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Владимир Кара-Мурза: Не сомневаюсь, что мрак над нашей страной рассеется
Владимир Кара-Мурза, оппозиционный политик, историк и журналист в середине апреля был приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Московский городской суд признал его виновным в госизмене, фейках об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией.
Свое первое после приговора интервью Владимир Кара-Мурза дал изданию «Собеседник».
«Я знал свой приговор еще год назад, в апреле 2022-го, когда увидел в зеркале бегущих за моей машиной людей в черной форме и черных масках. Такая сейчас в нашей стране цена за немолчание. Поэтому исход этого «суда» был известен заранее. Но должен признаться, что меня все же удивило, как он проходил – и что в политических процессах мы вернулись даже не в 1970-е, а в 1930-е годы. И по степени закрытости, и по риторике прокурора («Перед вами враг, который должен быть наказан» – его последняя фраза в обвинительной речи), и, конечно, по сроку», рассказал Кара-Мурза.
Он считает, что «показательный сталинский приговор» был ему вынесен, в частности, за активное участие в продвижении «законов Магнитского», которые ввели в демократических странах персональные и финансовые санкции против нарушителей прав российских граждан. За это же меня дважды травили. Они сами показывают, чего больше всего боятся.»
Владимир Кара-Мурза рассказал репортеру «Собеседника», что чувствует поддержку и солидарность огромного количества людей – и в России, и во всем мире. Я не сомневаюсь, что мрак над нашей страной рассеется. И произойдет это гораздо раньше, чем может казаться людям, которые сегодня дают за слово большие тюремные сроки, чем за убийства. «Поверьте историку», сказал заключенный оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза.
Другие новости дня
Зурабишвили: Второй отказ Грузии в статусе кандидата будет контрпродуктивным
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила процесс интеграции Грузии в ЕС и вопрос французской поддержки с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной, прибывшей в Тбилиси в пятницу.
«Сегодня Грузия находится в процессе выполнения рекомендаций Евросоюза, и на данный момент очень важен геополитический контекст – Грузия не может принять повторный отказ в отношении статуса кандидата, это будет сложно для понимания и контрпродуктивно», - сказала президент Грузии.
По ее словам, «визиты министров иностранных дел наших стран-партнеров очень важны на таком важном для Грузии этапе». Зурабишвили подчеркнула, что население страны поддерживает интеграцию страны в Европу, и это подтвердили митинги 7-8 марта, пишет агентство «Новости-Грузия».
В ряде муниципалитетов Грузии проходят промежуточные и внеочередные выборы
Сегодня, 29 апреля, в нескольких муниципалитетах Грузии проходят промежуточные выборы в парламент и сакребуло, а также внеочередные выборы мэров, сообщает Общественный вещатель.
Кандидатами в мажоритарные депутаты на промежуточных выборах в парламент Грузии от 29 апреля 2023 года, являются: Бесик Цулейскири - политическое объединение «Свободная Грузия»; Георгий Хахубия - политическое объединение граждан «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».
Кандидатами в мэры, выдвинутыми на внеочередных выборах мэров муниципалитетов 29 апреля 2023 года, являются: в Цагерском округе – Леван Залкалиани от политического объединения граждан «Грузинская мечта – Демократическая Грузия»; в Тержольском округе – Манучар Робакидзе от политического объединения граждан «Грузинская Мечта - Демократическая Грузия».
Избирательный процесс проводится с использованием электронных технологий.
Боксер-профессионал Автандил Хурцидзе досрочно вышел на свободу в США
Грузинский боксер-профессионал Автандил Хурцидзе, который был приговорен в США к десяти годам тюрьмы за рэкет и мошенничество, досрочно вышел на свободу. Об этом он сам сообщил через Facebook.
Ранее он объявил, что отказался от грузинского гражданства. За год до освобождения также он говорил, что намерен после освобождения продолжить карьеру. Сейчас Хурцидзе 44 года. «Я больше не гражданин Грузии… Я приехал в Америку как беженец. Если Америке это нужно, я выйду с американским флагом. Мне жаль, но у меня не было другого выбора», - заявил Хурцидзе.
Чемпион мира по версии IBO (2011), временный чемпион мира по версии WBO (2017) в среднем весе. Обладатель титулов чемпиона по версиям WBO International (2016-2017), WBC Silver (2011) и WBA Inter-Continental (2008-2010) в среднем весе.
По информации агентства «Новости-Грузия», суд Нью-Йорка вынес приговор Автандилу Хурцидзе в 2018 году. Он проходил по делу о деятельности в США российского преступного синдиката, по которому были арестованы 27 человек, 15 из которых грузины. Среди арестованных были двое грузинских спортсменов: кроме Хурцидзе также под следствие попал боец ММА Леван Макашвили, но его позже отпустили. По данным следствия, Хурцидзе состоял в криминальной группировке Раждена Шулая, известного также как Ражден Питерский. По данным следствия, боксер помогал возвращать долги, «беседовал» с несговорчивыми предпринимателями и другими людьми. На суде были представлены видеозаписи с его участием.
