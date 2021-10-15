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Врачи рекомендовали британской королеве отказаться от вечернего коктейля
Врачи рекомендовали британской королева Елизавете II отказаться от алкоголя. 95-летняя монарх последовала совету, чтобы подготовиться к напряженному расписанию этой осенью и празднованию платинового юбилея правления в июне. Об этом пишет журнал Vanity Fair.
Вечером королева обычно пила коктейль, чаще всего - сухой мартини, рассказал журналу друг королевской семьи. Подруга и кузина королевы по материнской линии Маргарет Родс рассказывала, что раньше Елизавета любила выпить за ужином бокал сладкого вина, а перед сном - бокал шампанского.
Она любит коктейль из вермута Дюбонне и джина, а в прошлом году Букингемский дворец выпустил собственную линию сухого джина, а королевские виноградники стали выпускать игристое вино, пишет издание.
По словам друга семьи, с которым говорил Vanity Fair, Елизавета не считает отказ от алкоголя проблемой. Но сам он считает нечестным, что в таком возрасте ей приходится отказываться от одного из немногих удовольствий.
Другие новости дня
В исправительной колонии во Владикавказе произошел бунт
В исправительной колонии № 1 во Владикавказе произошел бунт заключенных из-за конфликта с сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. В протесте участвуют, согласно неофициальным данным, около 600 человек, спецназ готовится к штурму здания.
По словам родственников заключенных, которые передает издание Mash, волнения в ИК начались в пятницу из-за ужесточения режима содержания. Работников колонии обвиняют в применении насилия к заключенным. Издание утверждает, что в четверг один из осужденных зашил себе рот нитками.
Издание «База» приводит другую версию событий: согласно их неназванным источникам, протест начался после конфликта двух заключенных, в который вмешались сотрудники колонии. Утверждается, что заключенные разбили камеры наблюдения, разломали внутренние двери на территории колонии и подожгли несколько зданий.
Журналисты «Базы» утверждают, что в бунте принимают участие около 600 человек. Издание сообщает, что во Владикавказ стягиваются сотрудники силовых ведомств из всей Осетии, потому что во Владикавказе их недостаточно, чтобы взять колонию под контроль.
По данным ТАСС, число взбунтовавшихся в три раза меньше. Собеседник журналиста утверждает, что ситуация находится под контролем. Причины бунта государственное агентство не приводит.
Николоз Кипшидзе о состоянии здоровья Саакашвили: «Ожидал увидеть нечто худшее»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласен на допуск группы врачей, сформированной по инициативе министерства юстиции. Об этом заявил его личный врач Николоз Кипшидзе после того, как навестил политика в пенитенциарном учреждении.
Саакашвили называет себя политическим заключенным. Со дня задержания 1 октября он отказывается от пищи в знак протеста. На десятый день голодовки адвокаты заявили об ухудшении состояния заключенного. В ответ Минздрав созвал группу врачей, которая должна заняться мониторингом здоровья экс-президента.
«Я разговаривал с президентом, и он согласен на консилиум, согласен на тесты, согласен на лекарства», - сказал Кипшидзе.
Врач, который не видел Саакашвили в течение пяти дней, говорит, что состояние экс-президента «превзошло его ожидания»: «Я ожидал увидеть нечто худшее чем то, что я видел, когда встречался с ним в последний раз. Как видно, у него сильный организм… То плохое, чего я ожидал, такого состояния нет».
Кипшидзе добавил, что на данный момент необходимости перевода Саакашвили в больницу нет. Тем не менее, по его мнению, «такой момент обязательно настанет», поскольку экс-президент употребляет только чай и воду.
Врачу отказывали в допуске к Саакашвили, начиная с 11 октября. В Минюсте объясняли это тем, что адвокаты заключенного неправильно составили заявление на выдачу пропуска. Решение пересмотрели только сегодня вечером, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Сегодня же состоялось первое заседание консилиума – участники обсудили результаты обследований и анализов, полученных вскоре после помещения Саакашвили в тюрьму. Был составлен новый план исследований. Ожидается, что следующая встреча врачей состоится 19 октября, уже при непосредственном участии экс-президента, в пенитенциарном учреждении.
Помимо Кипшидзе в группу входят кардиолог Зураб Пагава, эндокринолог Давид Метревели, невролог Александр Цискаридзе, специалист в области гематологии и трансфузиологии Нино Шарашенидзе.
«Репаблик» и «Росбалт» внесены в список «СМИ – иностранных агентов»
Министерство юстиции России внесло в реестр так называемых СМИ – иностранных агентов учредителей издания Republic и информационного агентства «Росбалт».
Перечень на сайте Минюста обновился в пятницу. Теперь в него внесены 88 изданий, журналистов и правозащитников. Министерство традиционно не объясняет причины внесения в список. По закону для попадания в реестр редакции достаточно получить один перевод от иностранного юридического лица или гражданина.
Republic было основано в мае 2009 года под названием Slon.ru. Изначально оно специализировалось на бизнес-тематике. В 2016 году оно изменило название, а в 2020 году – концепцию, став платформой для публикаций микро-СМИ.
Его главный редактор Дмитрий Козелев заявил, что у Republic нет иностранного финансирования и что оно живет на деньги подписчиков.
Агентство «Росбалт» традиционно связывают с бывшим главой Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков и депутатом Госдумы Виктором Черкесовым, которого называют близким другом Владимира Путина во времена его службы в КГБ. Жена Черкесова Наталия указана на сайте издания руководителем проекта.
В 2007 году Черкесов написал статью о войне российских спецслужб в газету «Коммерсантъ», после чего, как сообщал ряд СМИ, его отношения с Путиным серьезно ухудшились. Наталия Черкесова входила в список координационного комитета форума «Петербургский диалог», несколько немецких партнеров которого были объявлены властями нежелательными организациями.
- В список СМИ – иностранных агентов включены также русскоязычные редакции медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Европейский суд по правам человека рассматривает жалобу корпорации и директора ее юридического лица в России Андрея Шарого к российским властям. В иске говорится, что применение законодательства о СМИ-иноагентах нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.
Apple удалила приложение с Кораном из китайского магазина по требованию властей
Корпорация Apple удалила из китайского магазина приложение приложение Quran Majeed, созданное для чтения и прослушивания священной книги ислама - Корана. Внимание на это обратил сайт Apple Censorship, отслеживающий содержание магазинов приложений для айфонов в разных странах.
Корпорация объяснила свои действия требованиями Пекина, передает Би-би-си со ссылкой на разработчика приложения. В Apple сообщили, что китайские власти обнаружили в программе нелегальное содержание. Какие именно правила нарушила компания - при этом неясно.
Ранее на этой неделе из магазина было удалено популярное приложение с Библией, отмечает британская телерадиокорпорация. По всей видимости, Olive Tree Bible. Разработчики, по всей видимости, сделали это сами, но не ответили на запрос Би-би-си, почему они пришли к такому решению.
Китайские власти официально признают ислам и христианство распространенными в стране религиями, и декларируют, что свобода совести в стране гарантирована конституцией. Однако все действующие в официальном поле религиозные организации находятся под контролем властей.
Коммунистическая партия согласовывает назначение священнослужителей и тексты проповедей, а в исламе - поощряет развитие женских общин и назначение женщин-имамов. Несогласные с государственным контролем верующие и священнослужители зачастую подвергаются арестам и репрессиям.
- Власти Китая обвиняются Соединенными Штатами и другими странами мирового сообщества в геноциде мусульман-уйгуров. Согласно многочисленным журналистским расследованиям, компартия требует от уйгурского населения отказываться от мусульманских имен, молитв и чтения Корана.
- В сентябре Apple и Google критиковались за удаление из российского магазина приложения «Навальный». Корпорации сослались на требования российских властей.
США с 8 ноября откроют границы для полностью привитых от COVID-19
Соединенные Штаты с 8 ноября разрешат въезд на свою территорию полностью вакцинированным от COVID-19 пассажирам из 33-х стран, ранее попавших под ограничительные меры.
Согласно решению Белого дома, у въезжающих помимо полного курса прививок должен быть отрицательный тест на коронавирус, который был сделан не ранее трех суток до поездки. Режим обязательного карантина не предусмотрен, передает «Би-би-си».
Новые правила означают завершение действия жестких мер, введенных в прошлом году. Они запретили въезд в США большинству иностранцев, которые в течение двух недель до поездки побывали в Китае, Индии, ЮАР, Иране, Бразилии, Великобритании и еще ряде европейских стран. При этом Соединенные Штаты на протяжении всей пандемии разрешали въезд иностранным авиапассажирам из более чем 150 государств. Такая политика, как утверждали критики, не имела смысла, поскольку в черный список не попали некоторые страны с высоким уровнем заражений, отмечается в публикации «Голоса Америки».
В Вашингтоне подчеркивают, что в США смогут въехать те, кто сделал прививку одним из препаратов, одобренных американским управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов или вакцинами из списка Всемирной организации здравоохранения. В перечне указаны, среди прочего, широко применяемая в Великобритании AstraZeneca, а также китайские Sinovac и Sinopharm.
Впервые о намерении отменить действующие ограничения для путешествующих администрация американского президента Джо Байдена объявила в сентябре. То, что США сделали это позднее многих других государств, вызвало трения между Вашингтоном и рядом его союзников.
Британский депутат-консерватор убит ножом на встрече с избирателями
В Британии депутат Палаты общин от Консервативной партии Дэвид Эймс в пятницу был убит во время встречи с избирателями. Об этом сообщает Би-би-си.
Неизвестный набросился на него с ножом в церкви в городе Лей-он-Си в Эссексе. Депутат получил несколько ранений.
По сообщениям британских СМИ, врачи пытались оказать ему помощь прямо в церкви, однако спустя примерно два часа Эймс скончался.
Полиция сообщила о задержании 25-летнего нападавшего. Других сведений о его личности и мотивах пока нет. Следствие отмечает, что кого-либо еще в связи с произошедшим сейчас не разыскивает.
Сэру Дэвиду Эймсу было 69 лет. У него остались жена и пятеро детей. Эймс заседал в парламенте с 1983 года. О нем пишут, в частности, что он активно выступал против абортов и занимался вопросами защиты животных.
О том, что нападение вызвало шок, заявили представители разных политических сил Соединенного королевства. «Шокирующей и ужасной новостью» называл случившиеся лидер британских лейбористов Кир Стармер.
Армянский правозащитник Георгий Ванян скончался от коронавируса в Тбилиси
В тбилисской клинике от коронавируса скончался известный армянский правозащитник Георгий Ванян.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Тбилиси и коллег Ваняна в Армении.
9 октября правозащитник был госпитализирован в тяжелом состоянии. В последние годы он жил в селе Цахкаван в Тавушской области Армении.
Вместе с азербайджанскими и грузинскими активистами гражданского общества Ванян инициировал «Текалинский процесс» — длительную миротворческую кампанию в грузинском селе Текали недалеко от границ трёх стран Южного Кавказа. Благодаря этой кампании жители приграничных регионов Армении и Азербайджана встречались в Грузии для прямого диалога после первой карабахской войны.
Как бывший театральный режиссер, он также организовал «Текалинский фестиваль искусств и трансформации конфликтов» в Грузии и пытался организовать показы азербайджанских фильмов в Армении.
После начала Второй Карабахской войны он написал в соцсети, что Армения «давно переступила рубеж преступлений против своих собственных граждан». После этого к нему пришли полицейские и сказали, что ему грозит штраф, сообщало тогда издание OC Media.
Женская сборная Грузии выиграла чемпионат мира по шахматам среди заключенных
Первый женский межконтинентальный чемпионат по шахматам среди заключенных выиграла сборная Грузии. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
В женском онлайн-турнире, прошедшем в рамках программы «Шахматы для свободы», принимали участие Грузия, Россия, Тринидад и Тобаго, Украина. Грузинская сборная выиграла все три матча и возглавила турнирную таблицу, на второе место вышла Россия с двумя победами.
«Мои теплые поздравления сборной Грузии, выигравшей женский турнир. Вы действительно молодцы!», – заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.
Мужская сборная Грузии также была среди участников чемпионата мира среди заключенных, однако добиться успеха не смогла. В финал мужского турнира вышли Монголия и Зимбабве.
В Кандагаре при взрыве в мечети погибли более 30 человек, десятки ранены
В шиитской мечети Кандагара 15 октября террорист смертником, заявили местные власти. Как сообщает Международное французское радио, взрыв произошёл в расположенной в центре города мечети Биби-Фатима. Медики сообщили о более чем 30-ти погибших и десятках раненых.
