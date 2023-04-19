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Вернувшийся из Украины российский военный убил жену на глазах детей
В городе Заволжье Нижегородской области вернувшийся из Украины участник боевых действий убил жену на глазах собственных малолетних детей, сообщают несколько местных изданий.
По данным СМИ, 44-летний Александр Мамаев, служивший заместителем командира взвода, приехал из Украины неделю назад и решил отметить возвращение со своей семьей. После распития алкоголя военному показалось, что его жена пытается завладеть принадлежащими ему деньгами. В результате Мамаев ударил супругу ножом, она скончалась от потери крови.
По данным телеграм-канала «ЧТД», родственники супружеской пары отказались забрать к себе их детей - мальчиков 6 и 7 лет. Скорее всего, их отправят в детский дом.
- В последнее время участились случаи совершения преступлений военнослужащими, вернувшимися из Украины. Так, в Кировской области воевавший в составе ЧВК «Вагнер» бывший заключенный, ранее уже осужденный за убийство, убил 85-летнюю пенсионерку, а в Карелии, вернувшийся с войны мобилизованный убил свою жену. По официальным данным МВД России, число преступлений с использованием оружия и боеприпасов выросло за год почти на 30%. Лидерами по этому показателю стали Белгородская и Курская области, граничащие с Украиной.
Другие новости дня
Американские системы ПВО «Пэтриот» доставлены в Украину
Зенитно-ракетные системы «Пэтриот», произведенные в США, прибыли в Украину, объявил в среду министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, долгожданные системы ПВО обеспечат Украину прикрытием от российских воздушных ударов, которые разрушали города и гражданскую инфраструктуру.
В октябре прошлого года США согласились поставить Украине системы «земля - воздух», которые могут применяться против самолетов, крылатых ракет и баллистических ракет меньшего радиуса действия. Россия применяет их для нанесения ударов по городам и инфраструктурным объектам.
«Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным», заявил в твиттере Алексей Резников.
Доставленные в Украину ракеты - новый вклад западных союзников, которые также обязались поставить украинским вооруженным силам танки, артиллерийские установки и некоторые типы истребителей. Эти вооружения и техника должны усилить мощь Украины в преддверии готовящегося контрнаступления, сообщает агентство Associated Press.
Министр обороны Украины поблагодарил США, Германию и Нидерланды, не назвав число полученных ракетных систем или дату, когда они были доставлены. Накануне сообщалось, в частности, о доставке системы «Пэтриот» из Германии.
Он сказал, что впервые попросил Вашингтон о поставках системы «Пэтриот» во время визита в США в августе 2021 года, за пять месяцев до полномасштабного вторжения России и через семь лет после аннексии Россией украинский полуостров Крым. По словам Резникова, тогда в США ему заявили о «невозможности» поставок таких систем.
Украинский персонал прошел обучение на батарее «Пэтриот» для эксплуатации и обслуживания которой требуется до 90а военнослужащих.
Официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил во вторник, что поставка систем ПВО станет знаковым событием, позволяющим украинцам поражать российские цели на большем расстоянии.
Из учебника убрали упоминания Киева как столицы Киевской Руси
Из российского школьного учебника «Окружающий мир» для учащихся четвертых классов убраны несколько упоминаний Киева как столицы Киевской Руси. На это обратило внимание издание «Медиазона».
Журналисты сравнили учебник, выпущенный издательством «Просвещение» в этом году, с его предыдущей версией - и выяснилось, что если в издании 2021 года князь Владимир крестил народ в Киеве, то в новом издании он сделал это просто «в столице». Кроме того, если в предыдущем учебнике «после смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь», а автором летописи «Повесть временных лет» значился «монах Киево-Печерского монастыря Нестор», то в новом учебном пособии Игорь стал править Русью без указания города, а Нестор стал просто монахом, без уточнения места, в котором жил и работал.
Журналисты «Медиазоны» также обратили внимание на то, что в учебнике по истории России для учеников шестого класса поменялась дата, которая считается моментом основания Руси как государства. В редакции 2016 года в качестве этой даты значится 882 год, «когда Олег объединил Новгород и Киев», а в новой редакции - 862 год, когда Рюрик был призван на княжество в Новгород.
Изменения внесены на фоне войны России против Украины, столицей которой является Киев. В издательстве пока не комментировали эти изменения.
США выделят Украине новый пакет военной помощи в $325 миллионов
Президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом в 325 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.
В этот пакет войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые мины, патроны для стрелкового оружия и другие боевые средства, а также охранное оборудование. Кроме того, часть средств будет потрачена на обучение украинских военных.