Автандил Хурцидзе – родом из Кутаиси, родился в 1979 году. Выступал в средней весовой категории. Он дебютировал на профессиональном уровне в возрасте 23 лет у себя на родине. В 2007 году подписал контракт с одной из украинских промоутерских компаний и начал быстро набирать обороты, получив прозвище «Маленький Тайсон».
После ареста Хурцидзе спортивная пресса отмечала, что новости о его спортивных успехах сменялись периодами, когда спортсмен исчезал из поля зрения.
В 2014 году он начинает тренироваться с США, завоевывает пояс временного чемпиона мира по версии WBO и становится официальным претендентом на пояс полноценного чемпиона мира. У Хурцидзе уже был назначен бой с чемпионом мира британцем Билли Джо Сандерсом, но был отменен, так как боксер из Грузии был арестован.
В аннексированном Севастополе горит нефтебаза – в нее попал дрон
В аннексированном Севастополе после взрыва загорелся резервуар с топливом. По предварительной информации, в него попал беспилотник. Об этом сообщил назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев.
По его данным, площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров, ему присвоен четвертый класс опасности. Никто из людей не пострадал. Гражданским объектам, по уверениям властей, пожар не угрожает. Огонь тушат 18 пожарных расчетов, ожидается прибытие пожарного поезда.
По словам Развожаева, работы по тушению нефтебазы «еще на много часов». Роспотребнадзор проводит замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе пожара.
Ранее на этой неделе Развожаев сообщал об атаке на Севастополь надводных беспилотников. Тогда никакие объекты повреждены не были.
После полномасштабного российского вторжения в Украину дроны неоднократно атаковали объекты в аннексированном Крыму и на территории России. В феврале 2023 года после удара беспилотниками загорелась нефтебаза в Туапсе, в ноябре 2022 года дроны атаковали нефтехранилища в Брянской и в Орловской областях.
Еврокомиссия договорилась об ограничении импорта зерна из Украины
Еврокомиссия достигла соглашения со странами Центральной Европы об ограничении импорта зерна и других продовольственных товаров из Украины. Оно касается пяти стран: Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии. Ранее эти страны в одностороннем порядке ввели эмбарго на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
Как сообщил еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис, Евросоюз примет экстренные меры, чтобы вывезти из этих стран скопившееся на складах украинское зерно. Дальнейший импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины будет строго ограничен. Евросоюз также выделит около 100 миллионов евро на поддержку собственного сельского хозяйства этих стран. Они будут обязаны снять односторонние запреты на импорт и действовать сообща друг с другом и с Еврокомиссией.
При этом Украина сохранит транзит своей сельхозпродукции через Европу в страны Африки и Ближнего Востока.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила соглашение. «Так и Украина сохранит свои возможности экспорта и продолжит кормить мир, и наши фермеры не пострадают», – заявила она.
В мае 2022 года Евросоюз на год отменил ввозные пошлины и квоты на ввоз зерна из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. Кроме зерновых, пошлины и квоты были отменены и на другую украинскую сельскохозяйственную продукцию, включая масличные культуры, сахар, мясо птицы и яйца.
Изначально предполагалось, что основная часть украинского зернового экспорта через Польшу и другие приграничные страны будет направлена дальнейшим потребителям, в том числе в страны Азии и Африки. Однако на деле в Польше, а также Венгрии и Румынии, оседало большое количество украинской продукции, составляя конкуренцию местным производителям.
Это вызвало недовольство фермеров граничащих с Украиной стран. Приток дешевой из-за отсутствия пошлин украинской продукции привел к тому, что у их собственной продукции снизилась конкурентоспособность. Они не могут снижать цены на свои продукты, и их производство становится убыточным. В Польше прошли протесты фермеров, министр сельского хозяйства Хенрик Ковальчик ушел в отставку.
В середине апреля временный запрет на импорт украинской продукции ввели Польша, Венгрия, Болгария и Словакия, аналогичные меры рассматривала Румыния.
В Орловской области отменили первомайский митинг и парад Победы
В Орловской области отказались от проведения первомайского митинга и парада 9 мая по соображениям безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Бессмертный Полк мы проведем в интерактивном формате, размещая фото родных на машинах или взяв фотографии, когда будем гулять в городе в праздничные дни», – добавил Клычков.
Ранее парад Победы отменили в Курской и Белгородской областях, а также в аннексированном Крыму – «чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих», сказал губернатор Белгородской области. Традиционных шествий «Бессмертного полка» не будет во всей России.
Приграничные с Украиной российские регионы – Курская, Белгородская и Брянская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
Из-за обстрела больницы в Херсонской области погибла местная жительница
В ночь на субботу в результате обстрела села Белозерка в Херсонской области погибла местная жительница, еще трое получили ранения. Об этом сообщает региональная администрация.