Представитель талибов, пресс-секретарь МВД Афганистана, заявил, что сотрудники службы безопасности прибыли на место взрыва, чтобы изучить его обстоятельства и найте организаторов.
Один свидетель, пожелав остаться неназванным, рассказал AFP, что слышал три взрыва в разных точках — в мечети и рядом с ней. Агентство отмечает, что взрывы произошли через неделю после того, как 8 октября террорист-смертник взорвал бомбу в шиитской мечети в провинции Кундуз (северо-восток Афганистана). Тогда, как сообщали СМИ, погибли более 100 человек.
Подписан контракт о поставках газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум
Азербайджан и Турция достигли договоренности по вопросу поставок дополнительных 11 миллиардов кубометров газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум (Южнокавказский газопровод).
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отметил, что соглашение будет действовать до 2024 года.
Кроме того, Донмез опроверг информацию о том, что Турция якобы приобретает газ по завышенным ценам, отметив, что закупочная цена турецкой компании BOTAS соответствует текущим показателям на международном рынке и составляет менее 1300 долларов за тысячу кубометров.
Как пишет агентство Trend, срок действия контракта, подписанного в 2001 году на поставку 6,6 млрд кубометров газа в год из Азербайджана в Турцию, истек 16 апреля 2021 года.
В настоящее время Турция покупает азербайджанский газ по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), который является самым протяженным участком «Южного газового коридора». По TANAP в Турцию транспортируется шесть миллиардов кубометров газа в год.
По данным министерства энергетики, с января по июль 2021 года Азербайджан экспортировал по TANAP в Турцию 3,2 млрд кубометров газа.
Алиев: Армения и Иран использовали территорию Азербайджана для наркотрафика
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению и Иран в наркотрафике в Европу через территорию его страны.
«За прошедший год, после того как Азербайджан восстановил контроль над 130-километровом участке государственной границы с Ираном, бывшем под контролем Армении на протяжении около 30 лет, и тем самым поставил заслон маршруту наркотрафика из Ирана через Джабраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу», – выступая сегодня на онлайн-саммите СНГ, заявил Алиев, не приведя при этом фактов.
Он лишь отметил, что объем конфискованного азербайджанской стороной героина на других участках азербайджано-иранской границы по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет вырос в два раза.
«На протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для наркотрафика в Европу», – заявил Ильхам Алиев.
Официальный Тегеран пока не отреагировал на эти обвинения азербайджанского лидера, пишет «Радио Азатутюн».
Оппозиционера Гиги Угулава могут оштрафовать за нарушение правил карантина
Кандидат в мэры города Поти, оппозиционер Гиги Угулава может быть оштрафован за нарушение правил карантина и изоляции из-за участия в акции сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, передает грузинская служба Радио Свобода.
7 октября Угулава сообщил, что у него подтвердился коронавирус. Спустя неделю, 14 октября, политик появился на многотысячном митинге в центре Тбилиси с требованием освобождения Саакашвили из тюрьмы. Обращаясь к собравшимся, Угулава подчеркнул, что его тест на COVID отрицательный, и он прекратил изоляцию с разрешения врачей, пишет агентство «Новости-Грузия».
Вице-спикер парламента, экс-министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко полагает, что в действительности Угулава нарушил правила и «из-за имиджа подверг опасности здоровье людей». Он предупредил, что соответствующие службы изучат вопрос.
«До прохождения периода изоляции человек не должен создавать такой риск окружающим… Если подтвердится, что он нарушил правила, последует соответствующая реакция», – заявил Сергеенко.
В Грузии в случае подтверждения коронавируса домашняя изоляция как правило продолжается минимум 12 дней. Нарушителям грозят штрафы в размере двух тысяч лари (639 долларов).
«Картина неутешительная» – вспышка коронавируса в Ахалгорском районе
В Ахалгорском районе уже выявлено 56 больных коронавирусной инфекцией, из них 48 – в цинагарской зоне, 8 – в Ахалгори. Об этом сообщил главврач районной больницы Джемал Бедоев. По его словам, восемь человек проходят лечение в цхинвальском медцентре.
