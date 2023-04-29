Владимир Кара-Мурза: Не сомневаюсь, что мрак над нашей страной рассеется

Владимир Кара-Мурза, оппозиционный политик, историк и журналист в середине апреля был приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Московский городской суд признал его виновным в госизмене, фейках об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией.

Свое первое после приговора интервью Владимир Кара-Мурза дал изданию «Собеседник».

«Я знал свой приговор еще год назад, в апреле 2022-го, когда увидел в зеркале бегущих за моей машиной людей в черной форме и черных масках. Такая сейчас в нашей стране цена за немолчание. Поэтому исход этого «суда» был известен заранее. Но должен признаться, что меня все же удивило, как он проходил – и что в политических процессах мы вернулись даже не в 1970-е, а в 1930-е годы. И по степени закрытости, и по риторике прокурора («Перед вами враг, который должен быть наказан» – его последняя фраза в обвинительной речи), и, конечно, по сроку», рассказал Кара-Мурза.

Он считает, что «показательный сталинский приговор» был ему вынесен, в частности, за активное участие в продвижении «законов Магнитского», которые ввели в демократических странах персональные и финансовые санкции против нарушителей прав российских граждан. За это же меня дважды травили. Они сами показывают, чего больше всего боятся.»

Владимир Кара-Мурза рассказал репортеру «Собеседника», что чувствует поддержку и солидарность огромного количества людей – и в России, и во всем мире. Я не сомневаюсь, что мрак над нашей страной рассеется. И произойдет это гораздо раньше, чем может казаться людям, которые сегодня дают за слово большие тюремные сроки, чем за убийства. «Поверьте историку», сказал заключенный оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза.