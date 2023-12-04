Вступил в силу приговор по первому делу журналистки Алсу Курмашевой

Ранее мировой судья оштрафовал её по этому делу на 10 тысяч рублей.

Адвокат журналистки обжаловал приговор, утверждая, что на неё не распространяются требования о подаче уведомления, поскольку она с 1998 на постоянной основе живёт за пределами России. Суд не согласился с этими доводами, приговор вступил в силу.

Курмашева сейчас находится в СИЗО по другому уголовному делу, связанному с законом о так называемых иностранных агентах.

У журналистки гражданство США и России. До ареста она жила в Праге со своим мужем и детьми. В середине мая она приехала в родной город Казань по семейным обстоятельствам. Второго июня в аэропорту Казани — перед вылетом домой — Алсу Курмашеву задержали. У нее изъяли американский и российский паспорта. В отношении журналистки возбудили уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве. С Алсу взяли подписку о невыезде. Расследование этого дела затянулось на несколько месяцев. Мировой судья огласил приговор и оштрафовал Курмашеву на 10 тысяч рублей лишь 11 октября.

Спустя неделю журналистку вновь задержали, а затем арестовали и поместили в СИЗО. Её обвиняют в том, что она не подала заявление о включении самой себя в реестр «иностранных агентов». В минувшую пятницу Советский районный суд Казани продлил срок ареста до 5 февраля 2024 года.

Правозащитный проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» признал Алсу Курмашеву политической заключенной.