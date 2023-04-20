В столице Йемена из-за давки погибли не менее 85 человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от Армении четко заявить: «Карабах — это Азербайджан».

Напоминая о заявлении премьер-министра Никола Пашиняна 2019 года о том, что «Арцах [Карабах – ред.] — это Армения и точка», лидер Азербайджана заявил, что сейчас настало время лидеру Армении отредактировать собственное заявление.

«Армения, которая раньше говорила: «Карабах — это Армения и точка», сегодня должна повторить то, что мы сказали: «Карабах — это Азербайджан и восклицательный знак». Потому что, если она сказала «А», то должна сказать и «Б». Армения, принявшая за основу Алма-Атинскую декларацию и выразившая готовность к мирному договору на этой основе, должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан», – подчеркнул Алиев в интервью Азербайджанской государственной телекомпании.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает того же от Азербайджана.

«Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленностей и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять друг другу территориальных претензий ни сегодня, ни когда-либо. Сейчас я хочу подтвердить, что Республика Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР в качестве Республики Армения», – сказал армянский лидер.

В интервью президент Азербайджана также говорил о необходимости заключения мира с Арменией, но даже говоря об этом, подчеркнул, что Азербайджан укрепляет свою армию, чтобы быть готовым к любой ситуации.

«Это правда, мы разбили голову врага и одержали большую победу во Второй карабахской войне. Однако в Армении вновь активизируются реваншистские силы, мы должны быть готовы к любой ситуации», – отметил он.

Еще раз утверждая, что Баку предложил Еревану подписать соглашение о примирении, Алиев счел необходимым указать, что Армения должна согласиться с этим хочет она этого или нет: «В связи с подписанием мирного договора в позиции армянской стороны за последние два года были различные зигзаги, то есть различные изменения. Но в принципе, Армения согласна с подходом Баку, поскольку иного варианта просто нет».

Напомнив, что «Ереван официально признал территориальную целостность Азербайджана в Праге», Алиев вновь подчеркнул, что Карабах – это внутреннее дело Азербайджана. Пока Ереван и Запад говорят о создании международных механизмов урегулирования проблемы, лидер Азербайджана заявил , что не намерен обсуждать этот вопрос не только с Арменией, но и с какой-либо другой страной. Что касается народа Карабаха, то Алиев даже не коснулся интеграционных процессов, кратко заявив, что «либо они должны принять азербайджанское гражданство, либо найти другое место жительства».

При этом, он выразил уверенность в том, что большинство армянского населения, проживающего сегодня в Карабахе, готово принять гражданство Азербайджана.

«Сепаратисты должны знать, что у них есть два выхода: либо они будут жить под флагом Азербайджана, либо уедут. Мы поставили на колени основных представителей сепаратистов: Сержика Саргсяна, Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна. Во время Второй карабахской войны они приезжали в Карабах якобы воевать против нас. Все трое убежали с наших территорий, как зайцы, и теперь ни один из них не может даже нос свой сунуть в Ханкенди [Степанакерт – ред.] или куда-либо еще», - заявил он.

Помимо бывших руководителей Армении, Алиев также сделал оскорбительные заявления в адрес властей Карабаха, назвав их «сборищем шутов» и призвав их не играть с терпением Баку, пишет Радио Азатутюн.