- С момента начала полномасштабного российского вооруженного вторжения в Украину в конце февраля 2022 года общий объем американской помощи Киеву в сфере безопасности превысил 35 миллиардов долларов. Американские власти подчеркивают, что готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
На экс-главу югоосетинского МВД завели уголовное дело
На бывшего министра внутренних дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Игоря Наниева завели уголовное дело, его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинской Генпрокуратуры.
«Данное уголовное дело было выделено в отдельное производство из уголовного дела по факту смерти задержанного Инала Джабиева. В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные действия», – сказали в ведомстве.
Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. Он был жестоко избит в изоляторе временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД Игоря Наниева. Жестоко был избит и задержанный вместе с Джабиевым Николай Цховребов.
В марте прокуратура сообщила об окончании предварительного расследования по уголовному делу, возбужденному по факту смерти Джабиева. Тогда же стало известно, что к уголовной ответственности могут привлечь ряд лиц, ранее занимавших высокопоставленные должности.
Югоосетинский лидер Алан Гаглоев не раз заявлял, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».
Глава МИД Грузии передал послу ЕС отчет о шагах для сближения с Европой
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили сегодня, 19 апреля передал послу Евросоюза Павлу Герчинскому отчет о шагах, предпринятых Грузией для сближения с ЕС.
Отчет был подготовлен Грузией впервые в рамках пакета расширения ЕС в соответствии с Копенгагенскими критериям.
«Документ состоит из 35 глав и описывает законодательную, институциональную и другую деятельность и прогресс за последний год», – сообщил МИД Грузии.
Послу ЕС также было передано письмо на имя комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политике соседства, в котором отмечается, что отчет включает исчерпывающую информацию, в том числе актуальные статистические данные по всем направлениям.
Власти Грузии заявляют, что успешно работают над рекомендациями Еврокомиссии, одновременно обвиняя оппозицию в саботаже. Оппозиция, со своей стороны, обвиняет правительство в откате от демократии, фасадных изменениях и попытках ввести в заблуждение ЕС, напоминает агентство «Новости-Грузия».
Ранее Радио Свобода со ссылкой на свои источники в Брюсселе сообщало, что Еврокомиссия склоняется к решению предоставить Грузии статуса кандидата, если в ближайшие месяцы Тбилиси не предпримет очередных шагов, которые отдалят страну от Евросоюза.
По предварительной информации, в мае Еврокомиссия даст устную промежуточную оценку; в октябре будет представлено официальное заключение-рекомендация Еврокомиссии; в декабре страны ЕС примут окончательное решение.
Лидеры стран ЕС летом 2022 года приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет присвоен стране только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
Священник из Донецка мог благословить повреждение липы в селе Лыхны
Глава Священной митрополии Абхазии, архимандрит Дорофей (Дбар) опубликовал в социальной сети пост, в котором рассказал о возможной причастности к повреждению липы в селе Лыхны «православного священника, приехавшего в Абхазию из Донецка».
Напомним, что это дерево называют «духовным символом Абхазии». Кавказскую липу повредили, используя бензопилу, 5 апреля. Дело возбуждено по статье «незаконная порубка деревьев и кустарников». Подозреваемых, братьев Ираклия и Даура Багателия, задержали 11 апреля. Ираклия суд заключил под стражу, в отношении Даура избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
«Как выясняется, акт вандализма на исторически значимой для абхазов Лыхненской поляне (и, насколько мне известно, не только там) был совершен «новопросвещенными» абхазами с «благословения и наставничества» православного священника, приехавшего в Абхазию из Донецка. Последний был принят в ряды духовенства Сухум-Пицундской Епархии Абхазской Православной Церкви и назначен служащим священником Адзюбжинской церкви», – написал архимандрит Дорофей.
Священнослужитель указывает, что подобное событие «уже имело место в недавнем прошлом». Ссылаясь на статью протоиерея Иоанна Восторгова (1864–1918), он, в частности, пишет, что в самом начале XX века некий абхазец, ставший послушником Ново-Афонского монастыря, «из религиозной ревности и желания мученичества сжег священный дуб абхазцев, за что едва не был убит».
Отметим, что абхазские официальные структуры не называют мотивы преступления. Ранее в абхазской СГБ заявили, что прорабатывают ряд версий, «в том числе и возможную причастность иностранных спецслужб, а также намерения по дестабилизации внутренней обстановки» в Абхазии.
