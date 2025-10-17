Трамп: «Надеюсь, закончим войну в Украине без «Томагавков»

Президент США Дональд Трамп провел встречу в Белом доме с Владимиром Зеленским. Перед началом переговоров он заявил, что обсудит с президентом Украины новые возможности, которые позволят Киеву наносить удары вглубь России. «Мы будем обсуждать это», — сказал Трамп, отвечая на вопрос корреспондента DW, будет ли поднята эта тема на переговорах с украинским лидером.

«Да, это то, о чем мы будем говорить. Это эскалация, но мы будем обсуждать это». Вместе с тем Трамп выразил надежду на то, что войну в Украине удастся завершить без ракет Tomahawk. По словам американского президента, он считает, что и президент России Владимир Путин, и Зеленский хотят завершения войны. «Теперь мы должны добиться этого», — сказал президент США. Он не ответил прямо на вопрос, должна ли будет Украина уступить территории для подписания мирного соглашения, заявив, что войны непредсказуемы.

Накануне стало известно, что Трамп предварительно договорился встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште. Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт заявила прессе, что Вашингтон надеется на участие в саммите и Владимира Зеленского. Трамп перед встречей с Зеленским сказал, что того в Будапеште не ожидается, но президент США «будет с ним на связи».

Зеленский предложил США тысячи дронов

Украинский президент в свою очередь на пресс-конференции, что «Украина хочет мира, а Россия — нет» и сказал, что прежде всего необходимо достичь соглашения о прекращении огня в Украине. Ранее президент США заявлял, что не считает это обязательным условием для мирных переговоров.

Зеленский предложил США обменять украинские дроны на Tomahawk. Он сказал, что Киев готов поставить США тысячи украинских дронов в обмен на крылатые ракеты Tomahawk, подчеркнув, что «современные войны требуют большого числа БПЛА». Дональд Трамп, в свою очередь, назвал украинские аппараты «очень хорошими». Он также добавил, что США самим нужны Tomahawk и другие ракеты, которые направляются Киеву, но сказал, что готов обсуждать предложение Зеленского.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что украинская сторона предложит США технологическое партнерство в сфере беспилотников, включая производство украинских дронов в США или Европе с последующим экспортом для нужд американских военных.

Владимир Зеленский также заявил, что у Трампа есть «большая возможность» завершить украинский конфликт, а у экс-президента Джо Байдена ее не было. «Война России и Украины будет девятым конфликтом, который я урегулирую. Мне нравится останавливать войны, мы спасли миллионы жизней», — пообещал Дональд Трамп.

Тема воссоединения украинских детей с родителями

Супруга президента США очень сильно беспокоилась вопросом организации воссоединения украинских детей с их родителями. Об этом сообщил, отвечая на вопрос корреспондента DW, Дональд Трамп. «Она очень сочувствует детям. Она проделала действительно хорошую работу, чтобы вернуть их», — сказал Трамп.

Несколько дней назад первая леди США сообщила, что у нее есть «открытый канал коммуникации» с президентом России Владимиром Путиным и что в августе она написала Путину письмо о влиянии войны РФ в Украине на детей. В итоге, по ее словам, восемь детей, разлученных с родителями, уже возвращены в свои семьи. В тексте послания, переданного главе Кремля ее мужем, Мелания Трамп также призывала Путина остановить войну в Украине ради благополучия детей и в этой стране, и в самой России.

«Он ответил письменно, а также выразил готовность напрямую общаться со мной и делиться подробностями об украинских детях, находящихся в России», — сказала Мелания Трамп.

Трамп: Орбан — это «лидер, который нам нравится»

На вопрос, почему для переговоров с Владимиром Путиным он выбрал именно Венгрию, Дональд Трамп ответил: «Это лидер, который нам нравится. Нам нравится Виктор Орбан. Он нравится ему, он нравится мне. Это безопасная страна. Он очень хорошо выполнил свою работу. Он был очень хорошим лидером в смысле управления своей страной. У него нет многих проблем, которые есть в других странах. Так что мы решили, что будем с Виктором Орбаном, и он будет, я думаю, очень хорошим хозяином».

Когда журналисты уточнили, будет ли на этой встрече Зеленский, Трамп ответил, что это «еще предстоит определить», и добавил, что между Путиным и Зеленским существует «неприязнь».