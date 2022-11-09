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Выборы в США: демократы могут удержать контроль над Сенатом
В Соединенных Штатах по итогам промежуточных выборов демократы могут удержать контроль над верхней палатой Конгресса – Сенатом. У них сохраняются шансы на контроль и над Палатой представителей, хотя скорее всего он все же перейдет к республиканцам.
На выборах 8 ноября избиратели голосовали за новый состав Палаты представителей и трети Сената.
К утру 9 ноября по времени Соединенных Штатов неясны результаты выборов в Сенат в пяти штатах. С учетом уже определившихся победителей, у демократов сейчас 48 мест, у республиканцев 47. По ходу подсчета голосов демократы лидируют в Аризоне и Джорджии – победы в этих двух штатах им будет достаточно для получения 50 мест в Сенате нового созыва, с учетом голоса вице-президента Камалы Харрис это дает им большинство. Есть шансы у кандидата от демократов и на победу в Неваде.
Наблюдатели отмечают, что в таких штатах, как Пенсильвания и Нью-Гэмпшир, кандидаты от демократов выступили лучше, чем предрекало большинство опросов, и одержали уверенную победу.
На выборах в Палату представителей, по данным RealclearPolitics, республиканцы обеспечили себе победу в 199 округах, демократы – в 174, еще в 62 округах результаты пока не определены, отрывы между кандидатами очень небольшие. По прогнозам, республиканцы могут претендовать примерно на 220 мест, что даст им большинство всего в 5 голосов. Сейчас в Палате незначительное большинство у демократов. Перед выборами большинство опросов предсказывало более уверенную победу республиканцев.
В 36 штатах выбирают также губернаторов. И здесь демократы выступили лучше, чем ожидалось. В 16 штатах победили республиканцы, в 15 – демократы, в том числе в Массачусетсе и Мэриленде, которые до этого возглавляли представители Республиканской партии. Результаты в остальных пяти штатах пока неизвестны.
В одной ключевой губернаторской гонке, во Флориде, Рон Десантис с легкостью добился переизбрания.
Некоторые республиканцы подталкивают Десантиса к тому, чтобы бросить вызов Трампу в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии, и он не исключает выдвижения своей кандидатуры. Комментаторы отмечают, что ряд поддержанных Трампом кандидатов в Конгресс потерпел поражение.
Во многих штатах наряду с выборами проводятся референдумы по самым разным вопросам, в том числе связанным с абортами, спортивными ставками и марихуаной.
В Мэриленде избиратели решили легализовать каннабис, но в некоторых других штатах подобные инициативы, похоже, потерпят поражение. В Кентукки избиратели отказались законодательно запрещать аборты.
Мэриленд избрал своего первого чернокожего губернатора, которым стал демократ Уэс Мур. В Массачусетсе приступит к работе первая женщина-губернатор демократ Мора Хили, которая также станет первой открытой лесбиянкой в стране на посту руководителя исполнительной власти штата.
Если республиканцы получат контроль над Конгрессом, то это даст им возможность блокировать большую часть стратегии администрации в следующие два года, включая противодействие российской агрессии в Украине. Некоторые республиканцы уже призвали сократить помощь Киеву, в то время как другие выступают за ее продолжение, но при более жестком контроле со стороны Конгресса. В администрации Байдена заверяют, что поддержка Соединенными Штатами Украины останется «незыблемой и непоколебимой» и после промежуточных выборов.
Другие новости дня
В абхазском МИДе состоялась встреча с сопредседателями Женевских дискуссий
Сегодня в МИД самопровозглашенной республики Абхазия состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ираклия Тужба с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – с представителем ООН Джихан Султаноглу и спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.
После приветствия Ираклий Тужба сказал, что 56-й раунд Женевских дискуссий не привел к ощутимым результатам. Ключевая задача переговоров – это обеспечение прочных гарантий мира и безопасности для Абхазии. Основой для таких гарантий должен стать документ о неприменении силы между Грузией и Абхазией.
«К сожалению, на протяжении долгих лет нам не удалось добиться подписания такого документа со стороны Тбилиси, который отказывается даже обсуждать этот вопрос. На данном этапе работа в этом направлении зашла в тупик. Нам предлагают обсуждать вопросы совершенно иного порядка, которые не имеют прямого отношения к документу о неприменении силы», - цитирует Тужба информагентство «Апсныпресс».
По мнению замминистра, «в условиях, когда в регионе сохраняется ситуация напряженности, связанная с военной активностью Грузии, которая не отказывается от претензий на территорию Абхазии, актуальность подписания такого документа только возрастает». Тужба обратил внимание сопредседателей на проблему свободы передвижения по миру для жителей Абхазии, связанную с рекомендацией Еврокомиссии Европарламенту о непризнании документов, выдаваемых на территории республики посольством РФ. «В этом контексте становится актуальным вопрос о признании абхазских национальных паспортов в качестве документов для передвижения по миру», – сказал Тужба.
В качестве примеров решения этой проблемы он привел Косово, независимость которого не признают Испания, Греция, Словакия. Тем не менее, правительства этих стран приняли решение проставлять визы в национальных документах Косово, чтобы преодолеть гуманитарный кризис, связанный со свободой передвижения. «Аналогичная практика должна применяться и в отношении Абхазии. Это очень серьезная и важная для нас проблема, которая требует скорейшего разрешения», – подчеркнул Тужба.
Сопредседатель от ЕС Тойво Клаар отметил, что есть большое количество вопросов для обсуждения. Что касается вопроса непризнания паспортов, то, по его словам, это не направлено против населения Абхазии и связано с политикой РФ. Сопредседатель от ООН Джихан Султаноглу подчеркнула важность приверженности Абхазии к Женевским дискуссиям и заявила о том, что делается все возможное, чтобы эти встречи были ориентированы на результат. По ее мнению, главное в этом процессе – непосредственное участие и вклад со стороны всех участников дискуссий.
Британского короля пытались закидать яйцами во время поездки в Йорк
Король Великобритании Карл III и его супруга, королева-консорт Камилла, столкнулись с попыткой закидать их яйцами во время поездки в Йорк, на севере Англии.
Судя по кадрам, во время прогулки по городу в среду в сторону монарха и его супруги были брошены три яйца. Они пролетели мимо, но едва не задели Карла III. Охрана впоследствии увела его и Камиллу с места, а полиция задержала подозреваемого. Собравшиеся слышали, как этот человек ранее выкрикнул: «Эта страна была построена на крови рабов, это не мой король!»
Со слов журналистов на месте происшествия, задержанный, прежде чем кинуть яйца, освистал королевскую чету. Другие люди в толпе, реагируя на происходящее, начали петь национальный гимн «Боже, храни Короля» и стыдить нарушителя порядка.
Карл III, вступивший на трон в сентябре после смерти его матери королевы Елизаветы II, совершает двухдневную поездку по Северной Англии. В Йорке он среди прочего участвует в церемонии открытия памятника покойной королеве - первого со дня ее смерти 8 сентября.
Ранее в 2022 году яйцами закидали автомобиль Елизаветы II, когда она посещала Ноттингем. А в 1995 году ее старший сын, принц Чарльз, ныне король Карл III, подвергся нападению группы протестующих во время прогулки по Дублину.
Генерал Суровикин предложил сдать Херсон. Шойгу согласился
Командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин предложил министру обороны России Сергею Шойгу отвести войска в Херсонской области на левый берег Днепра. Это будет означать сдачу города Херсон. Шойгу согласился с этим предложением.
В своем докладе Шойгу, который показали по российскому телевидению, Суровикин сослался на трудности снабжения российской группировки на правом берегу Днепра. Он также предположил, что часть войск будет задействована на других направлениях. По словам Суровикина, по Днепру выстроена оборона.
Российские оккупационные власти предложили жителям правого берега Днепра выехать в левобережные районы во второй половине октября. Тогда же Суровикин заявил, что относительно судьбы Херсона возможны «непростые решения». Из Херсона были эвакуированы российские госучреждения, памятники советским и российским деятелям, прах князя Григория Потемкина-Таврического. С административных зданий сняли российские флаги. При этом официально до последнего момента утверждалось, что город готовят к обороне.
В среду, еще до выступления Суровикина, начали поступать сообщения о наступлении украинских сил в районе Снигиревки Николаевской области к северу от Херсона. Сообщалось также, что российские военные подорвали на правом берегу Днепра несколько мостов.
В среду, по официальным сообщениям, в ДТП погиб заместитель главы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Херсон был взят российскими войсками в начале марта. Он был единственным областным центром Украины, взятым в ходе так называемой спецоперации. В начале октября российские власти объявили об аннексии Херсонской области. После отвода российских войск за Днепр примерно половина ее территории будет под контролем Украины.
Югоосетинский Минздрав возглавила Агунда Плиева
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев назначил Агунду Плиеву главой Министерства здравоохранения и социального развития.
Как пишет агентство «Рес», Гаглоев представил нового министра коллективу Минздрава и пожелал ей успехов на ответственной должности.
Агунда Плиева была освобождена от должности заместителя министра здравоохранения в январе 2021 года «в связи с многочисленными жалобами населения». Однако увольнение наблюдатели связывали с её активной гражданской позицией и выступлением на митинге в поддержку семьи Инала Джабиева.
Экс-министра здравоохранения Сослана Наниева Алан Гаглоев освободил от должности в июле текущего года.
В Южной Осетии простились с добровольцем, погибшим на войне в Украине
В самопровозглашенной республике Южная Осетия простились с добровольцем Ибрагимом Багаевым, воевавшим в Украине на стороне России.
В последний путь Багаева проводили родственники и друзья, представители общественности, югоосетинское руководство во главе с президентом Аланом Гаглоевым.
«Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, народ Осетии, проявляя героизм и храбрость, борется против фашизма. Мы все устали от потерь. Уходят лучшие представители своего народа, но наша общая цель – защита Родины. Ибрагим был бесстрашным воином, настоящим героем. Мы всегда будем помнить его таким», – сказал Алан Гаглоев, наградивший Багаева медалью «Защитнику Отечества» (посмертно).
По информации югоосетинских источников, Багаев был бойцом из батальона «Алания». Об обстоятельствах его гибели не сообщается.
В Абхазии возбуждение дела против милиционеров признали незаконным
В самопровозглашенной республике Абхазия четверых сотрудников милиции не смогли привлечь к ответственности по делу о похищении россиянина.
В июле текущего года прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело, обвинив милиционеров в халатности. По информации следствия, милиционеры стали свидетелями преступления, но не предприняли активных действий по задержанию лиц, совершающих противоправные деяния.
По информации абхазской прокуратуры, 11 августа в Сухумский районный суд поступила жалоба от обвиняемых. Они требовали признать постановление о возбуждении уголовного дела незаконным «в связи с нарушением процессуального порядка возбуждения уголовного дела и отсутствием признаков объективной стороны преступления». 14 сентября жалоба обвиняемых была удовлетворена в полном объеме, а постановление о возбуждении уголовного дела было признано незаконным.
8 ноября кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила в силе решение суда первой инстанции.
Теперь генеральный прокурор Адгур Агрба дал поручение внести надзорное представление в президиум Верховного суда.
- По версии прокуратуры, 4 июня текущего года сотрудники милиции прибыли на патрульной служебной автомашине на стационарный пост ГАИ «Учхоз», расположенный в селе Гумиста, «в момент совершения группой лиц принудительного захвата гражданина РФ Сонина С.А. и перемещения последнего под угрозой применения насилия – опасного для жизни и здоровья». После этого злоумышленники увезли россиянина на машине, а сотрудники МВД не предприняли мер по преследованию в отношении лиц, совершивших преступления.
- Сотрудников милиции, обязанных предотвращать и пресекать преступления согласно закону «О милиции», хотят обвинить в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. В прокуратуре заявляют, что права и законные интересы гражданина Российской Федерации были существенно нарушены, а престижу Министерства внутренних дел самопровозглашенной республики был причинен ущерб.
- Сотрудникам милиции может грозить штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трёх лет.
- Были ли задержаны лица, похитившие россиянина, не сообщалось.
Российский заместитель главы Херсонской области погиб в ДТП
Заместитель главы российской администрации аннексированной Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября. Чиновник, по предварительным данным, разбился в автокатастрофе, сообщили российские власти.
О гибели чиновника одними из первых сообщили российский военный журналист Семён Пегов, блогер Борис Рожин и государственный канал RT. Подробные обстоятельства случившегося на момент публикации новости не сообщаются. Катастрофа произошла под Геническом, уточнила российская администрация.
После захвата Херсонской области российскими войсками Стремоусов был там главным спикером от России. Он первым из официальных лиц сообщил о готовящейся Москвой аннексии территорий.
До февральского вторжения российской армии Стремоусов был региональным политиком, организатором пророссийских акций и занимал должности в местных отделениях ориентировавшихся на Москву политических движений и партий. Выдвигался в Верховную раду в 2019 году по одномандатному округу, набрав 1,74 процента голосов и на выборах мэра Херсона в 2020, получив 1,37 процента.
Стремоусов погиб во время контрнаступления украинских войск на занятые Россией позиции. Москва вывозит пророссийское население Херсона, многие военные эксперты предполагают, что Россия готовится сдать город. Сообщается, что российские власти плохо контролируют правобережную часть Херсона, там происходят грабежи, мародёрство, оставшиеся предприятия отказываются принимать к оплате российские рубли.
9 ноября издание "Медуза" сообщило, что Кремль просил подконтрольные ему СМИ меньше цитировать чиновника, как и других официальных лиц, критикующих с провоенных позиций ход боевых действий на востоке и юге Украины.
Во время одного из видеообращений, записанных Стремоусовым 20 октября 2022 года, он находился в автомобиле с демонтированным ремнём безопасности.
- 7 ноября депутат российской Госдумы, бывший глава Донецких сепаратистов Александр Бородай сообщал, что машина его охраны подорвалась на мине в зоне военных действий. Он продемонстрировал французскую мину под своим автомобилем, утверждалось, что его автомобиль тоже мог взорвался.
- В Херсонской области происходят регулярные покушения на российских чиновников, многие из них заканчиваются гибелью. Атака на гражданских чиновников в оккупированных регионах находится в серой правовой зоне и потенциально может расцениваться как убийство некомбатантов, Киев не берёт на себя ответственность за убийства.
В Абхазии опубликовали график веерных отключений электричества
Компания «Черноморэнерго» опубликовала график отключений электричества в самопровозглашенной республике Абхазия.
Как следует из графика, большинству абонентов свет будут отключать на один час пять раз в сутки, части – четыре раза.
Ранее в «Черноморэнерго» сообщили, что тестовое включение выявило проблемные участки на линии электропередачи «Ачгуара». Ограничения для абонентов будут действовать до полного устранения выявленных проблем.
Напомним, что 1 ноября произошло аварийное отключение на линии «Ачгуара», на которой в течение месяца до этого шла замена старых проводов на новые. Однако отключения света не прекратились и 2 ноября – после сообщения о завершении ремонтных работ.
4 ноября энергетики увеличили нагрузки на высоковольтной линии. Режим тестирования показал, что она держит необходимую номинальную нагрузку. Но потребители и после этого получали электроэнергию с ограничениями.
В очередной раз на ремонт линию отключили накануне.
