Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Великобритания сняла санкции с бизнесмена Олега Тинькова. Он попал под ограничения в марте 2022 года. Бывший банкир одни из первых представителей российского бизнеса раскритиковал войну в Украине, отказался от российского гражданства и продал основные активы в России.
Имя Тинькова 20 июля исчезло из санкционного списка на сайте британского правительства, убедился корреспондент Радио Свобода. В уведомлении на сайте правительства не указано, по какой причине его исключили из списка.
Включали его туда с утверждением, что предприниматель получал финансовую выгоду от сотрудничества с российским правительством, а его банк вёл бизнес в стратегическом для российского правительства финансовом секторе страны.
В марте 2023 года стало известно, что Тиньков обратился к британскому правительству с просьбой снять с него санкции. Он заявил, что приветствует «решение внести в санкционный список людей, поддерживающих Владимира Путина или способствующих войне», но заявил, что себя он таким человеком не считает.
«Снятие с меня ограничений было бы справедливым и сигнализировало бы о том, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на тех, кто поддерживает Путина и его вторжение», – говорилось в его обращении.
Он заявил, что не планирует возвращаться в Россию, и не хочет марать свой бизнес «кровью русских солдат и жителей Украины». В интервью New York Times он рассказывал, что получал угрозы со стороны Кремля за антивоенную позицию.
- Живя в России Тиньков заявлял о поддержке президента Владимира Путина, говоря, в частности, что хотел бы видеть его пожизненным правителем и императором.
- Тиньков давно проживает за границей. С 1996 года у него было, помимо российского, гражданство США, от которого он отказался в 2013 году, одновременно с тем как стал миллиардером. Сейчас у него гражданство Кипра.