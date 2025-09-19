В Южную Осетию прибыли абхазский лидер и глава МИД Никарагуа

В Цхинвали идут последние приготовления к праздничным мероприятиям, посвящённым «Дню провозглашения Республики».

20 сентября в самопровозглашённой республике Южная Осетия отмечают 35-летнюю годовщину событий 1990 года, когда Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики в составе СССР.

Среди гостей, прибывших в Южную Осетию, – президент самопровозглашённой республики Абхазия Бадра Гунба и глава МИД Никарагуа Вальдрак Джентске Уитакер.

Бадру Гунба на де-факто границе приветствовал югоосетинский премьер Константин Джуссоев. Гостя встретили национальными танцами и угощениями.

С делегацией из Никарагуа провёл встречу югоосетинский лидер Алан Гаглоев. По его словам, «для Южной Осетии имеет особое значение тот факт, что в этот знаменательный день друзья находятся рядом и разделяют с осетинским народом праздничное настроение». Югоосетинский лидер передал «самые тёплые пожелания» сопрезиденту Никарагуа Даниэлю Ортеге и «всему народу Республики Никарагуа».

В свою очередь, Вальдрак Джентске Уитакер подчеркнул, что «отношения между двумя республиками были установлены 17 лет назад, и решимость руководства Никарагуа в тот исторический момент сыграла ключевую роль в развитии двустороннего сотрудничества».

Указом Гаглоева глава МИД Никарагуа был награждён Орденом Дружбы, а советник-посланник посольства – медалью «В ознаменование 35-летия Республики Южная Осетия». Кроме того, гостям вручили юбилейную монету, выпущенную Нацбанком.

20 сентября в Цхинвали запланированы военный парад и праздничный концерт, на котором выступят российские артисты, в том числе Лариса Долина. Ранее в городе стартовал первый Международный экономический форум «Южная Осетия. Горизонты инвестиций».