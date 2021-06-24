ВОЗ изменила позицию по вакцинации детей от COVID-19

Всемирная организации здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. Это следует из обновленных рекомендаций, опубликованных на сайте ВОЗ.



Ранее на этой неделе организация заявляла, что вакцинировать детей и подростков от коронавирусной инфекции нового типа не стоит, поскольку пока нет достаточных данных об использовании вакцин против COVID-19 для этой группы населения.



В обновленных рекомендациях ВОЗ говорится, что для вакцинации детей может быть предложена вакцина Pfizer, которая согласно данным Стратегической консультативной группы экспертов подходит для подростков в возрасте от 12 лет.

При этом в ВОЗ отметили, что испытания вакцин для детей продолжаются и рекомендации будут обновляться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Европейский регулятор лекарственных средств EMA одобрил применение вакцины против коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 12 до 15 лет ещё в мае.

Накануне разработчик российской вакцины "Спутник V" , Центр имени Гамалеи подал в министерство здравоохранения России документы на одобрение клинических испытаний препарата на детях. Ранее сообщалось, что в исследовании будут участвовать 350 подростков. Им будут вводить "Спутник V" в меньшей дозировке.