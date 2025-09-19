В Цхинвали идут последние приготовления к праздничным мероприятиям, посвящённым «Дню провозглашения Республики».
20 сентября в самопровозглашённой республике Южная Осетия отмечают 35-летнюю годовщину событий 1990 года, когда Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики в составе СССР.
Среди гостей, прибывших в Южную Осетию, – президент самопровозглашённой республики Абхазия Бадра Гунба и глава МИД Никарагуа Вальдрак Джентске Уитакер.
Бадру Гунба на де-факто границе приветствовал югоосетинский премьер Константин Джуссоев. Гостя встретили национальными танцами и угощениями.
С делегацией из Никарагуа провёл встречу югоосетинский лидер Алан Гаглоев. По его словам, «для Южной Осетии имеет особое значение тот факт, что в этот знаменательный день друзья находятся рядом и разделяют с осетинским народом праздничное настроение». Югоосетинский лидер передал «самые тёплые пожелания» сопрезиденту Никарагуа Даниэлю Ортеге и «всему народу Республики Никарагуа».
В свою очередь, Вальдрак Джентске Уитакер подчеркнул, что «отношения между двумя республиками были установлены 17 лет назад, и решимость руководства Никарагуа в тот исторический момент сыграла ключевую роль в развитии двустороннего сотрудничества».
Указом Гаглоева глава МИД Никарагуа был награждён Орденом Дружбы, а советник-посланник посольства – медалью «В ознаменование 35-летия Республики Южная Осетия». Кроме того, гостям вручили юбилейную монету, выпущенную Нацбанком.
20 сентября в Цхинвали запланированы военный парад и праздничный концерт, на котором выступят российские артисты, в том числе Лариса Долина. Ранее в городе стартовал первый Международный экономический форум «Южная Осетия. Горизонты инвестиций».
- 29 мая 1992 года, после распада СССР, Южной Осетией был принят Акт провозглашения государственной независимости, а 26 августа 2008 года независимость республики признала Россия.
- Грузия и международные партнёры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Их независимость признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