«Враг ударил по территории местной больницы, из-за чего в одном из отделений повыбивало окна. Также повреждены несколько частных домов. На местах попаданий снарядов возникли пожары», говорится в сообщении Херсонской ОВА.
Тело 57-летней сельчанки нашли под завалами ее дома, когда потушили пожар. Одного раненого госпитализировали с осколочными ранениями, еще двум оказали помощь на месте.
Минобороны России атаку не комментировало.
После вчерашних российских обстрелов в Украине погибли более 20 человек. В Умани Черкасской области, которая находится далеко от линии фронта, ракета попала в жилой дом – погибли 23 человека, в том числе четверо детей. В Днепре из-за обстрела погибли два человека, включая двухлетнюю девочку.
- Белозерку, расположенную недалеко от Херсона, украинская армия освободила от российской оккупации в ноябре 2022 года.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к концу апреля 2023 года в результате боевых действий погибли 8574 мирных жителя, 14 441 получили ранения. Эти данные могут быть неполными.
В Мартвили введен ветеринарный карантин из-за случая бешенства
В Мартвильском муниципалитете на западе Грузии введен ветеринарный карантин минимум на 60 дней, в связи со случаем бешенства, подтвердившимся у бродячей собаки.
Карантин действует в самом Мартвили и в радиусе 10 километров. В течение двух месяцев жителям запрещено выпускать на улицу дворовых и комнатных собак. Усилено наблюдение над скотом, пишет агентство «Новости-Грузия».
Особая санитарная зона – в радиусе до трех километров от Мартвили, бездомные животные должны быть вакцинированы и изолированы на период действия карантина.
Мартвильскому центру общественного здоровья известно о 22 жителях, которых покусала собака с бешенством, 20 человек проходят полный курс вакцинации, один местный житель поставил только одну вакцину и отказывается от дальнейшего курса, несмотря на все объяснения медиков. Еще одного человека пока не удается найти.
Министр иностранных дел Франции прибыла с визитом в Грузию
В Грузию с визитом прибыла министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна. В Тбилисском международном аэропорту главу внешнеполитического ведомства Пятой Республики встретил замглавы МИД Теймураз Джанджалия.
В рамках визита французский дипломат проведет встречу с министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили, после чего будут сделаны совместные заявления для прессы. В ходе визита Катрин Колонна также встретится с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили.Министра иностранных дел Франции примет и президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает SOVA.
Колонна прибыла в Тбилиси в рамках турне по странам Южного Кавказа из столицы Армении Еревана. До того она посещала Баку (Азербайджан). Во внешнеполитическом ведомстве Грузии отмечают, что это первый визит главы МИД Франции в Тбилиси с 2018 года.
Украина отдала Красному Кресту список 19 тыс. детей, находящихся в РФ
Власти Украины передали Международному Красному Кресту список около 19 тысяч детей, которые вывезены на территорию России и остаются там. Об этом сообщила в эфире украинской службы Радио Свобода глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева.
По словам Мезенцевой, украинские власти собирали заявки от социальных служб и правозацитников, которые смогли установить имена и - в некоторых случаях - места пребывания детей, перемещенных в Россию. Теперь сотрудники Красного Креста смогут посетить их в российских лагерях, приемных семьях и других местах пребывания. Мезенцева подчеркнула, что очень ждет этих визитов.
Днем ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой признала насильственное перемещение украинских детей геноцидом. Авторы резолюции отметили, что перемещение детей «явно планировалось и было организовано, как государственная политика», целью которой было «уничтожить все связи и черты их украинской идентичности». Приводятся примеры, когда детям было запрещено говорить по-украински, их подвергали пропагандистской обработке, заставляли ходить на военные сборы.
- 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорилось, что они оба подозреваются в незаконной депортации детей из Украины. Решение МУС было поддержано США, большинством стран Евросоюза (совместное решение ЕС было заблокировано Венгрией) и Украиной.
- Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон об уголовном наказании за поддержку решений международных организаций, в которых не участвует Россия. Согласно законопроекту, за такие действия можно будет получить до пяти лет лишения свободы. Это касается и поддержки решений Международного уголовного суда в Гааге
Азербайджанские «экоактивисты» заявили о прекращении акции в Лачинском коридоре
Азербайджанцы, называющие себя экоактивистами, заявляют о временной приостановке своей акции в Лачинском коридоре. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.
Группа азербайджанцев, озвучивая экологические требования, 12 декабря 2022 года перекрыла Лачинский коридор, в результате чего непризнанный Нагорный Карабах уже 138 дней находится в блокаде.
Как сообщает азербайджанское агентство APA, сегодня специальный представитель президента Азербайджана пригласил «экоактивистов» на встречу в Шушу (армянское название — Шуши) и заявил, что «23 апреля возникла новая ситуация в связи с установкой подразделениями Государственной пограничной службы КПП на суверенной территории Азербайджана». По сообщению источника, чиновник попросил прекратить акцию.
Пока не ясно, будет ли открыта дорога после того, как азербайджанцы прекратят акцию, будут ли убраны установленные там заграждения, пишет Радио Азатутюн.