- Грузинская православная церковь (ГПЦ) считает Абхазию частью своей канонической территории, таковой ее признают все православные церкви, включая Московский патриархат. Священнослужители ГПЦ после грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов не имеют доступа на территорию Абхазии. Единственным священником, рукоположенным в иереи Грузинской церковью и не запрещенным в служении, является иерей Виссарион (Аплиа), который после войны возглавил Сухумо-Пицундскую епархию, позже зарегистрированную властями самопровозглашенной республики в качестве Абхазской православной церкви. Архиереем Абхазской церкви сам иерей Виссарион называет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
- В Абхазии также зарегистрирована другая православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Русской православной церкви назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии.
- В Грузии в качестве временной меры рассматривался вопрос о временной передаче Абхазии в окормление Константинопольскому патриарху. С такой идеей выступал экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили. Однако ГПЦ отвергла этот вариант, так как в своей церковной внешней политике чаще становится на сторону Московского патриархата.
- Между двумя православными общинами Абхазии периодически возникает напряжение из-за требования Абхазской православной церкви освободить Новоафонский монастырь и передать его АПЦ.
Пенсионерку из Москвы оштрафовали за комплимент Зеленскому
Суд в Москве оштрафовал пенсионерку Ольгу Слегину на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. На неё написали три доноса за беседу в санатории, в которой она сделала комплимент президенту Украины. Об этом сообщил «Мемориал».
В декабре 70-летняя Слегина за ужином в нальчикском санатории обсуждала с уроженкой Одессы, как правильно произносится слово «паляниця». Также она поинтересовалась у соседа по столу, за Россию он или за Украину, и спросила о том же официантку. В ходе разговора Слегина сказала, что президент Украины Владимир Зеленский – «красивый молодой человек с хорошим чувством юмора», и уточнила, не кричат ли здесь «Слава Украине», как в Москве.
Через несколько дней Слегиной сообщили, что на неё написали три доноса, в которых говорится, что она «восхваляла Зеленского». Полицейские составили на Слегину протокол и доставили её в отдел. На допросе у неё проверили телефон, расспросили о связях с Украиной и дали подписать протокол «с её слов». Документ Слегина не смогла прочитать из-за проблем со зрением, но всё равно подписала там, где указали полицейские.
Позже выяснилось, что её слова в протоколе переиначили: якобы Слегина кричала в столовой «Слава Украине», выражала недовольство ситуацией в России и «провоцировала официантку».
Судебное заседание длилось не более пяти минут, сообщил «Мемориал». Судья отклонила ходатайства об отложении заседания по причине состояния здоровья Слегиной. Защита намерена обжаловать приговор.
- Дискредитацией российские суды признают любые антивоенные выступления или сообщения об участии российских войск в военных преступлениях.
- Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её вторжения в Украину. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
- За год войны в России возбудили более шести тысяч дел о «дискредитации» российской армии, подсчитала «Медиазона».
В Абхазии новым омбудсменом стала Анас Кишмария
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия утвердили Анас Кишмария в должности Уполномоченного по правам человека.
За кандидатуру Кишмария проголосовали 32 депутата, против – двое.
«Должность омбудсмена одна из важных в нашей стране. Мне хотелось бы вас заверить, что знаний и квалификации мне хватит для того, чтобы не словами, а делом доказать свою компетентность», – сказала Анас Кишмария.
Как пишет агентство «Апсныпресс», первоначально на должность омбудсмена было представлено три кандидатуры – Гунды Джения, Дианы Керселян и Анас Кишмария. Гунда Джения сняла свою кандидатуру еще до заседания сессии парламента.
Анас Кишмария родилась 19 сентября 1987 года в поселке Бзыбь. Она окончила Сухумскую среднюю школу №2 и Санкт-Петербургский Государственный Университет (факультет психологии, кафедра политической психологии). С 2008 года по настоящее время – преподаватель кафедры педагогики и психологии педагогического факультета Абхазского Государственного Университета, была специалистом Центра Стратегических Исследований при абхазском президенте.
Сегодня же депутаты абхазского парламента утвердили Каху Пертая председателем Контрольной палаты.
Отметим, что в парламент были представлены две кандидатуры на эту должность. Каму Гогия поддержали 16 депутатов, против голосовали 18. За Каху Пертая проголосовали 18 депутатов, против – 16.
«Грузинская мечта» вновь препятствует созданию следственной комиссии
Правящая партия «Грузинская мечта» вновь препятствует созданию в парламенте страны следственной комиссии по изучению коррупционных и иных видов правонарушений в судебной системе.
Как и накануне, парламентское большинство сегодня, 19 апреля решило прибегнуть к процедурной уловке и отказалось проходить регистрацию перед голосованием по созданию комиссии. На заседании зарегистрировались 52 депутата, соответственно, кворум для голосования не состоялся.
Член «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе заявил, что создание комиссии может стать «началом очень порочной практики».
