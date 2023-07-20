Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Великобритания сняла санкции с бизнесмена Олега Тинькова. Он попал под ограничения в марте 2022 года. Бывший банкир одни из первых представителей российского бизнеса раскритиковал войну в Украине, отказался от российского гражданства и продал основные активы в России.

Имя Тинькова 20 июля исчезло из санкционного списка на сайте британского правительства, убедился корреспондент Радио Свобода. В уведомлении на сайте правительства не указано, по какой причине его исключили из списка.

Включали его туда с утверждением, что предприниматель получал финансовую выгоду от сотрудничества с российским правительством, а его банк вёл бизнес в стратегическом для российского правительства финансовом секторе страны.

В марте 2023 года стало известно, что Тиньков обратился к британскому правительству с просьбой снять с него санкции. Он заявил, что приветствует «решение внести в санкционный список людей, поддерживающих Владимира Путина или способствующих войне», но заявил, что себя он таким человеком не считает.

«Снятие с меня ограничений было бы справедливым и сигнализировало бы о том, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на тех, кто поддерживает Путина и его вторжение», – говорилось в его обращении.

Он заявил, что не планирует возвращаться в Россию, и не хочет марать свой бизнес «кровью русских солдат и жителей Украины». В интервью New York Times он рассказывал, что получал угрозы со стороны Кремля за антивоенную позицию.