«Сегодня мы ждем результаты ПЦР исследований еще 15-20 человек. К сожалению, картина неутешительная, идет увеличение количества ковидбольных. Тяжелых больных мы отправляем в РММЦ, где в инфекционном отделении они проходят полноценное лечение. Тех, у кого болезнь протекает в легкой форме, мы наблюдаем на дому, консультируем и делам назначения», – рассказал он.
Бедоев отметил, что больных, которые лечатся в домашних условиях, по мере возможности обеспечивают витаминами и другими препаратами. По его словам, в больнице нет нехватки лекарственных препаратов, более того, в экстренном случае медучреждение готово принять и тяжелых больных.
«Мы готовы принять порядка двадцати больных. Для этого у нас есть кислородные баллоны и необходимое медоборудование. Но пока что в этом не было необходимости», – пояснил он.
Главврач считает, что необходимо ужесточить меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, запретить массовые мероприятия, а также установить штрафные санкции в отношении лиц, которые нарушают масочный режим.
Глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева предполагает, что в цинагарской зоне люди «наверняка посещали одно и тоже массовое мероприятие, не соблюдая норм безопасности, что привело к такой картине».
Она добавила, что за минувшие сутки в Южной Осетии выявили 123 новых случая коронавируса.
В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии от последствий коронавирусной инфекции скончалась 88-летняя пациентка, сообщила главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
Германия: СДПГ, «Зелёные» и Свободные демократы стали ближе к соглашению
В Германии социал-демократы (СДПГ), "Зелёные" и Свободная демократическая партия стали ближе к формированию нового правительства. По итогам предварительных переговоров, начавшихся после недавних выборов в Бундестаг, лидеры трёх партий выступили за начало формальных переговоров о создании правящей коалиции и её возможной программе.
Об этом заявил в пятницу предполагаемый будущий канцлер - лидер СДПГ Олаф Шольц.
Агентство Reuters публикует отрывки из проекта программы возможного будущего правительства. Как и ожидалось, большое внимание в нём уделяется экологической проблематике, в частности развитию энергетики, основанной на возобновляемых источниках энергии. Поставлена цель до 2030 года отказаться от угля в энергетике. Проект предусматривает повышение минимальной зарплаты до 12 евро в час и отказ от повышения пенсионного возраста.
По итогам выборов в Бундестаг социал-демократы заняли первое место, опередив христианских демократов, с которыми они сейчас составляют коалицию. Расклад сил в Бундестаге таков, что возможно или продолжение "большой коалиции" - против чего выступают как СДПГ, так и ХДС/ХСС, - или же коалиция с участием "Зелёных" и Свободных демократов. Эти партии могут вступить в соглашение как с СДПГ, так и с ХДС, однако шансы социал-демократов на то, что ведущей силой будущей правящей коалиции станут именно они, существенно выше - как у победителя выборов.
Ранее Шольц заявлял, что надеется сформировать правительство, которое придёт на смену кабинету Ангелы Меркель, ещё до Нового года.
В российском Институте лазерной физики - обыски, против директора возбуждено дело
В институте лазерной физики Сибирского отделения РАН в Новосибирске в пятницу прошли обыски. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили в самом институте. По данным сотрудника института, попросившего не указывать его имя, "оперативно-следственные действия" прошли в рамках уголовного дела против директора института Алексея Тайченачева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
По сведениям издания "Континент-Сибирь", основанием для возбуждения дела против директора стал договор, заключенный институтом в 2017 году с компанией "Оптогард-Нанотех" на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на 6,2 миллиона рублей. За выполненные работы компания перечислила институту свыше 4,6 миллиона рублей. После этого Тайченачев, как считает следствие, неправомерно заключил по просьбе научного руководителя института лазерной физики (а ранее его директора) Сергея Багаева заведомо мнимый договор на 2 миллиона рублей с ассоциацией "Сибирский лазерный центр" (там Багаев числится гендиректором) на работы, связанные с контрактом "Оптогарда". Утверждается, что все работы по договору исполнили сотрудники самого института лазерной физики, то есть он заплатил 2 миллиона ни за что. Сам Тайченачев пока не комментировал обвинения.
Как отмечает "Коммерсантъ", институт лазерной физики был создан в 1991 году на базе отделения лазерной физики Института теплофизики и Отдела физики плазмы и космического моделирования Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Академии наук.