«Мы должны сделать все, чтобы этого не произошло, потому что это очень вредоносная инициатива. Можно создать очень опасный прецедент, когда мы делаем отдельных судей подотчетными парламенту, политической власти, тогда как они подотчетны лишь закону и Конституции», – сказал он.
С инициативой создания в парламенте следственной комиссии выступила «Группа реформ». Комиссия должна выяснить, действительно ли существует влиятельная группа судей, которая незаконно вмешивается в осуществление правосудия, подбор и продвижение судей, а также проверить предполагаемые факты незаконного влияния на судей, коррупции и кумовства.
Ранее Вашингтон ввел визовые санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил их в «крупномасштабной коррупции». Въезд в США запрещен председателю Тбилисского Апелляционного суда Михаилу Чинчаладзе, члену Высшего совета юстиции Грузии Левану Мурусидзе, заместителю председателя Тбилисского Апелляционного суда Ираклию Шенгелия и бывшему судье Тбилисского Апелляционного суда Валериану Церцвадзе, а также членам их семей.
Алиев требует от Армении четко заявить: «Карабах — это Азербайджан»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от Армении четко заявить: «Карабах — это Азербайджан».
Напоминая о заявлении премьер-министра Никола Пашиняна 2019 года о том, что «Арцах [Карабах – ред.] — это Армения и точка», лидер Азербайджана заявил, что сейчас настало время лидеру Армении отредактировать собственное заявление.
«Армения, которая раньше говорила: «Карабах — это Армения и точка», сегодня должна повторить то, что мы сказали: «Карабах — это Азербайджан и восклицательный знак». Потому что, если она сказала «А», то должна сказать и «Б». Армения, принявшая за основу Алма-Атинскую декларацию и выразившая готовность к мирному договору на этой основе, должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан», – подчеркнул Алиев в интервью Азербайджанской государственной телекомпании.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает того же от Азербайджана.
«Мирный договор между Арменией и Азербайджаном станет реальным, если обе страны четко, без двусмысленностей и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять друг другу территориальных претензий ни сегодня, ни когда-либо. Сейчас я хочу подтвердить, что Республика Армения полноценно признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав всю территорию Армянской ССР в качестве Республики Армения», – сказал армянский лидер.
В интервью президент Азербайджана также говорил о необходимости заключения мира с Арменией, но даже говоря об этом, подчеркнул, что Азербайджан укрепляет свою армию, чтобы быть готовым к любой ситуации.
«Это правда, мы разбили голову врага и одержали большую победу во Второй карабахской войне. Однако в Армении вновь активизируются реваншистские силы, мы должны быть готовы к любой ситуации», – отметил он.
Еще раз утверждая, что Баку предложил Еревану подписать соглашение о примирении, Алиев счел необходимым указать, что Армения должна согласиться с этим хочет она этого или нет: «В связи с подписанием мирного договора в позиции армянской стороны за последние два года были различные зигзаги, то есть различные изменения. Но в принципе, Армения согласна с подходом Баку, поскольку иного варианта просто нет».
Напомнив, что «Ереван официально признал территориальную целостность Азербайджана в Праге», Алиев вновь подчеркнул, что Карабах – это внутреннее дело Азербайджана. Пока Ереван и Запад говорят о создании международных механизмов урегулирования проблемы, лидер Азербайджана заявил , что не намерен обсуждать этот вопрос не только с Арменией, но и с какой-либо другой страной. Что касается народа Карабаха, то Алиев даже не коснулся интеграционных процессов, кратко заявив, что «либо они должны принять азербайджанское гражданство, либо найти другое место жительства».
При этом, он выразил уверенность в том, что большинство армянского населения, проживающего сегодня в Карабахе, готово принять гражданство Азербайджана.
«Сепаратисты должны знать, что у них есть два выхода: либо они будут жить под флагом Азербайджана, либо уедут. Мы поставили на колени основных представителей сепаратистов: Сержика Саргсяна, Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна. Во время Второй карабахской войны они приезжали в Карабах якобы воевать против нас. Все трое убежали с наших территорий, как зайцы, и теперь ни один из них не может даже нос свой сунуть в Ханкенди [Степанакерт – ред.] или куда-либо еще», - заявил он.
Помимо бывших руководителей Армении, Алиев также сделал оскорбительные заявления в адрес властей Карабаха, назвав их «сборищем шутов» и призвав их не играть с терпением Баку, пишет Радио Азатутюн.
В Грузии ожидается распространение нового штамма коронавируса
В Грузии в ближайшее время ожидается распространение нового штамма коронавируса. Об этом сообщил главный врач детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.
