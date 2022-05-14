Жители Чечни пытаются избежать принудительной отправки в Украину – правозащитники

В чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд» заявили о росте числа обращений от жителей Чечни, которые пытаются найти способы избежать отправки на войну против Украины.

В заявлении организации говорится о десятках сообщений от жителей республики с просьбой помочь выехать из России, так как их готовятся отправить в Украину.

«По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки в Украину», – утверждают в «Вайфонде». При этом организация подчеркивает, что не может помочь им выехать из Чечни.

Ранее о подобных обращениях в интервью Кавказ.Реалии говорила соучредитель «Вайфонда» Амина Садулаева: «На наши справочные номера люди пишут: «Помогите, меня сейчас на войну отправят, я не хочу этого делать».

Оппозиционные властям Чечни телеграм-каналы опубликовали видео с отправкой в Украину «добровольцев» из республики – на записи слышен плач провожающих колонну женщин, которые стоят за оцеплением.

Критики Кадырова утверждают, что местных жителей принуждают к участию в войне, причем не только сотрудников силовых структур, но и тех, кто ими преследуется. Так, 9 апреля местные паблики распространили видео с отправкой на войну брата живущего в Турции блогера Хасана Халитова.