В России почти тысяча умерших от COVID-19 за сутки
В России новые максимумы числа зараженных и умерших от COVID-19 за всё время пандемии. За прошедшие сутки выявили 32 196 новых заболевших коронавирусной инфекцией, 999 пациентов умерли. Об этом сообщает оперативный штаб.
Таким образом, третий день подряд заболеваемость COVID-19 и смертность от неё оказываются рекордными, а за последний месяц максимум числа заражений за сутки фиксировался уже тринадцать раз.
Число заражённых в России , включая аннексированный Крым, по официальным данным, приближается к восьми миллионам. Умерли с начала пандемии более 221 тысячи человек. Независимые демографы, на основе статистики Росстата, считают, что эта оценка занижена как минимум в три раза, и общее число умерших может превышать 660 тысяч.
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, где лечат пациентов с COVID-19, Денис Проценко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России приблизилась к критической, в больницы поступает очень много пациентов и койки в инфекционных госпиталях "стремительно заполняются". "Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации!" – отметил врач.
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в Госдуме, заявил, что общее число больных коронавирусной инфекцией нового типа в России превысило 1 миллион 100 тысяч. Эта оценка как минимум в полтора раза выше, чем зафиксировано в статистике федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.
В связи с обострением эпидемиологической ситуации власти всё большего числа регионов вводят QR-коды для привитых и переболевших и объявляют об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что в городе могут быть введены "какие-то" новые ограничительные меры. Однако уточнил, что полностью останавливаться город не будет. Близкий к мэрии Москвы источник РБК, говорил, что в столице обсуждают возможное возвращение QR-кодов для посещения ресторанов.
В Кремле называют объявление локдаунов в регионах "нежелательным сценарием".
В Туркменистане число жертв COVID-19 могло достичь 25000. Официально их нет
Авторитарные власти Туркменистана по-прежнему – спустя более чем полтора года после начала пандемии – продолжают утверждать, что в стране не было зафиксировано ни одного случая COVID-19. Однако, как сообщают источники Туркменской службы Радио Свобода, реальное число жертв коронавируса в стране может достигать 25 тысяч.
Если эти цифры верны, то при населении около 6 миллионов Туркменистан выходит на второе место в мире по числу умерших от коронавирусной инфекции по отношению к общему числу жителей.
Сообщается, что данные об умерших содержатся в засекреченных документах министерства здравоохранения – отчёты о реальном числе заражённых и умерших каждый день отправляются из регионов страны в Ашхабад.
Официально ни об одном случае коронавирусной инфекции не сообщали три отдалённых острова в Тихом океане, а также Северная Корея – столь же закрытое и авторитарное государство, как и Туркменистан.
При этом, несмотря на то что власти страны официально отрицают наличие коронавируса в Туркменистане, они ввели жёсткие карантинные меры в ряде регионов, а также распорядились об обязательной вакцинации взрослого населения.
«Ситуация тревожная» – в Абхазии обсуждают рост заболеваемости COVID-19
Под председательством премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба в Сухуми прошло заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. По итогам заседания штаб рекомендовал сохранить все действующие ограничительные меры, утверждённые 12 августа текущего года.
Александр Анкваб заявил, что после некоторой стабилизации обстановки снова наблюдается рост заболеваемости. Он назвал ситуацию тревожной. Говоря о вакцинации, абхазский премьер отметил, что необходимо «пойти по пути добровольно-принудительной вакцинации».
«Обращаемся еще раз к нашим гражданам: альтернативы дисциплине и вакцинации в борьбе с ковидом нет. Просим серьезно отнестись к ситуации, беречь себя, своих детей и близких», – сказал Анкваб.
Глава Минздрава Эдуард Бутба подтвердил факт ухудшения эпидемиологической обстановки, заявив, что среднесуточные показатели заболеваемости растут.
«12 октября был поставлен антирекорд по суточной выявляемости заболевания – 235 человек. Порядка 85-90% из числа выявляемых коронавирусных больных заражены штаммом «Дельта», – сказал он.
По словам Эдуарда Бутба, растет число стационарных больных, ковидные отделения заполнены, а само заболевание протекает сложнее.
