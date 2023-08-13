Власти Украины заявили о перестрелке кадыровцев. Погибли семь мирных жителей

11 августа в селе Урзуф в Донецкой области Украины произошла перестрелка между кадыровцами и сотрудниками оккупационной российской военной комендатуры, заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, погибли не только сами военные, но и семь мирных жителей. Власти Чечни назвали это сообщение «фейком».
По версии украинских властей, кадыровцы, чья численность не раскрывается, приехали в Урзуф на отдых – село находится на берегу Азовского моря. Там у чеченских военных возник конфликт с военной комендатурой.
«Начали погоны срывать друг другу и произошла перестрелка», – пишет Андрющенко.
Среди погибших мирных жителей, по словам чиновника, две девочки подросткового возраста, четыре парня и одна взрослая женщина. Число убитых военных неизвестно. Сейчас в селе установлен так называем «карантин», утверждают украинские власти - вероятно, речь идет о запрете для местных жителей обсуждать происходящее в сети, пишет Кавказ.Реалии.
Андрющенко также опубликовал пятисекундный ролик, на котором видны две простреленные на дороге машины российского производства, оружие и как минимум двух убитых, один из которых в военной форме. Опознать их невозможно.
В Чечне опровергают случившееся. Министр печати Ахмад Дудаев назвал сообщение украинских властей «фейком» и заявил, что «ни один представитель чеченского народа не имеет отношения к указанному происшествию». При этом факт самой перестрелки он не отрицает.
- В апреле прошлого года украинская разведка заявила, что в оккупированном российскими войсками селе Киселевка Херсонской области произошла перестрелка между военнослужащими из Бурятии и Чечни. Боец одного из чеченских добровольческих подразделений, защищающих Украину, рассказал, что конфликты между кадыровцами и военными из других регионов России происходят достаточно часто. При этом скандалы из-за дележа награбленного случаются и между подразделениями, укомплектованными контрактниками из «чисто российских регионов».
- Владельцы похищенных телефонов в оккупированном Мариуполе запеленговали свои гаджеты в магазине электроники в столице Чечни. Их у местных жителей силой забрали бойцы кадыровских подразделений, сообщили украинские власти.
- Руководитель московского бойцовского клуба «Ахмат», выходец из Чечни Алаш Дадашов стал совладельцем двух компаний в оккупированном Мариуполе. Дадашов связан с вице-премьером правительства Чечни Абузайдом Висмурадовым, чеченским сенатором Сулейманом Геремеевым и депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым.
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