Подвариант «омикрона», известный как штамм коронавируса «арктур», был обнаружен в 29 странах мира, в том числе в России. Он наиболее распространен в Индии, где вызвал значительный рост числа заболевших.
Вирус может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью – поэтому заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме, говорят специалисты.
Штамм «арктур» может вызвать сильный конъюнктивит – покраснение, зуд и выделения из глаз.
Отметим, что официальные структуры в Грузии больше не публикуют статистику заражений коронавирусом.
Повреждение липы в Абхазии – под стражей остается один подозреваемый
Одного из подозреваемых в повреждении «духовного символа Абхазии», кавказской липы на поляне в селе Лыхны отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщили в Генпрокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия.
Ведомство официально назвало имена подозреваемых в совершении преступления. Это братья – Ираклий и Даур Багателия. Их задержали 11 апреля.
При этом в пресс-релизе не указано, кто именно совершил «незаконную порубку ствола».
«05 апреля 2023 года, в период времени с 19:00 по 21:00 часов, в селе Лыхны, Гудаутского района на территории комплекса «Лыхнашта», в нарушение природоохранного законодательства Республики Абхазия, без соответствующего разрешения в виде заключения государственной экологической экспертизы, неустановленное следствием лицо, используя бензопилу, совершило незаконную порубку ствола дерева породы «Кавказская Липа» по периметру до степени прекращения роста, причинив тем самым ущерб окружающей природной среде Республики Абхазия», – говорится в сообщении.
14 апреля Гудаутский районный суд заключил Ираклия Багателия под стражу, а в отношении Даура избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Из сообщения прокуратуры также стало известно, что дело возбуждено не по статье «вандализм», а по факту «незаконной порубки деревьев и кустарников». Это преступление, совершенное «в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В ведомстве не назвали мотив преступления. Ранее в абхазской СГБ заявили, что прорабатывают ряд версий, «в том числе и возможную причастность иностранных спецслужб, а также намерения по дестабилизации внутренней обстановки» в Абхазии.
В Украине на фронте погиб бывший депутат Верховной рады
Бывший депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко Олег Барна погиб на фронте, сообщила Украинская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Таврического направления украинской армии.
Он служил в звании сержанта на должности командира гранатометного отделения, его подразделение принимает участие в боях под Бахмутом.
55-летний политик в 1990 году участвовал в студенческой голодовке с требованием усилить национализировать имущество компартии и провести перевыборы в республике на многопартийной основе. Работал сельским учителем, после получения Украиной независимости участвовал в социальных протестах, в «Оранжевой революции», в событиях на Майдане в 2013-2014 году.
В январе 2015 года Барна, уже избравшийся в Раду, заявил с трибуны, что войну на востоке Украины нельзя называть антитеррористической операцией. Он возложил вину за развязывание войны на президента России Владимира Путина, назвав его популярным нецензурным словом, и призвав к тому же коллег по парламенту.
- Семья Барны заявила, что его тело ещё не найдено, поэтому близкие сохраняют надежду на то, что он может оказаться жив.
Российского публициста Александра Архангельского не пустили в Грузию
Российский публицист Александр Архангельский сообщил, что вечером 18 апреля его не пустили в Грузию.
По словам Архангельского, его «подробнейшим образом расспрашивали об Абхазии, был, не был, что говорил, чего не говорил». После этого публицисту сказали, что его не пропустят на территорию Грузии и депортируют тем же самолётом. Причины этого решения ему не объяснили.
Блогер Николай Левшиц обнаружил статью Архангельского с высказываниями об Абхазии и Южной Осетии, написанную за несколько месяцев до вторжения России на территорию Грузии в 2008 году. По предположению Левшица, эти высказывания публициста могли стать причиной отказа во въезде в Грузию.
Архангельский, в частности, писал, что «Абхазия и Южная Осетия уже сложились как полугосударства, привыкли к обособленному существованию, уравновесили запросы бандитов и военных, выцыганили российские паспорта для большинства своих граждан».
Публицист прилетел в Тбилиси на показ документального фильма «Голод», соавтором которого он является. По его словам, «встречи» состоятся: он примет в них участие дистанционно.
Ранее на этой неделе Архангельский уволился из Высшей школы экономики по инициативе руководства.
- После полномасштабного вторжения России в Украину грузинские власти неоднократно отказывали российским независимым журналистам, оппозиционным политикам и правозащитникам во въезде в страну.
- После начала войны в Грузию переехали по меньшей мере десятки тысяч россиян. Грузия разрешает находиться на своей территории без визы в течение года.