Напомним, что ранее Азербайджан установил в начале Лачинской дороги контрольно-пропускной пункт.
Российский патриарх Кирилл лишил сана диакона Кураева
Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл лишил сана протодиакона Андрея Кураева, который выступает с критикой руководства РПЦ и российских властей.
Фото указа патриарха о лишении сана опубликовал сам Кураев. В документе говорится, что за более чем два года, прошедшие с момента его запрещения в служении, он не изменил своей позиции и продолжает "антицерковную деятельность", из-за чего принято решение лишить его сана.
"Право сослужения с нынешним патриархом Кириллом, то есть с таким, каким он себя сделал, это сомнительная честь. Добиваться ее не считал и не считаю нужным" - прокомментировал решение Кураев. Он не исключил, что подаст жалобу вселенскому патриарху Варфоломею.
В декабре 2020 года Епархиальный церковный суд лишил сана протодиакона Андрея Кураева. Патриарх Кирилл однако наложил мораторий на это решение, дав Кураеву время на "переосмысление позиции". При этом с апреля того же года Кураев был временно запрещён в служении патриархом Кириллом. Поводом стали его резкие слова об одном из умерших священников.
Андрей Кураев – один из самых известных миссионеров Русской православной церкви. Он регулярно собирал большие залы на проповеди, выступал на рок-концертах, телевидении и одним из первых в церкви пришел в интернет. Он был референтом патриарха Алексия II и одним из ближайших сподвижников митрополита Кирилла (Гундяева) перед избранием того предстоятелем РПЦ в 2009 году.
В последние годы Андрей Кураев активно критиковал церковные структуры и патриарха, обвиняя церковь в отдалении от прихожан, бюрократичности и косности. Сейчас Кураев живёт за границей. Он выступает против войны в Украине и позиции руководства РПЦ по вопросу о войне.
«Мечта» пояснила, почему не голосовала в ПАСЕ за резолюцию по Украине
Грузинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не отдала ни одного голоса за резолюцию о принудительном вывозе Россией украинских детей с оккупированных территорий. Об этом сообщила «Европейская правда».
Член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко отметил, что в зале не было представителей грузинской оппозиции.
«А правящая партия «Грузинская мечта» (видел ее главу в зале) саботировала процесс. Просто этих стараний против нас, к счастью, не хватило», – пишет он.
По мнению депутата, это свидетельство, что правящая партия Грузии «полностью под контролем Кремля», хотя в поддержке Украины грузинским народом сомнений нет.
«Пришло время для санкций против Иванишвили», – написал Гончаренко в своем твиттер-аккаунте.
Представитель «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе заявил, что грузинская делегация завершила визит в Страсбург еще до голосования по резолюции, которая, по его словам, была внесена в повестку дня «в последний момент».
«Разговор о том, якобы грузинская делегация к чему-то не присоединяется, это – спекуляция», – сказал он.
Напомним, что 27 апреля ПАСЕ признала геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию Российской Федерации.
Югоосетинский лидер передал воюющим в Украине бойцам свой автомобиль
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев посетил расположение осетинских бойцов в контролируемом Россией Мелитополе Запорожской области. Он доставил очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим 4-й военной базы, добровольцам из батальонов «Алания» и «Шторм».
Как сообщила пресс-секретарь югоосетинского президента Наталья Босикова, гуманитарный груз содержит технические средства – квадрокоптеры, тепловизоры, рации, генераторы, а также предметы первой необходимости.
Кроме того, Алан Гаглоев передал одному из подразделений 4-й военной базы свой личный автомобиль.
«Президенту стало известно, что бойцам, участвующим в СВО, не хватает автомобилей типа «пикап» на дизельном топливе для подвоза боекомплекта и других военных грузов непосредственно к окопам, на передовую. Глава государства принял решение передать военнослужащим свой личный автотранспорт. Командование подразделения выразило благодарность Алану Гаглоеву за оперативное реагирование и помощь», – сказала она.
- Ранее в Южной Осетии решили выпустить монету, посвященную российскому вторжению в Украину.
- По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли более 20 югоосетинских жителей.
128 деятелей культуры с мировым именем попросили Путина освободить Навального
128 деятелей культуры с мировым именем попросили президента России Владимира Путина освободить оппозиционера Алексея Навального и предоставить ему экстренную медицинскую помощь. Текст на русском языке опубликован в издании «Медуза».
Среди подписантов — танцор Михаил Барышников, писатель Джоан Роулинг, нобелевские лауреаты по литературе Орхан Памук, Герта Мюллер, Ольга Токарчук, Светлана Алексиевич, Марио Варгас Льоса и Джон Кутзее, художник Арт Шпигельман, драматург Том Стоппард, актёр Жан Рено, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона, режиссёр Джей Джей Абрамс, бывший духовный глава Англиканской церкви Роуэн Уильямс, журналистка Энн Эпплбаум.
