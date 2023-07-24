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В Украине погиб командир «Ленинградского полка» полковник Вашунин

В Украине погиб командующий «Ленинградским полком», полковник российской армии Евгений Вашунин, сообщил спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

По словам Бельского, 14 июля полковник с группой поддержки выдвинулся навстречу отряду «Шторм», движение было замечено украинскими военными, которые вступили в бой. «В ходе столкновения Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты», – утверждает чиновник.

Где именно произошло боестолкновение – не сообщается. Бельский лишь добавил, что Вашунин посмертно представлен к званию Героя России.

Издание «Фонтанка» отмечает, что «Ленинградский полк» сформирован преимущественно из петербургских мобилизованных. Заксобрание города помогало подразделению снаряжением. В конце апреля Евгений Вашунин выступал перед городским парламентом и вручил губернатору Александру Беглову шеврон полка.

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