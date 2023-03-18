Власти Кубани запретили хоронить наемников ЧВК «Вагнер» в Бакинской

Власти Горячего Ключа запретили хоронить на кладбище в станице Бакинская убитых на войне против Украины наемников ЧВК «Вагнер», об этом заявил руководитель компании Евгений Пригожин. Он пригрозил главе администрации Сергею Белопольскому привезти тела убитых к нему домой.

17 марта пресс-служба Пригожина опубликовала его аудиосообщение, в котором говорилось, что глава администрации хочет запретить погребения вагнеровцев из-за нежелательного внимания журналистов к кладбищу в Бакинской.

«Единственное, что заставило его перестать вставлять палки в колеса, это мое обещание, что, если нам не дадут хоронить наших бойцов,.. я привезу их тела и поставлю у него дома в гостиной. После этого он заглох, но робко повторял, что кто-то там наверху приказал ему прекратить», – сказал Пригожин.

Сегодня он подтвердил, что власти все-таки наложили запрет на новые захоронения. Несмотря на это Пригожин заявил, что намеченные на 19 марта похороны все равно состоятся и позвал на церемонию журналистов.

Власти Горячего Ключа не комментируют эту ситуацию. На звонки редакции Кавказ.Реалии в приемной главы Сергея Белопольского и в администрации Бакинского сельского округа не ответили.

Ранее Пригожин подтвердил, что на кладбище в станице Бакинская хоронят в том числе тех наемников, которые не оставили указание, где именно они хотят быть погребенными. При этом в декабре 2022 года глава ЧВК «Вагнер» заявил, что участок для кладбища в Бакинской был выделен «при поддержке администрации Краснодарского края».

Первые захоронения убитых в Украине наемников ЧВК «Вагнер» журналисты и активисты обнаружили в конце прошлого года. Редакция Кавказ.Реалии изучила могильные таблички и выяснила: подавляющее большинство похороненных были приговорены к длительным срокам за тяжкие преступления, должны были отбывать наказание в колониях строгого режима, но вместо этого отправились на войну против соседней страны.