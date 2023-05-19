Великобритания объявила о новых санкциях против России

Великобритания объявила о новых санкциях в отношении России, которые направлены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» Москвы. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Санкции введены в отношении 86 российских граждан и юридических лиц. Среди них компании, связанные с кражей украинского зерна, участвующие в поставках российских энергоносителей и разработке военных технологий, а также банки.

Ограничительные меры введены против 24 россиян и компаний, связанных с транспортными услугами. В список включены Pawell Shipping Co и Государственная зерновая корпорация, которых британские власти обвиняют в «систематическом хищении украинского зерна». Под санкции попали и шесть российских судоходных компаний, которые связаны «Совкомфлотом».

В санкционные списки Лондона включены 9 организаций, связанных с «Росатомом», которые производят передовые материалы и технологии, в том числе лазеры, и напрямую финансируются государством. Также санкции расширены в отношении энергетического, металлургического, оборонного и финансового секторов. В частности, санкции ведены в отношении «Дома.РФ», Металлургического инвестиционного банка, Росбанка и Тинькофф-банка.

Под ограничительные меры попали крупнейшая золотодобывающая компания России «Полюс», АФК «Система», члены советов директоров РЖД, «Совкомфлота», «Транснефти».

Под санкции также попали бизнесмен, основатель и председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и восемь других металлургических компаний, в том числе – «Северсталь» и «Магнитогорский металлургический комбинат». Лондон также запретил импорт российского алюминия, никели и меди. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявило новых запретах на импорт российских алмазов

В британском правительстве заявили, что активы России останутся замороженными до тех пор, пока Москва не согласится заплатить за ущерб, нанесенный ею Украине.