Россия атаковала Одесскую область беспилотниками «Шахед»
В ночь на 19 апреля российские военные атаковали Одесскую область беспилотниками иранского производства «Шахед» . Об этом сообщил глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук.
По предварительным данным, люди в результате атаки не пострадали. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, говорится в сообщении. На месте происшествия произошел пожар.
Украинское командование «Юг» уточнило, что под удар попал «объект рекреационной инфраструктуры».
10 из 12 ударных дронов были сбиты системой ПВО, уточнили в Одесской областной дминистрации.
Ранее сообщалось, что в Одессе были слышны звуки взрывов. В городе объявили воздушную тревогу.
Накануне украинские ПВО сообщили, что вечером во вторник сбили в районе Запорожья и Днепра семь беспилотников, в том числе шесть «Шахедов».
Вчера же стало известно, что Германия передала Киеву первую систему ПВО «Пэтриот» и ракеты к ней, количество которых не уточняется. На сайте правительства ФРГ говорится, что сроки поставок и их комплектация не указываются из соображений безопасности.
В США ведется подготовка украинских военных для работы с этим комплексом, после чего Киеву будут поставлены две батареи ЗРК «Пэтриот» по 8 пусковых установок. Они могут встать на боевое дежурство в конце апреля-начале мая этого года.
- Украина давно просила западных союзников дать ей системы ПВО «Пэтриот» для защиты критической инфраструктуры от российских обстрелов. В установки «Пэтриот» могут заряжаться ракеты разных модификаций, в том числе такие, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км и на высоте до 20 км. Система рассчитана на поражение целей, летящих со сверхзвуковой скоростью, и может одновременно отслеживать до 125 целей и наводить ракеты на шесть из них.
Во Флориде предъявлены обвинения гражданам США и России
Министерство юстиции США во вторник объявило о новых обвинениях, предъявленных четверым американцам и троим гражданам России. Им вменяется в вину «многолетняя кампания вредоносного иностранного влияния в США».
Большое жюри федерального суда в Тампе предъявило обвинения жителю Москвы Александру Ионову и сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Алексею Суходолову и Егору Попову. Об этом говорится в заявлении Минюста США.
Согласно обвинительному заключению, житель Москвы Александр Ионов был основателем и президентом «Антиглобалистского движения России». Эта организация имела штаб-квартиру в Москве и финансировалась российским правительством.
В качестве главы «движения» Ионов, как предполагается, руководил действиями по оказанию вредоносного влияния на США. Усилия Ионова направлялись московскими офицерами ФСБ Алексеем Суходоловым и Егором Поповым. Ионов, Суходолов и Попов обвиняются в попытке повлиять на исход выборов выборов в местные органы власти в городе Санкт-Петербург во Флориде в 2019 году путем поддержки «определенного кандидата», которого они называли «кандидат, которым мы руководим». Они, как утверждается в обвинительном документе, также планировали операции, связанные с президентскими выборами в США. В течение восьми лет с ноября 2014 года Ионов вовлекал американских граждан в различные операции с целью распространения российской пропаганды в Соединенных Штатах. В этом ему помогала, согласно обвинению, четверо американских граждан-членов политических групп Африканская народная социалистическая партия, движения Угуру и Черный молот. Эти группы распространяли пророссийскую пропаганду.
Ионов известен по своим доносам на независимые СМИ: после его обращений «Медузу» и The Bell признали «иностранными агентами».
В Вашингтоне, в рамках другого дела гражданка России Наталья Бурлинова обвиняется «в сговоре с офицером ФСБ с целью действовать в качестве незаконного агента России в США». Ее обвиняют в попытках завербовать американцев, работающих в исследовательских организациях и университетах. Она организовывала поездки американцев в Россию в рамках так называемой народной дипломатии и сообщала ФСБ, как говорится в обвинительном документе, о тех из них, кто позитивно относился к России и был готов, по её мнению, сотрудничать.
ЧВК «Вагнер» опубликовала «справку» об убийстве в Цхинвали
Частная военная компания «Вагнер» опубликовала «справку» о резонансном убийстве в Цхинвали.
Напомним, что по подозрению в убийстве 38-летнего Сослана Валиева (Цугри) был задержан экс-боец ЧВК «Вагнер», бывший заключенный Георгий Сиукаев. Он недавно вернулся из Украины.
В «справке», в которой есть ряд фактических ошибок, ЧВК пытается оправдать действия Сиукаева. Утверждается, что Валиев, «который часто находился в состоянии алкогольного опьянения», «стал приставать ко всем прохожим, грубо оскорблял и использовал нецензурную брань в отношении них».
