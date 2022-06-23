Великобритания и США поссорились из-за морского окуня

Великобритания тайно вылавливала чилийского морского окуня, теперь США грозится запретить его импорт. В результате США лишатся почти 1,5 миллиона килограммов деликатеса, а Великобритания потеряет около 50 миллионов долларов выручки. А началось всё с того, что Россия заблокировала ограничения по вылову окуня, который почти исчез сорок лет назад. О дипломатической войне рассказывает агентство Associated Press.

На протяжении десятилетий страны, в том числе Россия, США и Китай, совместно регулировали рыбный промысел у берегов Антарктиды, защищая Южный океан и его ресурсы от разгула браконьеров. В частности, в Антарктике действовал лимит на вылов чилийского морского окуня. Однако в прошлом году Россия отказалась от ограничений на вылов окуня, фактически наложив на них вето: для введения лимита необходимо согласие всех 26 членов Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). В результате глубоководный промысел окуня оказался де-факто ничем не ограничен.

Неопределённостью воспользовалась Великобритания. Весной 2022 года она тайно выдала лицензии на ловлю морского окуня у берегов Южной Джорджии – необитаемого антарктического острова, который находится под её контролем. США осудили решение Великобритании и сообщили, что вероятно запретят импорт всего морского окуня, выловленного вблизи Южной Джорджии.

Ежегодно США импортируют почти 1,5 миллиона килограммов морского окуня, выловленного законным путём у берегов Южной Джорджии, на сумму около 50 миллионов долларов. Потерю этого импорта будет нелегко восполнить, поскольку остальные участки для законного промысла окуня уже используются по максимуму. Морской окунь подаётся в высококлассных ресторанах США и стоит более 70 долларов за килограмм.

Великобритания не собирается отказываться от вылова окуня без решения АНТКОМ об ограничениях. "Великобритания продолжит вести промысел морского окуня в тех рамках, которые были согласованы странами-членами АНТКОМ", – говорится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании.