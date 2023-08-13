Власти Украины заявили о перестрелке кадыровцев. Погибли семь мирных жителей

11 августа в селе Урзуф в Донецкой области Украины произошла перестрелка между кадыровцами и сотрудниками оккупационной российской военной комендатуры, заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, погибли не только сами военные, но и семь мирных жителей. Власти Чечни назвали это сообщение «фейком».

По версии украинских властей, кадыровцы, чья численность не раскрывается, приехали в Урзуф на отдых – село находится на берегу Азовского моря. Там у чеченских военных возник конфликт с военной комендатурой.

«Начали погоны срывать друг другу и произошла перестрелка», – пишет Андрющенко.

Среди погибших мирных жителей, по словам чиновника, две девочки подросткового возраста, четыре парня и одна взрослая женщина. Число убитых военных неизвестно. Сейчас в селе установлен так называем «карантин», утверждают украинские власти - вероятно, речь идет о запрете для местных жителей обсуждать происходящее в сети, пишет Кавказ.Реалии.

Андрющенко также опубликовал пятисекундный ролик, на котором видны две простреленные на дороге машины российского производства, оружие и как минимум двух убитых, один из которых в военной форме. Опознать их невозможно.

В Чечне опровергают случившееся. Министр печати Ахмад Дудаев назвал сообщение украинских властей «фейком» и заявил, что «ни один представитель чеченского народа не имеет отношения к указанному происшествию». При этом факт самой перестрелки он не отрицает.