируса
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов прошел ревакцинацию вакциной «Спутник Лайт» в поликлинике цхинвальского медцентра.
Как сообщает пресс-служба югоосетинского лидера, после ревакцинации Бибилов чувствует себя хорошо. Он продолжил рабочий день в соответствии со своим графиком.
Бибилов отметил важность массовой вакцинации, как единственной возможности остановить распространение COVID-19. Он напомнил, что вакцинация нужна для защиты не только самих себя, но и окружающих.
«Если человек считает себя ответственным перед обществом, то он будет прививаться. Речь идет о нашей безопасности, о жизни, о здоровье наших родных. Второй компонент «Спутника-V» я сделал 16 июля 2021 года, сейчас прошел ревакцинацию «Спутником Лайт». Я призываю всех более серьезно отнестись к этому недугу и сделать вакцину, это единственный и самый надежный способ в борьбе с COVID-19. Низкий уровень вакцинации в республике приводит к опасным последствиям. На территории Республики Южная Осетия зафиксировано около двухсот летальных исходов, данная статистика должна всех насторожить, для нашего маленького народа это очень большая цифра. Важно обезопасить себя, особенно это касается людей старшего возраста», – сказал Анатолий Бибилов.
Присутствовавший при процедуре директор медцентра Виталий Джиоев рассказал Бибилову о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и о темпах вакцинации.
«Президент на своем примере показывает, что важно брать на себя ответственность за себя и окружающих нас людей и вовремя сделать вакцину. На сегодняшний день в Южной Осетии вакцинировалось примерно 1600 человек. Мы выдаем свидетельство о прохождении вакцинации, где фиксируются даты введения вакцины. Данный документ признан на территории России, но из-за отсутствия QR-кодов многие наши сограждане выезжают в Северную Осетия и проходят вакцинацию там. В настоящее время Министерство здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия ведет переговоры с Российской Федерацией по выдаче QR-кодов. Это станет еще одним толчком для того, чтобы люди стали больше вакцинироваться», – отметил он.
ЕСПЧ признал нарушение прав Пашиняна после выборов 2008 года
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня по делу «Никол Пашинян против Армении» постановил, что были нарушены право Пашиняна на свободу и личную неприкосновенность, право на свободу собраний и обязанность государства уважать его права.
Действующий премьер-министр Армении не требовал от государства денежной компенсации.
Дело касается заключения тогдашнего оппозиционера Пашиняна под стражу после выборов 2008 года, когда Пашинян поддержал кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. Он находился под стражей с октября 2009 года по январь 2010 года.
В приговоре отмечается, что было нарушено также право Пашиняна на свободу слова и собраний.
Назарбаев в видеообращении: конфликта в элите нет, я являюсь пенсионером
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который не появлялся на публике и не выступал с начала массовых протестов и беспорядков в стране в начале января, выступил с видеообращением.
Он заявил, что никакого конфликта или противостояния в элите страны нет, а слухи о таком конфликте назвал беспочвенными. Также Назарбаев заявил, что с 2019 года, передав президентские полномочия Касым-Жомарту Токаеву, является пенсионером и сейчас "находится на заслуженном отдыхе" в столице Казахстана.
По словам Назарбаева, Токаев обладает всей полнотой власти, является главой Совбеза и скоро возглавит правящую партию.
Начавшиеся на фоне протестов в начале января беспорядки, приведшие к большим человеческих жертвам, Назарбаев назвал "атакой на Казахстан" с целью "разрушения целостности страны". Он не сказал, какие именно силы организовали беспорядки, заявив, что это надо выяснить.
- Назарбаеву сейчас 81 год. Он возглавлял Казахстан около 30 лет, в 2019 году покинул пост президента, однако остался пожизненным главой Совета безопасности и правящей партии, а его родственники и приближённые продолжали занимать ведущие посты.
- В разгар протестов 5 января 2022 года Токаев объявил о своём вступлении в должность главы Совбеза. Лишь спустя несколько дней пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот оставил пост добровольно. Своих постов в последние дни лишились также некоторые родственники и приближённые бывшего президента. Всё это породило слухи и дискуссии о возможном конфликте Назарбаева с его преемником Токаевым, а также о судьбе и местонахождении самого Назарбаева.
- Протесты в Казахстане начались 2 января - первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические требования. Популярным лозунгом стал "Шал, кет!" - "Старик, уходи!" - требование ухода Назарбаева из власти.