«Навальный отбывает тюремное заключение по обвинениям, которые никогда не были бы приняты ни одним независимым справедливым судом, — говорится в тексте обращения. — Мы поддерживаем призыв правительства Германии, властей США и Евросоюза, требующих его немедленного освобождения. Это в Ваших силах».
В тексте отмечается, что подписанты присоединяются к требованиям 600 российских врачей, и 100 российских адвокатов и 100 региональных депутатов, требовавших прекратить пытки оппозиционера. Отмечается, что политик снова и снова отправляется в штрафной изолятор — в тексте он назван «одиночной камерой, бетонным кубом размером с собачью будку».
Навальный был задержан, арестован и отправлен в колонию в начале 2021 года по возвращении в Россию с лечения и реабилитации в Германии. Он осуждён по нескольким уголовным делам, сейчас готовится суд по обвинении его в экстремизме. Следователь предупредил, что его будут судить за организацию террористического сообщества.
Соратники оппозиционера, многие правозащитные и политические организации уверены, что его судят за противостояние власти. Кремль это отрицает и заявляет, что не вмешивается в уголовные дела.
Депутаты Кнессета призвали поддержать активистов Южного Азербайджана
Депутаты парламента Израиля – Кнессета – обратились в МИД страны с просьбой обеспечить международную поддержку движению за независимость Южного Азербайджана. Это регион на севере Ирана. В конце прошлого года там на фоне протестов против режима аятолл возникло движение за автономию региона от Тегерана.
В официальном обращении 32 депутата – это четверть всех членов Кнессета – попросили МИД Израиля обратить внимание на иранских оппозиционеров и усиление репрессивного режима Тегерана в отношении южных азербайджанцев.
«Это крупнейшая этническая группа в Иране, насчитывающая более 20 миллионов человек. Режим осуществляет политику культурного геноцида, ограничивая права азербайджанского меньшинства изучать и передавать своё наследие, обучать своему языку и даже регистрировать своих детей с азербайджанскими именами», — подчеркнули депутаты.
Израильские СМИ обращают внимание на состав авторов заявления. Треть из них – представители ультрарелигиозных фракций парламента, которые крайне редко интересуются международной политикой. Письмо подписали и активные противники религиозного блока – представители партии «Наш дом Израиль» и её бывший руководитель, выходец из Советского Союза Авигдор Либерман.
Израиль считает Иран и его режим серьёзной угрозой для всего Ближнего Востока. Депутаты Кнессета, подписавшие заявление в МИД, считают, что сепаратистское движение Южного Азербайджана при наличии международной поддержки нанесёт серьезный удар по Тегерану. А сам Южный Азербайджан станет одним из союзников Израиля в регионе наравне с Баку, где недавно побывал глава МИД Израиля Эли Коэн.
В начале года Азербайджан впервые назначил в Израиле своего посла – Мухтара Маммадова. Он стал первым послом в Израиле за время независимости Азербайджана. Решение об открытии посольства в Тель-Авиве правительство Азербайджана приняло в ноябре прошлого года.
Израиль и Азербайджан развивают сотрудничество более 30 лет, но в особенности оно активизировалось в последнее время. Израильские дипломаты поддерживают сторону Азербайджана в его конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха (армянское название – Арцах).
Азербайджанская нефть составляет около 40% всего нефтяного импорта Израиля. Кроме того, поскольку Азербайджан напрямую граничит с Ираном, он важен Израилю как союзник в области разведки и возможный военный союзник в случае обострения противоречий между странами.
Тегеран в свою очередь обвиняет израильские спецслужбы в дестабилизации обстановки в стране. В том числе в поддержке антиправительственных настроений в Южном Азербайджане и столице провинции – Тебризе.
- Южный Азербайджан стал одним из крупных центров антиправительственных протестов Ирана после гибели в Тегеране в сентябре прошлого года 22-летней Махсы Амини. Её задержала полиция нравов по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Из полицейского участка Амини увезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. Протестующие считают, что причиной её смерти стало избиение сотрудниками силовых структур. Иранские власти не раз заявляли, что осуждают любые формы насилия, но при этом Тегеран подчёркивает необходимость соблюдения установленных государством норм.
В Грузию не пустили основателя белорусской диаспоры Аджарии
Гражданина Беларуси, основателя белорусской диаспоры Аджарии Евгения Гацака не пустили из Турции в Грузию.
Гацак рассказал телеграм-каналу «Ты тоже в Грузии? ИТ-новости», что прожил в Грузии два года. Он отправился в Турцию всего на один день, чтобы обнулить срок пребывания в Грузии, но на обратном пути получил отказ во въезде «по иным причинам».
Позже он попытался повторно въехать в страну, и, вновь получив отказ, запросил международную защиту.
По словам Евгения, ему устно сообщили, что его заявление «на рассмотрении». Гацак провёл перед стойкой погранконтроля несколько часов, после чего ему снова вручили документ об отказе во въезде «по иным причинам» и выдворили на турецкую сторону.