- Работа по замене проводов на линии «Ачгуара» началась 1 октября. В ней принимали участие бригада «Черноморэнерго» и российская подрядная организация. По оценкам, стоимость ремонта составит порядка 50 миллионов рублей. При этом в абхазском правительстве заявили, что ремонт должен был продлиться до 15 ноября, но его остановили по техническим причинам – из-за прекращения перетока из России. Из 32 километров линии провода успели поменять на 24 километрах. По предварительной информации, для полной замены проводов необходимо еще 20 дней. Однако представители абхазской оппозиции утверждают, что и ранее проведенные работы были выполнены некачественно.
В Грузии решили не публиковать статистику по коронавирусу
Министерство здравоохранения Грузии решило больше не публиковать статистику по заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет грузинская служба Радио Свобода.
«В последнее время в стране наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом и эпидемическая ситуация стабильна. Учитывая вышеизложенное, необходимость публиковать отдельную статистику по COVID отпала», – заявили в Минздраве.
После начала пандемии ведомство обновляло ковид-статистику ежедневно. В текущем году Минздрав перешел на еженедельную, а затем – на ежемесячную публикацию данных. Теперь статистика будет вноситься в общие отчеты по заболеваемости в стране.
Последний раз Национальный центр по контролю за заболеваниями опубликовал данные по коронавирусу 4 октября. Сообщалось, что по состоянию на 30 сентября в Грузии было выявлено 1 792 109 случаев заболевания коронавирусом, скончались 16 902 человека (в том числе 20 пациентов в сентябре).
Россию заподозрили в нарушении санкций ООН за закупку зимней военной формы у КНДР
Россия заказала пошив зимней формы для армии в Северной Корее, чем нарушила санкции ООН против Пхеньяна. Об этом сообщает Радио Свободная Азия со ссылкой на анонимные северокорейские источники.
По данным издания, как минимум три фабрики в Пхеньяне и ещё несколько по всей стране производят зимнюю форму, нижнее бельё и обувь для российских солдат в Украине. Как утверждается, производство использует материалы, которые поставляются из России.
В 2017 году Совет безопасности ООН принял резолюцию с запретом на импорт любой текстильной продукции из КНДР. Это стало ответом на состоявшиеся в стране испытания водородной бомбы. За санкции единогласно проголосовали все 15 членов совета, включая Россию. Предполагалось, что запрет сократит доходы северокорейского бюджета приблизительно на 800 миллионов долларов в год.
Закупка формы обеспечивает работой несколько тысяч человек в КНДР. Москва, в свою очередь, испытывают резкую нехватку обмундирования для войны в Украине.
КНДР — единственная страна в мире, признавшая российскую аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областей Украины. По данным Радио Свободная Азия, после начала февральского вторжения северокорейская пропаганда стала чаще рассказывать о дружбе Пхеньяна и Москвы. Ранее американская разведка сообщала, что российская армия может получать из КНДР артиллерийские снаряды, представители Северной Кореи это отрицают.
Владелец соцсетей Facebook и Instagram сократит 11 тысяч сотрудников
Корпорация Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, сократит больше 11 тысяч рабочих мест. Об этом её глава Марк Цукерберг сообщил в письме к сотрудникам в среду. Это первое масштабное сокращение штата в истории компании, последовавшее за первой в её истории приостановкой найма нового персонала.
Речь идёт приблизительно о 13 процентах штата. Уволенным сотрудникам Цукерберг пообещал компенсацию в размере зарплаты за 3.5 месяца (16 недель) + одной недели за каждый год работы в компании, — передаёт CNBC.
В октябре акции корпорации обрушились на 20 процентов после после публикации квартальных данных, зафиксировавших снижение выручки и роста расходов почти на 20 процентов.
В письме Цукерберг заявил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 он переоценил рост спроса на онлайн-технологии и увеличил инвестиции. Он упомянул спад экономики и сокращение рекламных бюджетов.
- С начала 2022 года акции Meta упали более чем на 70 процентов. Компания впервые в своей истории отчитаталсь о сокращении числа уникальных пользователей фейсбука.
