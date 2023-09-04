Владимир Путин и Реджеп Эрдоган начали переговоры в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган начали переговоры, сообщает ТАСС. Встреча проходит в Зеленом зале корпуса «Империал» сочинского санатория «Русь».

Это первая встреча двух лидеров после завершения зерновой сделки в середине июля. Как пишет агентство Reuters, Эрдоган попытается убедить президента вернуться к соглашению по экспорту зерна из Украины. Путин заявил, что российская сторона открыта для переговоров по поводу возобновления зерновой сделки.

По данным турецкой газеты Milliyet, Эрдоган намерен предложить свое посредничество в переговорах с Украиной. Президенты также обсудят поставки газа из России в Европу через Турцию, Путин предлагал создать в Турции газовый хаб.