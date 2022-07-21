Великобритания вводит санкции на импорт из России угля, нефти и золота

Депутаты Европарламента прибыли в Грузию в исторический момент, какой редко бывает в стране. Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на совместном брифинге с председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом Макаллистером.

«Визит проходит в очень важный для нас момент, таких исторических моментов было немного. Этот визит может оказаться решающим для нашего европейского будущего. В это время выслушать европарламентариев и поделиться нашими посланиями с ними чрезвычайно важно. Также следует отметить, что депутаты европарламентарии приехали сегодня в рамках регионального визита. Это также подчеркивает геополитическую значимость этого региона в современном мире", - сказала президент.

Зурабишвили также обратила внимание на европейскую перспективу Грузии и выполнение 12 рекомендаций Брюсселя, необходимых для получения страной статуса кандидата в члены ЕС:

«Мы должны понимать, и, пожалуй, это главное для этой страны, что европейская перспектива, которая была нам дана Европарламентом, а также Европейским советом, чрезвычайно важна. Иногда мы забываем об этом и не видим, что это сделанный шаг, который уже не будет отозван. Это требует от нас быть достойными этой европейской перспективы. С другой стороны, на ближайшее будущее может быть еще важнее то заявление, что мы получим статус кандидата в конце года, если выполним главные рекомендации, которые мы называем 12 пунктами, и работа над которыми должна начаться. Эта работа должна начаться в Брюсселе, куда, по моим ожиданиям, поедут представители власти, чтобы прояснить с Комиссией некоторые детали и то, как должны быть выполнены некоторые части этих пунктов».

Председатель комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, в свою очередь, подчеркнул, что главной задачей наряду с выполнением 12 рекомендаций Брюсселя, остается преодоление политической поляризации в стране.

«С госпожой президентом мы обсудили, насколько важно, чтобы объединились все политические силы, отложили в сторону разногласия и действовали конструктивно для достижения одной цели – предоставления Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. К сожалению, когда мы говорим о Грузии, всплывает одно слово и это поляризация. Это процесс, политический дискурс, который характеризуется очень жесткой риторикой и нежеланием противоборствующих политических сторон работать вместе для достижения той цели, которую поставила перед собой страна», - заявил Дэвид Макаллистер.

По его словам, Евросоюз активно призывает противоборствующие стороны прийти к согласию по базовым реформам, укреплению верховенства закона и демократическому развитию Грузии.

"Шарль Мишель руководит и включен в этот процесс, и это само по себе свидетельствует о той огромной поддержке, которая есть у Грузии со стороны Европейского совета", - отметил Макаллистер.

По его словам, обнадеживает то, что "ведется очень серьезная работа над 12-пунктным планом " как со стороны правящей партии, так и со стороны оппозиции и общественных организаций. Они представили собственные планы, что, по словам Макаллистера, свидетельствует, что все понимают цель - вступление в Евросоюз.

Председатель комитета Европарламента по иностранным делам подчеркнул, что расширение Евросоюза остается основанным на заслугах процессом, который требует проведения соответствующих реформ в области укрепления демократии и верховенства права.

«Оценка Грузии и дальше будет проводиться, исходя из этих заслуг» — сказал Макаллистер.

По его словам, народ Грузии, который поддерживает членство страны в Евросоюзе, заслуживает этого.