«Стационар Сухумской инфекционной больницы заполнен, также на пике своих возможностей работает российский мобильный военный госпиталь МО РФ, запланировано дополнительно развернуть 30 койко-мест. В Гудаутском ковидном госпитале при необходимости также будут развернуты дополнительные отделения для лечения пациентов с диагнозом COVID-19, в общей сложности до 240 койко-мест. Несмотря на все сложности, медучреждения республики обеспечены всем необходимым перечнем медикаментов и средствами индивидуальной защиты», – сообщил он.
Министр просвещения и языковой политики Инал Габлиа на заседании сообщил, что коронавирус в Абхазии подтвержден у двух процентов педагогов, также болеют 252 школьника. Темпы вакцинации, по его словам, невысокие.
«Мы делаем все возможное, чтобы снизить заболеваемость и убеждаем руководителей образовательных учреждений в том, что нужно вакцинироваться, чтобы сохранить здоровье педагогического состава», – сказал министр.
Габлиа добавил, что сейчас на карантине находятся две школы в Очамчирском районе и три школы – в Гальском.
«По всей стране у нас на временной изоляции 40 классов. Могу сказать, что ситуация не совсем плохая. Со стороны министерства здравоохранения поступило предложение, чтобы посодействовать в остановке распространения коронавируса – продлить на неделю каникулярный период или рассмотреть возможность дистанционного обучения на следующей неделе. У нас в конце октября предусмотрены осенние каникулы, поэтому мы готовы на этот шаг, конечно, если это принесет свои плоды», - сказал министр.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 29 496 человек. Зарегистрировано 430 летальных случаев. Выздоровели 24 578 человек.
15-й день голодовки: депутат сообщила, что Саакашвили сложно передвигаться
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «очень похудел и ему сложно передвигаться». Об этом после встречи с политиком сообщила член оппозиционной партии «Единое национальное движение», депутат парламента Анна Цитлидзе.
«Он поблагодарил всех участников вчерашней акции в Тбилиси за его поддержку. По его словам, для него было очень эмоционально смотреть на эту акцию, на которой было больше людей, чем во время Революции роз в ноябре 2003 года», – заявила Цитлидзе.
Она говорит, что «главный акцент борьбы Саакашвили переносит на второй тур местных выборов» и призывает всех своих сторонников к мобилизации во время второго тура местных выборов.
По информации СМИ, в эти минуты на свидании с Саакашвили находится его гражданская супруга, депутат Верховной рады Украины Лиза Ясько. Накануне она присоединилась к акции в центре Тбилиси с требованием освободить Саакашвили.
- Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
США решили вернуться в Совет ООН по правам человека
Генеральная ассамблея ООН простым большинством голосов 14 октября проголосовала за возвращение США в Совет ООН по правам человека.
Как отмечает "Немецкая волна", просьба США о принятии в новый состав Совета была направлена его членам 24 февраля этого года: "Мы смиренно просим все страны-члены ООН о поддержке нашего стремления к возвращению" в Совет, заявил тогда госсекретарь Энтони Блинкен.
Новая администрация США частично разделяет критику в адрес Совета, которую высказывала предыдущая администрация президента Дональда Трампа.
- Члены Генеральной Ассамблеи избирают членов, которые занимают 47 мест. Срок полномочий каждого члена составляет три года, и ни один из членов не может занимать его дольше двух сроков подряд.
- Места в Совете распределяются между региональными группами ООН: 13 мест для государств Африки, 13 для государств Азии, 6 мест для стран Восточной Европы, 8 мест странам Латинской Америки и Карибского бассейна, и 7 мест для западноевропейских и других государств (включая США, Канаду и Израиль).
Изрезанную картину Бэнкси продали за 18 миллионов фунтов
Работа британского художника Бэнкси, которая частично самоуничтожилась в 2018 году встроенным в раму шредером, продана на аукционе Sotheby's за рекордные 18 с половиной миллионов фунтов.
Поначалу картина называлась "Девочка с воздушным шаром". На аукционе в 2018 году она была продана за один миллион фунтов стерлингов. Сразу после объявления о сделке в действие был приведён шредер, вмонтированный в раму. В результате половина картины была превращена в "вермишель". От полного уничтожения её спасла остановка работы механизма. Его внезапный запуск, как и неожиданный "сбой", остаются загадкой.