Руководитель белоруской диаспоры Аджарии Алексей Балашов предполагает, что в случае с Гацаком речь может идти о нарушении Конвенции об беженцах 1951 года.
Сообщается, что вопросом Гацака теперь занимаются правозащитники. Офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской «также в курсе дела».
Евгений Гацак был наблюдателем во время выборов президента Беларуси в 2020 году, после которых в стране прошли протесты оппозиции и начались массовые репрессии со стороны властей.
- После полномасштабного вторжения России в Украину грузинские власти неоднократно отказывали во въезде в страну российским независимым журналистам, оппозиционным политикам и правозащитникам.
- Ранее в Службе статистики Грузии сообщили, что общее число мигрантов, приехавших в Грузию, в 2022 году составило 179 778 человек. Среди них – более 13 тысяч граждан Беларуси.
Минюст Грузии: решение ЕСПЧ – «очередная историческая победа»
Министерство юстиции Грузии назвало «очередной исторической победой» решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Москва должна выплатить Тбилиси почти 130 млн евро по межгосударственному иску о войне 2008 года.
По информации грузинского ведомства, компенсации должны быть выплачены в пользу почти 24 тысяч граждан Грузии.
«Процедура исполнения решения продолжится в Комитете министров Совета Европы, и после того, как Россия выплатит компенсацию, деньги будут распределены среди пострадавших», – заявили в Минюсте.
Отметим, что Россия, исключенная из Совета Европы в связи с её агрессией против Украины, перестала исполнять решения ЕСПЧ. В частности, Москва все еще не выплатила 10 млн евро грузинским гражданам, депортированным из России осенью 2006 года.
Решение по делу «Грузия против России (II)» Страсбургский суд объявил в январе 2021-го. Однако вопрос относительно компенсаций был рассмотрен дополнительно.
Le Monde: Франция поддерживает проект «Росатома» в Венгрии
Франция поддерживает проект атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, который реализует российская госкорпорация «Росатом» при условии, что Будапешт строго соблюдает «европейские рамки международных санкций». Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источник в окружении министра энергетики Франции.
По словам собеседника издания, Франция готова принять участие в проекте «Пакш-2», в частности в строительстве двух новых атомных реакторов. При этом он напомнил, что на данный момент атомная промышленность не подпадает под действие международных санкций против России в ответ на её вторжение в Украину.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что французская компания Framatome может расширить свое участие в сооружении АЭС «Пакш-2», чтобы не допустить срыва этого проекта, если из него выйдет германская Siemens Energy. Участие Siemens Energy в проекте блокируют вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, а также глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Правительство Франции дало Framatome разрешение на поставки технологий и оборудования. При этом от комментариев по этому вопросу во французской компании отказываются, отмечает Le Monde.
АЭС «Пакш» построена по советским технологиям и использует российское ядерное топливо, обеспечивая половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. В настоящий момент на станции работают четыре энергоблока. Проект «Пакш-2» подразумевает строительство российской стороной двух новых энергоблоков атомной электростанции Пакш, на реализацию которого Россия выдала Венгрии кредит в размере 80% стоимости проекта. Кредит Будапешт должен погасить в течение 21 года, причем частично – за счет субсидий Евросоюза.
Санкции Евросоюза должны были заморозить проект, поскольку он финансировался за счёт российского кредита.
В начале апреля в ходе визита в Москву Сийярто встретился с главой российской госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым и обсудил вопрос строительства атомной станции «Пакш-2». Стороны договорились внести изменения в документацию так, чтобы связанные с проектом процессы не попадали под западные санкции.
- Польша и Литва призывали Евросоюз ввести ограничения в отношении ядерного сектора России в рамках десятого пакета санкций, который был принят в феврале. Однако эта инициатива была заблокирована, в частности, Венгрией. Варшава согласовала тогда санкции при условии, что следующий пакет ограничений затронет атомную энергетику России. Глава МИД Венгрии заявил, что страна никогда не поддержит санкции против «Росатома». Чтобы вступить в силу в ЕС, санкции должны одобрить все государства – члены европейского блока.
В Южной Осетии выявлен первый случай заражения корью
В Южной Осетии зафиксирован первый лабораторно подтверждённый случай заражения корью у взрослого человека. Об этом агентству «Рес» сообщила главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Пока мы ожидали результаты анализов, уже были проведены противоэпидемические мероприятия. Выявлен круг контактировавших с зараженным человеком. В данном случае было три очага: семейный, рабочий и место сдачи анализов», – сказала она.
По словам Кочиевой, у всех контактировавших определили иммунный статус по кори. Были отобраны люди, которым необходима экстренная иммунопрофилактика по эпидпоказаниям.
«Поскольку экстренная иммунопрофилактика делается за определенные сроки, часть контактировавших была отправлена на самоизоляцию. Мы видим, что в России наблюдается рост заболеваемости корью. Есть зарегистрированные случаи и в регионах Северного Кавказа. Поскольку наше население часто выезжает на территорию Российской Федерации, вероятность того, что случаи заражения будут зафиксированы еще – высокая», – сказала глава Югосетпотребнадзора.
