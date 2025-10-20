Антикоррупционный комитет Армении объявил о возбуждении уголовного дела и задержании недавно избранного мэра Гюмри, представителя Коммунистической партии Вардана Гукасяна. Вместе с ним принято решение о задержании ещё семи человек, включая главного архитектора города.

Согласно пресс-релизу ведомства, глава Гюмри и главный архитектор заключили «коррупционную сделку» с владельцем самовольной постройки площадью около 1,5 тыс. кв. м. Здание подлежало сносу, однако власти пообещали не принимать никаких мер, потребовав взамен 4 млн драм (около 10 000 долларов США).

Гукасян всё ещё находится в мэрии, а перед зданием проходит акция протеста его сторонников. По информации СМИ, около здания гюмрийской мэрии ситуация напряжённая, стянуты силы полиции, в церквях звонят колокола.

Во втором по величине городе Армении, Гюмри, население которого составляет около 120 000 человек, оппозиционный мэр был избран в апреле 2025 года на внеочередных выборах органов местного самоуправления.

Согласно законодательству Армении, мэра города избирает большинство в городском совете. На выборах первое место заняла правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» с 36,8% голосов. Однако правящей команде удалось получить только 14 мест из 33 в городском совете. Оставшиеся 19 мест распределили оппозиционные партии, которые поддержали кандидатуру Гукасяна.

Гукасян открыто поддерживает инициативу о присоединении Армении к «Союзному государству» России и Беларуси — «с сохранением суверенитета».