- Сокращение штата происходит и во многих других технологических компаниях, напоминает VC.ru. Например, Twitter уволил 50 процентов сотрудников после покупки соцсети Илоном Маском. После этого компании даже пришлось звать назад некоторых только что уволенных, писала деловая пресса.
Узбекистан просил Евросоюз отменить санкции против Алишера Усманова
Власти Узбекистана просили ЕС снять санкции с российского олигарха Алишера Усманова, мотивируя это тем, что ограничения мешают бизнесмену инвестировать в экономику страны, написала Financial Times.
Со ссылкой на источники газета сообщила, что узбекские правительственные чиновники лоббировали отмену санкций на недавних встречах с представителями Евросоюза.
По информации FT, Ташкент также просил снять санкции с сестры Алишера Усманова - Гульбахор Исмаиловой, которая, как считают в ЕС, владеет некоторыми активами бизнесмена, в том числе его суперяхтой Dilbar стоимостью 600 миллионов долларов.
Российский миллиардер родом из Узбекистана и поддерживает с этой страной тесные связи. Сейчас Ташкент готов оказать Усманову и юридическую помощь в оспаривании санкций, если ЕС откажется от просьбы отменить ограничения, отмечается в публикации "Коммерсанта".
На запрос Financial Times в узбекском МИДе ответили, что "не могут комментировать действия правительства Узбекистана, но санкции действительно мешают инвестиционным и благотворительным проектам". Представители самого бизнесмена отказались ответить на обращение газеты.
- Алишер Усманов считается одним из самых богатых российских бизнесменов. Forbes оценивал его состояние в $11,5 миллиарда. В конце февраля после начала российской агрессии в Украине Усманов попал в санкционные списки Евросоюза. Позднее к санкциям присоединились Соединённые Штаты, Великобритания, Австралия, Канада и Япония. Эти страны указали на близость олигарха к Кремлю и обвинили его в поддержке режима.
- В мае Алишер Усманов обжаловал санкции в Европейском суде общей юрисдикции в Люксембурге. Отменить ограничения в отношении него просили также власти Венгрии. Будапешт настаивал на исключении из санкционного списка также Петра Авена и Виктора Рашникова.
Экономическая зависимость Грузии от России значительно усилилась – доклад
В 2022 году экономическая зависимость Грузии от России «значительно возросла», однако даже в условиях полного прекращения экономических отношений с Россией Грузия не окажется в глубоком кризисе. Об этом говорится в опубликованном накануне докладе неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия».
Как пишет издание Civil.ge, согласно исследованию, в январе-сентябре 2022 года Грузия получила около 2,2 млрд долларов США дохода от денежных переводов, туризма и экспорта товаров из России, что в 2,6 раза больше дохода, полученного из России из тех же источников в тот же период прошлого года, и на 64 % больше дохода, полученного в январе-сентябре 2019 года.
В документе также говорится, что в январе-сентябре 2022 года доходы от денежных переводов, туризма и экспорта товаров из России составили 12,6% экономики Грузии. В аналогичный период 2021 года этот показатель составлял 6,3%, а максимума (10,4%) он достиг в 2019 году.
«Это означает, что по сравнению с предыдущими годами экономическая зависимость Грузии от России возрастает. Этот рост в основном обусловлен скачкообразным увеличением денежных переводов», — говорится в документе.
По заявлению «Международной прозрачности», всего в Грузии зарегистрировано 17 тысяч российских компаний, причем более половины из них были зарегистрированы после начала полномасштабной войны Россией против Украины.
Например, в марте-сентябре 2022 года в Грузии было зарегистрировано около 9500 компаний, что в 10 раз превышает полный показатель 2021 года. По заявлению организации, 97% этих компаний являются индивидуальными предприятиями.
«Это свидетельствует о том, что часть граждан России переехала в Грузию для проживания и занятия бизнесом на длительное время», – отмечают в НПО.
