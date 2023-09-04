Путин и Эрдоган не пришли к соглашению по зерновой сделке

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели в понедельник переговоры в Сочи. По итогу встречи не было подписано каких-либо документов.

Переговоры в расширенном составе длились полтора часа. Как отмечает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, далее главы государств «общались с глазу на глаз». Он назвал переговоры «очень конструктивными».

В первой части встречи главы государств обсудили газовый хаб, запуск АЭС «Аккую» в 2024 году и помощь России в тушении турецких пожаров. Также обсуждалась так называемая зерновая сделка и война в Украине.

Переговоры глав Турции и России в целом длились около трех часов. После их окончания Путин и Эрдоган дали совместную пресс-конференцию.

Соглашение о возобновлении зерновой сделки не было достигнуто. Владимир Путин заявил, что страны Запада «обманывали» Россию по поводу черноморской инициативы и «просто вынудили» Москву выйти из сделки. Тем не менее, по словам президента, Россия готова «реанимировать» соглашение, если партнеры выполнят предложенные Россией условия. К этим условиям, как сообщалось ранее, относится подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок импортных запчастей для сельскохозяйственной техники, разблокирование транспортной логистики и страхования, восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса и «разморозка» активов российских компаний, попавших под санкции.

Путин также обвинил Украину (он не произнес названия страны, назвав ее «другой стороной») в том, что она использовала безопасный коридор в Черном море в военных целях – в частности, для атак украинских беспилотников на газопровод «Турецкий поток». Украина это отрицает.

Путин заявил, что Россия готова поставить до 1 миллиона тонн зерна по преференциальной цене через Турцию в беднейшие страны. В этом Москва рассчитывает также на помощь Катара.

Реджеп Эрдоган сказал, что Турция готова выступать посредником в переговорах с Украиной. Также он сообщил о достигнутых договоренностях по совместному с Россией строительству еще одной АЭС в Синопе и о том, что переговоры по зерновой сделке будут продолжены.

Российский президент также в очередной раз заявил, что украинское контрнаступление «провалилось», а на слова Эрдогана о том, что Турция готова стать посредником между Москвой и Киевом, ответил, что ценит это, но пока нет никаких мирных инициатив, которые были бы согласованы с Россией.