Кочиева отметила, что корь – высококонтагиозное вирусное заболевание и единственный способ избежать заражения – вакцинация.
Главный инфекционист Южной Осетии Элеонора Джиоева сообщила, что состояние пациента – средней тяжести, он получает соответствующее лечение.
ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 130 млн евро по делу о войне 2008 года
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил компенсации, которые должна выплатить Россия Грузии по межгосударственному иску о войне 2008 года.
Решение по делу «Грузия против России (II)» Страсбургский суд объявил в январе 2021-го. Однако вопрос относительно компенсаций был рассмотрен дополнительно.
Сегодня, 28 апреля 2023 года ЕСПЧ объявил, что Москва в течение трех месяцев должна выплатить Тбилиси почти 130 млн евро. Наибольшая сумма, 115 млн евро – компенсация грузинским гражданам (как минимум 23 000 человек), которые не смогли вернуться в свои дома в Южной Осетии и Абхазии.
3 250 000 евро Россия должна выплатить Грузии в связи с убийствами 50 гражданских лиц в «буферной зоне». Грузия заявляла о 116 случаях, однако ЕСПЧ установил, что 66 жертв погибли во время активной фазы войны, которую суд исключил из собственной юрисдикции в решении 2021 года.
2 697 500 евро – компенсации как минимум 166 пострадавшим от практики произвольных задержаний и бесчеловечного обращения с грузинским гражданским населением в подвалах МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия в Цхинвали 10-27 августа 2008 года.
640 тысяч евро – компенсации в связи со случаями пыток как минимум 16 грузинских военнопленных югоосетинскими военными в Цхинвали 8-17 августа 2008 года.
8 240 000 евро – компенсации в связи с нематериальным ущербом для по меньшей мере 142 человек, пострадавших от отсутствия адекватного расследования российской стороной гибели гражданских во время активной фазы боевых действий.
- В 2021 году ЕСПЧ установил, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека: в частности, статьи 2, 3, 5 и 8 – право на жизнь, запрет пыток, право на свободу, право на уважение частной и семейной жизни. Суд указал, что эти нарушения распространяются на события после прекращения огня 12 августа 2008 года. Голосованием 11 судей против 6 ЕСПЧ постановил, что события, происходившие в период активной фазы боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации в части соблюдения статьи 1 Европейской конвенции (эта статья обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека).
- При этом ЕСПЧ отметил – и это решение судьи приняли единогласно, – что права мирных жителей нарушались уже с 10 августа 2008 года, когда их задерживали и содержали в нарушающих права человека условиях югоосетинские сепаратисты в Цхинвали, и эти действия попадали под юрисдикцию России. Обращение со 160 гражданскими лицами, о которых шла речь в жалобе, суд расценил как пытки и унижение достоинства.
- Грузинская сторона восприняла решение ЕСПЧ как собственную победу. В Тбилиси заявили: ЕСПЧ установил, что Россия осуществляет эффективный контроль над самопровозглашенными республиками Абхазией и Южной Осетией и несет ответственность за нарушения прав грузинских граждан.
- 20 апреля стало известно, что ЕСПЧ признал приемлемым четвертый межгосударственный иск «Грузия против России» (IV). Следовательно, суд переходит к рассмотрению дела по существу.
В Сенате США заявили, что власти Грузии приближаются к автократии
На заседании комитета Сената США по международным отношениям 27 апреля обсудили ситуацию в Грузии. Сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что грузинское правительство «все больше движется к автократии». Об этом пишет грузинская редакция «Голоса Америки».
«Одной из стран, где идет внутренняя борьба между автократией и демократией, является Грузия. Понятно, что народ Грузии хочет двигаться на Запад, в Европу, он хочет демократии. Сенатор Риш и я были там в 2012 году, чтобы наблюдать за выборами, когда «Грузинская мечта» пришла к власти в стране. Но сейчас мы видим, что грузинское правительство все больше и больше движется к автократии», – заявила Шахин.
Сенатор заявила о необходимости направить в Тбилиси долгосрочную миссию наблюдения на парламентские выборы 2024 года. Директор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что программы по наблюдению за выборами на будущий год пока нет, но согласилась с тем, что в последнее время вызывают «крайнюю тревогу» нападки на гражданское общество в Грузии и попытки принятия некоторых законов.
«С другой стороны, это отступление показывает нам силу гражданского общества и граждан Грузии в реализации демократических устремлений. Я думаю, что мы должны широко направлять наблюдателей на выборы, и краткосрочные и долгосрочные миссии, потому что это реальная возможность для того, чтобы голос граждан был услышан», – сказала Саманта Пауэр.
Слова сенатора прокомментировал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он говорит, что на заседании «было три человека».
«После 2012 года у нас кардинально изменилась (в лучшую сторону – ред.) ситуация с точки зрения демократии и свободы слова. Нужно ли реализовать реформы? Да, я с вами согласен, реформы должны продолжаться. Мы приложим все усилия на этом сложнейшем пути евроинтеграции, в плане реформ, которые предстоит осуществить», — сказал Каладзе.
