Владимира Кара-Мурзу этапировали в колонию, не дожидаясь кассации

Осужденного по статье о государственной измене журналиста и политика Владимира Кара-Мурзу, вероятно, этапировали из СИЗО в колонию. Об этом сообщила в соцсети Х (бывший твиттер) его жена Евгения. Куда именно отправили Кара-Мурзу, его семье и адвокатам неизвестно.

«Этапировали в полной секретности, в неизвестном направлении и перед днем рождения, чтобы, не дай бог, не получил в этот день слов поддержки со всего света. Этап – очень, возможно, даже самый тяжелый и опасный период в жизни политзека», – написала Евгения Кара-Мурза. День рождения ее мужа – 7 сентября, ему исполнится 42 года.

Адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров отметил, что его подзащитного этапировали, не дожидаясь рассмотрения кассационной жалобы на приговор.

Ранее сообщалось, что в московском СИЗО №5 «Водник» Кара-Мурзе не передают письма, подвергают психологическим пыткам и в течение года отказывают в свиданиях с женой и детьми.