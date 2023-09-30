В Украине поврежден объект инфраструктуры, в России сбиты ракеты

В ночь на 30 сентября Россия и Украина снова атаковали друг друга, по утверждениям властей этих стран.

Из-за угрозы ракет и беспилотников воздушная тревога звучала в северных, южных и центральных областях Украины. По информации главы Винницкой области Сергея Борзова, в результате атаки дрона поврежден объект инфраструктуры.

Военно-морские силы Украины отчитались о двух сбитых ими дронах «Шахед» над Одесской областью.

В то же время об украинских атаках сообщили власти Брянской и Белгородской областей.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО – сбиты воздушные цели на подлете к городу», – сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Позже Минобороны России уточнило, что над Белгородской областью уничтожены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган», выпущенных со стороны Украины.

В поселке Погар Брянской области в результате украинской атаки нарушено энергоснабжение, cообщил ​губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет.

Местные жители рассказали телеграм-каналу Shot, что слышали четыре взрыва: два – около административного здания, третий – в поле рядом с заправкой и четвертый – на электроподстанции. Электричество, пишет Shot, пропало в четырех населенных пунктах.