- Сенатор Джин Шахин ранее не раз критиковала правительство Грузии. В конце 2022 года она заявила, что Вашингтону следует пересмотреть свою стратегию в отношении Грузии.
Кондитера обвинили в дискредитации армии РФ за антивоенную надпись на торте
Полиция составила административный протокол по статье о дискредитации армии на жительницу Москвы Анастасию Чернышеву, которая печёт торты, украшая выпечку в цветах украинского флага или антивоенными надписями. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на защитницу Юлию Евдокимову.
Что именно стало поводом для возбуждения административного дела против Чернышевой, пока неизвестно.
Ранее полиция пришла к Чернышевой с обыском, после которого её задержали и отвезли в отделение. Защитница полагает, что причиной тому стал торт с надписями: «Нет войне».
Анастасия Чернышева уже много лет выпекает торты под брендом «Хлеб и зрелища». После начала войны России против Украины она стала украшать их пацифистскими надписями. Фотографии выпечки она публикует в инстаграме, где у неё 23 тысячи подписчиков. Часть своих доходов Чернышева переводит благотворительным организациям, при этом она отрицает, что отправляет пожертвования непосредственно ВСУ.
Административная статья о дискредитации армии была принята через восемь дней после начала войны в Украине. Она предусматривает штрафы от 30 до 50 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в «специальной военной операции» (так российские власти называют войну в Украине).
Дискредитацией российские суды считают распространение любых сведений о войне, отличающихся от официальной позиции Минобороны, а также антивоенные плакаты, рисунки флагов России и Украины и даже посты с пересказом сна с Владимиром Зеленским.
Премьер Грузии выступит на анти-ЛГБТ форуме в Венгрии. Реакции
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в Конференции консервативных политических действий (CPAC). Информацию подтвердили в администрации грузинского правительства.
Мероприятие, которое СМИ называют «анти-ЛГБТ конференцией», пройдет в Венгрии 4-5 мая. Главный спикер форума – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Анонс выступления грузинского премьера опубликовала будапештская консервативная организация «Центр фундаментальных прав».
«(Ираклий Гарибашвили) считает, что Грузия — консервативное общество c христианскими ценностями. Гарибашвили полагает, что активисты и политики обязаны уважать волю большинства, а подавляющее большинство грузин отвергает пропагандистское, демонстративное давление ЛГБТК», — говорится в сообщении.
Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, впервые была проведена в 1974 году. В прошлом году это мероприятие также проходило в столице Венгрии. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям – «Бог, Родина, семья».
В этом году девиз конференции – «Вместе мы сила». По информации Associated Press, в центре внимания конференции будет «кошмар либералов: международный союз национальных сил».
«Не удивлюсь, если следующее приглашение Гарибашвили получит из Северной Кореи», – говорит бывший член «Единого национального движения» Нона Мамулашвили.
«Правительство «Грузинской мечты» демонстративно и целенаправленно вредит процессу интеграции в Европейский Союз», — считает Тамта Микеладзе из «Центра социальной справедливости». Он считает неоправданным участие Гарибашвили в гомофобной, антигендерной конференции перед возможным предоставлением Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
«Ценности этого человека лучше всего видны в таких вопросах, и он, наверное, самый «темный» политик в истории Грузии. Никто не любит Виктора Орбана на Западе, и единственный человек, с которым Гарибашвили поддерживает активные отношения из ЕС, — это Виктор Орбан. Это хорошо говорит о его ценностях», — говорит Георгий Табагари из «Тбилиси прайда». Он также считает саботажем участие премьер-министра в конференции, запланированной в Будапеште.
Участие Гарибашвили в конференции прокомментировала посол Венгрии в Грузии Анна Мария Шико.
«Организаторы Консервативной конференции направили приглашение премьер-министру Гарибашвили, потому что это широкая платформа политических взглядов, это касается ценностей, которые мы разделяем», – отметила она.
Депутат Европарламента Виола фон Крамон, комментируя участие Гарибашвили в конференции, обратилась к группе политических партнеров «Грузинской мечты» в Европарламенте. «Мечта» является членом-наблюдателем Европейской социалистической партии (PES), которая представлена в Европарламенте в составе «Прогрессивного альянса социал-демократов» (S&D).
«Вы видели? Ваш партнер, грузинская партия, ведет предвыборную кампанию с крайне правым лагерем Стива Бэннона и другими в Венгрии… Вы уверены, что это правильный альянс для «прогрессивной» партии?» — написала фон Крамон в Twitter.
СМИ напоминают, что правительства Венгрии и Грузии не скрывают своих симпатий к политике друг друга. В октябре 2022 года Виктор Орбан назвал своего грузинского коллегу «великим политиком среди немногих», кто «вернулся», а Ираклий Гарибашвили отметил, что правительство Грузии во многом взяло пример с Венгрии.
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