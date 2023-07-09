Власти Ростовской области заявили о срабатывании системы ПВО

Власти заявили о срабатывании системы противовоздушной обороны в городе Донецке Ростовской области. Обломки повредили крыши нескольких жилых домов в рабочих поселках, сообщают очевидцы. Губернатор региона Василий Голубев заявил, что была сбита украинская ракета, не представив доказательств этого.

«После отработки ПВО есть «разлет» небольших и больших осколков на территории Донецка. Жертв нет, есть технические повреждения, они незначительные», – сообщил глава администрации Донецка Роман Кураев.

Губернатор Голубев добавил, что поврежден шифер на крышах двух домов. Он также опубликовал фото осколков. При этом местная газета «Новость» сообщает как минимум о девяти поврежденных крышах. Журналисты заявляют, что «обломки находят практически во всех районах города».

Также «Новость» со ссылкой на администрацию утверждает, что ПВО сработало со стороны Каменска-Шахтинского по направлению сепаратистской «ЛНР». В комментариях под постом губернатора местные жители сообщали о звуке взрыва, который был слышен в соседнем с Донецком Каменске-Шахтинском, расстояние между городами порядка 30 километров.

Другие официальные структуры, включая Минобороны России, сообщение о работе ПВО над Донецком на данный момент не комментируют.