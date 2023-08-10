Virgin Galactic впервые отправила в полет космических туристов

Американская компания Virgin Galactic в четверг успешно совершила первый коммерческий рейс по суборбитальной траектории. На борту находились трое туристов и три члена экипажа. Корабль совершил виток вокруг Земли на высоте более 80 километров – на границе стратосферы и космического пространства. Полет длился один час.

Экипаж состоял из командира, бывшего астронавта NASA Си Джей Стеркоу, пилота Келли Латимер и инструктора Бет Мозес. Пассажиры - Кейша Шахафф и ее 18-летняя дочь, студентка Анастейша Майерс, а также бывший спортсмен, участник Олимпиады 1972 года в Мюнхене Джон Гудвин. Гудвину 80 лет, он стал вторым в истории астронавтом, страдающим болезнью Паркинсона.

Участники полета установили сразу несколько рекордов. Гудвин стал самым пожилым в истории астронавтом и первым астронавтом-олимпийцем, а Майерс – самой молодой. Кроме того, впервые в экипаже оказались мать и дочь. И впервые женщин на борту было вдвое больше, чем мужчин.

Подготовка компании к коммерческим полетам заняла много лет. Так, Джон Гудвин купил билет на рейс более 10 лет назад, тогда он стоил 200 тысяч долларов. Сейчас билеты на следующие полеты более чем вдвое дороже.

Глава Virgin Galactic Майкл Колглейзир назвал полет историческим. По его словам, он демонстрирует, насколько расширен может быть доступ к космонавтике. «Джон, Кейша и Ана воплощают нашу уверенность, что космос – для всех», – сказал он. В дальнейшем Virgin Galactic намерена сделать коммерческие рейсы ежемесячными.