Новая владелица картины оценила дерзкую художественную акцию и не стала аннулировать покупку. Она же дала картине новое название - "Любовь в мусорном баке". В начале сентября 2021 года картина вернулась на торги.
Директор отдела современного искусства аукционного дома Sotheby's Алекс Бранзик сказал, что трюк со шредером "не столько уничтожил произведение искусства, сколько создал новое".
Бэнкси считается одним из самых таинственных художников современности. До сих пор неясно, кто скрывается под этим псевдонимом. Международное признание он получил благодаря своим сатирическим произведениям уличного искусства и граффити. Его работы носят ярко выраженный социально-политический подтекст и полны чёрного юмора.
Авиакомпания Alitalia после 75 лет работы прекратила существование
Крупнейший итальянский авиаперевозчик Alitalia в четверг произвёл последние рейсы, после чего официально прекратил существование в рамках процедуры банкротства.
Компания была основана сразу после Второй мировой войны и просуществовала 75 лет, став одним из символов Италии. Большая часть её активов перешла созданной в процессе реорганизации компании Italia Transport Aereo (ITA). Ей передан и бренд Alitalia - за право его использовать компания заплатила 90 миллионов евро.
Последний рейс ныне ликвидированная авиакомпания совершила в четверг вечером по маршруту Кальяри-Рим.
Правительство Италии вложит в новую авиакомпанию более 1,5 млрд евро. При этом её штат существенно сократится - работу продолжит лишь четверть прежних сотрудников Alitalia. Профсоюзы протестуют против сокращений.
Alitalia была убыточной много лет и в последнее десятилетие находилась на грани банкротства. Почти половину её акций приобрела компания Etihad Airways. Однако на фоне падения доходов от авиаперевозок на фоне пандемии было принято решение о банкротстве авиакомпании.
Торнике Шенгелия второй раз подряд стал самым ценным игроком тура в Евролиге. ВИДЕО
Грузинский баскетболист московского ЦСКА Торнике Шенгелия признан лучшим игроком третьего тура Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Во втором туре баскетболист также был признан самым ценным игроком (MVP, Most Valuable Player). Всего форвард в шестой раз получил этот титул.
ЦСКА во вторник дома обыграл петербургский «Зенит» (77:67). Шенгелия стал самым результативным игроком армейцев с 33 очками, форвард реализовал 10 из 16 бросков со средней дистанции, два из четырех трехочковых бросков и семь штрафных бросков из 11. Также он совершил восемь подборов, отдал две результативные передачи и сделал два перехвата.
После трех матчей ЦСКА с двумя победами находится на седьмом месте в турнирной таблице Евролиги. В четвертом туре армейцы дома сыграют против сербской «Црвены Звезды» 15 октября, пишет ТАСС.
- 9 июля прошлого года ЦСКА объявил о трансфере форварда сборной Грузии Торнике Шенгелия. 28-летний баскетболист заключил с московским клубом трехлетний контракт.
- Многие в Грузии сочли, что Шенгелия поступился принципами. Они не поддержали баскетболиста, указывая на сложные отношения между Грузией и Россией. Сотни пользователей Facebook пожелали, чтобы Шенгелия больше не был капитаном сборной Грузии. Президент Саломе Зурабишвили назвала решение форварда национальной сборной неприемлемым. На стороне Шенгелия оказалась Национальная федерация баскетбола Грузии, а также члены сборной. Они распространили заявления, пожелав баскетболисту успехов.
Во время вчерашнего пожара в руставской тюрьме погибли двое заключенных
Двое заключенных погибли во время вчерашнего пожара в руставской тюрьме №17. Информацию подтвердили в Министерстве юстиции Грузии. Об обстоятельствах смерти заключенных не сообщается.
Вчера в пенитенциарной службе сообщили, что пожар начался на кухне и произошел далеко от корпуса c заключенными.
Гендиректор оппозиционной телекомпании «Мтавари» накануне написал в соцсети, что в тюрьме начался бунт: «По нашей информации, в руставской колонии №17 возник бунт и заключенные заперли охрану». Пенитенциарная служба опровергла эту информацию.
Тюрьма №17 соседствует с пенитенциарным учреждением №12, в котором содержится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
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