Владимира Кара-Мурзу этапировали в колонию, не дожидаясь кассации

Осужденного по статье о государственной измене журналиста и политика Владимира Кара-Мурзу, вероятно, этапировали из СИЗО в колонию. Об этом сообщила в соцсети Х (бывший твиттер) его жена Евгения. Куда именно отправили Кара-Мурзу, его семье и адвокатам неизвестно.
«Этапировали в полной секретности, в неизвестном направлении и перед днем рождения, чтобы, не дай бог, не получил в этот день слов поддержки со всего света. Этап – очень, возможно, даже самый тяжелый и опасный период в жизни политзека», – написала Евгения Кара-Мурза. День рождения ее мужа – 7 сентября, ему исполнится 42 года.
Адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров отметил, что его подзащитного этапировали, не дожидаясь рассмотрения кассационной жалобы на приговор.
Ранее сообщалось, что в московском СИЗО №5 «Водник» Кара-Мурзе не передают письма, подвергают психологическим пыткам и в течение года отказывают в свиданиях с женой и детьми.
- В апреле Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии, признав его виновным в госизмене, осуществлении деятельности «нежелательной организации» и распространении фейков о российской армии. Оппозиционер не признал вину, назвав свое преследование политически мотивированным.
- Коллеги Кара-Мурзы считают, что уголовные дела против него - это месть Кремля за его общественную деятельность. В частности оппозиционер был одним из тех, кто добился принятия «Акта Магнитского», предусматривающего запрет на въезд в США и замораживание активов для представителей российской власти, ответственных за грубые нарушения прав человека.
- Совет Европы призвал Кремль освободить Кара-Мурзу. В начале июня Евросоюз ввел санкции против девяти граждан России, которые принимали участие в процессе против политика. Среди них - замминистра юстиции России Олег Свириденко, который ответственен за исполнение законодательства об «иностранных агентах», судьи и начальник СИЗО №5.