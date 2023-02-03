Во Франции в возрасте 88 лет умер дизайнер Пако Рабан

Во Франции умер модельер Пако Рабан, основатель одноименного дома моды. Ему было 88 лет. Об этом сообщила газета Le Monde.

Дизайнер считается одним из создателей современного мира моды, под его именем вышли одни из самых популярных в мире духов. Газета отмечает, что своим авангардным видением, выбором материалов и способов их обработки Рабан повлиял на целое поколение кутюрье.

Рабан родился в 1934 году в Испании, в Стране Басков. Отец Рабана в Гражданскую войну в Испании сражался на стороне республиканцев и погиб в 1936 году. Мать, чтобы избежать преследований со стороны сторонников Франко, уехала с детьми во Францию. Там мать Рабана стала работать в доме моды.

Рабан во Франции изучал архитектуру, но, еще будучи студентом, изготавливал аксессуары и бижутерию для Balenciaga, Dior и Givenchy. В своей работе он использовал новые материалы, в частности высококачественную пластмассу.

В 1966 году в Париже вышла первая коллекция одежды Рабана. Тогда дизайнер представил наряды из пластика, металла и бумаги, которую считал одеждой будущего.

В 1967 году Рабан основал собственный дом высокой моды Paco Rabanne. Впоследствии одежду модельера носили такие звезды, как Одри Хепберн и Джейн Фонда.