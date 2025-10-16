Валтонен пригласила Кобахидзе в Финляндию – побывать на акциях и пообщаться со свободными СМИ

Министр иностранных дел Финляндии и действующий председатель ОБСЕ Элина Валтонен обратилась к грузинскому премьеру, посредством социальной сети X она пригласила Ираклия Кобахидзе посетить Финляндию, «встретиться с представителями свободных СМИ и принять участие в любой демонстрации по выбору».

«Будущее Грузии решать только грузинскому народу. То же самое относится ко всем государствам-участникам ОБСЕ. Для того чтобы люди могли реализовать это право, им необходимы свобода слова и свободные и справедливые выборы с политическими альтернативами… P.S. Извините, мне пришлось отменить нашу встречу в Тбилиси из-за несовпадения графиков».

Элина Валтонен также напоминает премьеру Грузии о Хельсинкском Заключительном акте (1975 г.):

(Государства-участники) обязуются поощрять и развивать эффективное осуществление гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод.

Они подтверждают, что эти права и свободы вытекают из достоинства, присущего человеческой личности, и являются существенными для ее свободного и полного развития

Напомним, глава МИД Финляндии прибыла в Грузию 14 октября. Она встретилась со своей грузинской коллегой, а затем отправилась на акцию протеста на проспекте Руставели. В администрации правительства заявили, что из-за этого грузинский премьер Ираклий Кобахидзе отменил встречу с ней, запланированную на 15 октября. Позже финские СМИ, со ссылкой на саму Валтонен сообщили, что встреча была отменена по инициативе стороны Финляндии в связи с изменением графика, о чём грузинская сторона была уведомлена 14 октября.

Валтонен покинула Грузию раньше запланированного срока, чтобы провести встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым.