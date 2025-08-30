Accessibility links

Во Львове убит экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий

Андрей Парубий

Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий убит во Львове, передаёт Украинская служба Радио Свобода.

Сообщение об убийстве подтвердили глава МВД Украины и генпрокурор, сообщил президент Владимир Зеленский.

Полиция подтвердила факт стрельбы в Сиховском районе города около полудня по местному времени.

Стрелявший скрылся, его разыскивают. По данным украинских СМИ, нападавшим был человек в форме курьера. Он несколько раз выстрелил в Парубия, а затем уехал с места преступления на электровелосипеде.

Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в Червонограде Львовской области. Был спикером Верховной рады с 2016 по 2019 год. Во время Евромайдана Парубий был комендантом палаточного лагеря и руководителем общественной организации «Самооборона Майдана».

В 2014 году занимал пост секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Был народным депутатом Украины с 2007 года, входил в VIII и IX созывы парламента. Занимал пост первого замглавы Верховной рады с декабря 2014 по апрель 2016 года.

В конце 1980-х участвовал в национально-освободительном движении Украины, организовывал первые антисоветские выступления во Львове. Был дважды арестован за общественно-политическую деятельность.

Занимал важные посты в межпарламентских организациях, был активен в вопросах сотрудничества с НАТО и евроинтеграции.