«Валиев подошел к машине, которая была припаркована по улице Ленина, и стал оскорблять и угрожать пассажирам данного авто. В результате пассажиры в машине обратились к проходящему мимо гражданину Сиукаеву Георгию, который заступился за них. В результате конфликта Сиукаев нанёс несколько ударов ножом Валиеву, в результате чего последний впоследствии скончался», – говорится в «справке», опубликованной пресс-службой основателя ЧВК Евгения Пригожина.
Ранее Пригожин заявил, что повторная преступность бывших заключенных, которые поступили на службу в ЧВК, «колеблется от 0,28 до 0,32 %, тогда как ранее это было 3,5-7%».
«После работы в ЧВК «Вагнер» преступность снижается в 10 и более раз», – отметил Пригожин.
- ЧВК «Вагнер» начала активно вербовать заключённых на войну в Украине летом прошлого года. Точное число завербованных неизвестно, оно оценивается в десятки тысяч, многие из них погибли. Выжившим глава ЧВК Евгений Пригожин обещал помилование через полгода. Известны случаи, когда бывшие заключённые действительно возвращались в родные места с войны. Пригожин утверждал, что случаи совершения ими повторных преступлений крайне редки. Какой-либо официальной статистики по этому вопросу нет.
Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна
Власти Украины и Польши на переговорах в Варшаве договорились о возобновлении транзита украинского зерна через польскую территорию. Транзит будет разблокирован 22 апреля.
15 апреля Польша и Венгрия объявили о временном, как минимум до 30 июня, запрете на импорт зерна и десятков наименований продовольственных товаров из Украины, в частности – фруктов и овощей, вина, говядины и телятины, птицы, яиц и молока. Польские власти объяснили это «защитой интересов своих граждан», венгерские – «необходимостью защитить местный сельскохозяйственный сектор».
Решение осудили в Еврокомиссии, призвав немедленно отменить их. В понедельник власти Словакии также приостановили импорт зерна и ряда продовольственных товаров из Украины.
- В мае 2022 года Евросоюз на год отменил ввозные пошлины и квоты на продукты из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. Изначально предполагалось, что основная часть украинского зернового экспорта через Польшу и другие приграничные страны будет направлена дальнейшим потребителям, в том числе в страны Азии и Африки. Однако на деле в Польше, а также Венгрии и Румынии, оседало большое количество украинской продукции.
- Приток дешёвой из-за отсутствия пошлин украинской продукции привёл к тому, что у местных товаров резко снизилась конкурентоспособность. Это вызвало недовольство фермеров граничащих с Украиной стран, в том числе Польши и Венгрии.
Великобритания передала Украине 14 танков Challenger 2
Великобритания передала Украине 14 своих танков Challenger 2. Информацию подтвердили на официальной странице Вооруженных сил Великобритании в социальной сети Facebook.
Передачу Украине 14-ти танков Challenger 2 анонсировал ещё в январе глава британского правительства Риши Сунак. Тогда сообщалось, что военная помощь сможет прибыть на фронт в марте. Об этом информирует агентство УНИАН.
Для обучения работе с танками в Великобританию прибыли украинские военнослужащие. В феврале их подразделение посетил король Чарльз III.
В конце марта The Guardian сообщила о завершении курса обучения на танках Challenger 2 и возвращении украинских экипажей домой.
Кварацхелия не реализовал пенальти и извинился перед болельщиками
Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия на 82-й минуте не сумел реализовать пенальти в ворота «Милана» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
«Милан» выигрывал со счетом 1-0. Уже в добавленное время счет сравнял игрок «Наполи» Виктор Осимхен. Однако первый матч завершился поражением «Наполи» со счетом 0-1 и по сумме двух матчей «Милан» вышел в полуфинал турнира.
После завершения матча Хвича Кварацхелия извинился перед болельщиками.
«Мне тяжело видеть ваши глаза, полные слез, осознавая, что я не смог принести вам счастья. Я сделаю все возможное, чтобы извлечь уроки из сегодняшнего опыта. Я глубоко сожалею и абсолютно благодарен за вашу поддержку, которую я чувствую каждую секунду! Я люблю вас всех и обещаю, что мы вернемся сильнее! Впереди много матчей, так что мечта продолжается…» – написал он в социальной сети.
Отметим, что безголевая серия Кварацхелия в «Наполи» и сборной Грузии продлилась до семи матчей.
«Грузинская мечта» помешала оппозиции создать следственную комиссию
Из-за отсутствия кворума пленарное заседание парламента Грузии, где рассматривался вопрос о создании следственной комиссии по изучению коррупционных и иных видов правонарушений в судебной системе, завершилось без голосования.
Парламентское большинство отказалось проходить регистрацию, пишет СОВА.
