Китай с 15 сентября введёт безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом. Находиться на территории КНР они смогут в течение 30 дней. Об этом сообщили во вторник в МИД КНР. Сообщение цитирует агентство ТАСС.

Ранее в тот же день в Пекине прошли переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным. Путин ранее принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, он также посетит парад по случаю 80-летия победы над Японией во Второй мировой войне.

После встречи Путина и Си Цзиньпина, в которой принял участие также президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, был подписан «юридически обязывающий меморандум» о строительстве газопровода из России в Китай «Сила Сибири 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз — Восток». Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Он заявил, что это будет «самым крупным, самым масштабным и самым капиталоёмким проектом в газовой отрасли в мире».

Поставки рассчитаны на 30 лет, когда начнется строительство «Силы Сибири-2» — не сообщается, как и сроки выхода на проектную мощность. РБК сообщает, что стороны также договорились об увеличении поставок по трубопроводу «Сила Сибири» с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год.

Строительство «Силы Сибири-2» позволит «Газпрому» частично заменить экспорт газа в Европу. Компания показывает убытки после потери европейского рынка на фоне войны в Украине. Как сообщала Financial Times, ранее стороны не могли договориться о строительстве газопровода, поскольку Китай требовал продавать сырье по ценам, близким к внутрироссийским. The Wall Street Journal сообщала, что КНР вновь заинтересовался проектом после конфликта Ирана и Израиля в 2025 году.

Экспорт газа в Китай идет на фоне жалоб жителей сибирских регионов на плохую экологическую ситуацию. В ряде областей (Красноярский край, Хакасия) вообще практически нет газовой инфраструктуры.

Подробности переговоров лидеров России и Китая пока не известны. Ранее сообщалось, что лидеры обсудят в том числе войну в Украине. Си Цзиньпин перед началом встречи сказал, что Китай готов «оперативно координировать» с Россией «позиции по вопросам, затрагивающим коренные интересы и основные озабоченности обеих стран».