- На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. Власти Казахастана заявили, что их устроили не протестующие, а некие террористы, подготовленные извне. По просьбе Токаева в страну были введена России и её союзников. Спустя несколько дней, после завершения беспорядков, войска начали выводить. Назарбаев о вводе войск в своей речи не упомянул, он также не говорил о террористах.
- По официальным данным, в результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек, подавляющее большинство - гражданские лица.
ЕСПЧ присудил €12,4 тысяч активисту, плюнувшему в портрет Путина
Европейский суд по правам человека присудил 29-летнему активисту чувашского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" Дмитрию Каруеву 12,4 тысяч евро (1,1 миллиона рублей) компенсации. Его арестовали на 15 суток за плевок в портрет президента Владимира Путина. Об этом говорится на сайте суда.
ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили право Каруева на свободу выражения мнения. Россия должна выплатить активисту 10 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и ещё 2,4 тысячи евро за судебные издержки.
В мае 2012 года Каруева осудили на пятнадцать суток за мелкое хулиганство во время акции у Дома правительства Чувашской Республики в Чебоксарах. Его соратник по партии организовал возложение портрета Путина с датами 1952-2012 годы, перевязанного белой лентой. К изображению активисты положили две гвоздики и рюмку водки с хлебом, после чего Каруев плюнул в портрет.
За акцией наблюдали сотрудники полиции. Активиста задержали и арестовали на 15 суток. На суде Каруев признался, что плюнул в портрет президента. По его словам, так активист хотел выразить протест против действий и политики Путина на посту президента и председателя правительства России. Путин был избран президентом на новый срок 4 марта 2012 года.
Суд признал Каруева виновным, посчитав, что его действия "демонстрировали вопиющее неуважение к обществу". По мнению суда, раз президент был избран народом, неуважение к нему означает неуважение к обществу.
Азербайджан запускает регулярные автобусные рейсы в Карабах
С 24 января будут запущены регулярные междугородние автобусные рейсы по направлениям Баку–Шуша, Баку–Агдам, Ахмедбейли–Шуша, Международный аэропорт Физули–Шуша, Барда–Агдам. Как сообщает агентство Trend, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Хумматов.
Он добавил, что на первом этапе Карабах смогут посетить только граждане Азербайджана.
«В будущем будут рассмотрены вопросы по допуску иностранных граждан на освобожденные территории. Что касается наших граждан, то приоритет будет отдаваться участникам первой и второй Карабахских войн, членам их семей, а также членам семей шехидов, гражданам старше 60 лет», – сказал Хумматов.
Заместитель начальника Главного управления общественной безопасности МВД Азербайджана Эльданиз Мамедов пояснил, что поездки по всем направлениям будут осуществляться на один день.
«В Агдаме в настоящее время отсутствует инфраструктура для проживания граждан. В Шуше такая инфраструктура в какой-то степени есть, но данный маршрут проживания не предусматривает. Поездки по всем направлениям будут осуществляться на один день, в тот же день граждане вернутся обратно. Возможность проживания, конечно, будет рассмотрена, но не на первом этапе», – сказал Мамедов.
Он добавил, что автобусы будут двигаться в сопровождении полиции на протяжении всего маршрута. Также в каждом маршрутном автобусе будет находиться сотрудник полиции.
Продажа билетов будет осуществляться онлайн на сайте yolumuzqarabaga.az. В целях обеспечения безопасности пассажиры будут застрахованы, за движением автобусов будет следить GPS-система.
Безопасность по маршрутам движения автобусов будет обеспечивать Агентство Азербайджана по разминированию.
РФ по объему денежных переводов в Грузию незначительно опередила Италию
Объем денежных переводов в Грузию в декабре 2021 года составил 229,5 млн долларов (711,1 млн лари), что на 14,9% (29,8 млн долларов) больше, чем за аналогичный период декабря 2020 года. Об этом сообщает Национальный банк Грузии.
95,2% денежных переводов в Грузию поступают из 21 крупнейшей страны-партнера, при этом из каждой из этих стран денежные переводы в декабре превысили 1 млн долларов, пишет агентство «Новости-Грузия».
Пятерка стран, откуда в Грузию переводы чаще всего поступали в декабре 2021 года:
- Российская Федерация — 39,70 млн долларов (–2.48%)
- Италия — 37,88 млн долларов (+19.07%)
- США — 26,65 млн долларов (+19.46%)
- Греция — 20,49 млн долларов (–8.63%)
- Израиль — 17,65 млн долларов (+13.75%)
Согласно данным Национального банка, в декабре 2021 года из Грузии за границу было отправлено 33,3 млн долларов (103,3 млн лари), что на 35,1% больше, чем за аналогичный период декабря 2020 года.
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