На заседании зарегистрировался всего 51 депутат, соответственно, кворум для голосования не состоялся.
«Исходя из интересов защиты суда, мы хотим предложить конкретный акт. Это акт поддержки независимости суда. Это наш конституционный принцип, который обязательно должен быть защищен, и это акт нашей политической солидарности с грузинскими судьями. Что касается содержания акта, я объяснил политическую основу. Что касается процедурного вопроса, который должен интересовать и вас, то мы приняли решение не проходить регистрацию до голосования. Это акт солидарности с грузинскими судьями», — заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
С инициативой создания в парламенте следственной комиссии выступила «Группа реформ». Комиссия должна выяснить, действительно ли существует влиятельная группа судей, которая незаконно вмешивается в осуществление правосудия, подбор и продвижение судей, а также проверить предполагаемые факты незаконного влияния на судей, коррупции и кумовства.
Ранее Вашингтон ввел визовые санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил их в «крупномасштабной коррупции». Въезд в США запрещен председателю Тбилисского Апелляционного суда Михаилу Чинчаладзе, члену Высшего совета юстиции Грузии Левану Мурусидзе, заместителю председателя Тбилисского Апелляционного суда Ираклию Шенгелия и бывшему судье Тбилисского Апелляционного суда Валериану Церцвадзе, а также членам их семей.
Польша начала строить заграждение на границе с Калининградской областью
В Польше начали строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью. Об этом рассказал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.
«Это будет очень современное заграждение, такое же, как на границе с Беларусью: множество дневных и ночных камер, датчики движения. У нас будет полный мониторинг всего, что происходит на границе с Россией», - заявил министр.
Всего на польско-российской границе, протяженностью 199 километров, будут установлены три тысячи камер. Строительство планируют завершить к 30 сентября. Стоимость работ оценили в 373 миллиона злотых (почти 81 миллион евро).
- Ранее польские военные построили на границе с Россией заграждение из трех рядов колючей проволоки, а также установили противотанковые ежи.
- В октябре прошлого года Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью, это обошлось примерно в 1,6 миллиарда злотых (около 330 миллионов евро). Решение построить заграждение было принято из-за резко выросшего потока мигрантов, которые пытались нелегально попасть в ЕС через Беларусь.
В МИД России вызвали послов США, Канады и Великобритании
В Министерство иностранных дел России во вторник были вызваны послы США, Великобритании и Канады. Внешнеполитическое ведомство сообщает, что это было сделано «в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу».
Накануне представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова послов США, Великобритании и Канады о приговоре оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе являются вмешательством во внутренние дела страны.
Московский городской суд 17 апреля приговорил российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в государственной измене, в распространении фейков о российской армии и в сотрудничестве с нежелательной организацией. Кара-Мурза был арестован в апреле прошлого года. Сначала его обвинили в распространении фейков о российской армии, впоследствии добавилось обвинение в госизмене. Обвинения связаны помимо прочего с антивоенными выступлениями политика. Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены
- На выходе из здания Мосгорсуда посол США в России Линн Трейси заявила, что «уголовное преследование критиков режима – символ слабости, а не силы», и подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат призывать российские власти освободить Кара-Мурзу.
- По словам посла Великобритании в Москве Деборы Броннерт, это приговор «за смелое выступление против вторжения России в Украину». У Владимира Кара-Мурзы помимо российского есть и британский паспорт. В МИД Великобритании в связи с приговором был вызван российский посол.
С начала года почти 2400 россиян попросили убежища в Германии
В Германии с января по март текущего года почти 2400 россиян подали заявления на предоставление убежища. Повышение числа обращений зафиксировано в группе молодых мужчин от 19 до 30 лет. Об этом сообщает служба информации Table.Media со ссылкой на Федеральное ведомство по делам мигрантов и беженцев.
За первые три месяца 2023 года было подано почти столько же заявлений, сколько за весь 2022 год. Ведомство зарегистрировало на конец марта 2381 заявление, в то время как в прошлом году их было 2851. Доля мужчин среди обращающихся также выросла. Эксперты связывают это с опасением новой волны мобилизации в России. 64 процента заявлений поступило в этом году от мужчин, в то время как в прошлом году их количество составляло 59 процентов.
Представительница ведомства пояснила Table.Media: «Отказывающиеся от мобилизации мужчины, которые не хотят принимать участие в путинской войне, могут подать заявление на предоставление убежища в Германии. Как правило, они в этом случае получают международную защиту». Сколько людей подали заявления по этой причине, не сообщается.
Теперь россияне занимают седьмое место в группе стран, граждане которых подают заявления на предоставление убежища в ФРГ.
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