Во Франции вспыхнули беспорядки после убийства подростка полицией

В Париже и его пригородах, а также в некоторых других городах Франции в ночь на четверг продолжились беспорядки, вспыхнувшие сутками ранее, после того как полицейский застрелил 17-летнего автомобилиста.

Задержаны по меньшей мере 150 человек, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Участники беспорядков подожгли десятки автомобилей, перекрывали улицы, грабили магазины, забрасывали полицейских камнями и фейерверками, в ответ те применили слезоточивый газ.

Неизвестные атаковали фейерверками пост охраны у входа на территорию второй по величине во Франции тюрьмы в городе Френ к югу от Парижа. По данным источника Le Monde в полиции, на территорию тюрьмы им проникнуть не удалось.

Столкновения демонстрантов с полицией произошли также в Лилле, Тулузе и Лионе.

Трагедия произошла 27 июня в пригороде Парижа Нантере. По данным полиции, находившийся за рулем юноша по имени Наэль М. отказался подчиниться ее требованиям и был застрелен. Однако на видеозаписи случившегося, которая попала в соцсети, видно, что во время проверки автомобиля один из полицейский держит водителя под прицелом. Когда автомобиль трогается с места, полицейский производит выстрел и попадает водителю в грудь. Прибывшим на место врачам спасти 17-летнего юношу не удалось. Как сообщает Rfi, 38-летний полицейский, выстреливший в водителя, был взят под стражу по подозрению в умышленном убийстве.

В связи с происшествием было начато два расследования, сообщает издание. Одно из них поручено по обвинению в сопротивлении аресту и попытке убийства. Другое расследуется Генеральной инспекций национальной полиции по обвинению в преднамеренном убийстве.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что потрясён случившимся и призвал прекратить насилие и проявить спокойствие, «чтобы справедливость могла победить». Он также потребовал расследовать убийство подростка полицейским в кратчайшие сроки.