Согласно исследованию, за первые 9 месяцев текущего года экспорт Грузии в Россию увеличился на 11% и составил 473 млн долларов США, а в марте-сентябре экспорт в Россию увеличился на 6,3%, что «в основном было вызвано увеличением реэкспорта легковых автомобилей в 4,4 раза».
Что касается импорта из России, в январе-сентябре 2022 года он увеличился на 73% до 1,2 млрд долларов США.
«Доля импорта из России в общем объеме импорта Грузии составила 13,1%, что является самым высоким показателем за последние 16 лет», – сказано в документе.
Согласно исследованию, больше всего после начала войны в Украине – на 350% (329 млн долларов США) увеличился импорт нефтепродуктов. Кроме того, импорт угля и кокса увеличился в 3 раза и составил 57 млн долларов США.
Импорт электроэнергии из России увеличился в 3,6 раза, однако, по данным организации, на российскую электроэнергию приходится лишь 3% внутреннего потребления Грузии. При этом импорт природного газа из России сократился на 32%. Доля российского газа во внутреннем потреблении Грузии составляет до 7%.
В целях снижения зависимости экономики Грузии от России «Международная прозрачность – Грузия» призывает власти Грузии:
- активнее и в ускоренном режиме начать работу по подписанию соглашений о свободной торговле со всеми стратегическими партнерами, с которыми у нас еще нет такого соглашения;
- не предоставлять субсидии из государственного бюджета (гранты, льготный кредит и т.п.) предприятиям, увеличивающим экономическую зависимость от России.
Кроме того, в целях предотвращения использования Грузии в качестве страны для уклонения от санкций организация считает, что создание компаний в Грузии гражданами России должно осуществляться по отличающейся практике. В частности, прежде чем выдать одобрение на регистрацию компании, следует максимально проверить, не имеет ли заявитель какого-либо отношения к компаниям или лицам, находящимся под санкциями.
Bloomberg: элита напугана призывами Пригожина к «сталинским репрессиям»
Руководители крупного российского бизнеса и правительственные чиновники начали опасаться за безопасность свою и своих семей после того, как близкий к президенту Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин призвал к срочным "сталинским репрессиям" в отношении состоятельных россиян, которые "игнорируют военную ситуацию". Об этом пишет Bloomberg.
На прошлой неделе телеграм-канал "Кепка Пригожина" опубликовал ответы предпринимателя на вопросы телеканала RT, в которых Пригожин заявил, что нужно "включить рычаги и механизмы тотального "уничтожения" этих людей как бизнесменов, по отношению к ним срочно нужны сталинские репрессии".
Представители российской элиты во власти и бизнесе всё сильнее беспокоятся по поводу "нежелания или неспособности Кремля защищать своих", утверждает Bloomberg. Усилили беспокойство бюрократии открытые нападки Пригожина на высокопоставленных военных и на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Некоторые представители элиты даже говорят, что страну могут ждать чистки и волна арестов, как во время правления Сталина. Один высокопоставленный чиновник сравнил то, что происходит в стране, с военной диктатурой, но без военного переворота, который обычно ей предшествует. Доминирующей эмоцией среди высших кругов, пишет издание, является страх. Все, с кем Bloomberg разговаривал, согласились беседовать только анонимно из-за риска репрессий, утверждает агентство.
Собеседники издания считают, что милитаризация экономики и общества только ускоряется — несмотря на публичные заявления о том, что мобилизация закончилась. Специальную комиссию правительства и силовых структур, созданную Путиным для поддержки оборонной промышленности и армии, они сравнивают с устройством власти во времена Великой отечественной войны.
Даже в правительстве многие не поддерживают войну, считая, что вторжение было катастрофической ошибкой, которая обрекает страну на изоляцию и слабость. Однако слишком напуганы, чтобы высказываться об этом открыто, утверждают источники издания. Бизнес-магнаты стараются не вмешиваться в политику, надеясь сохранить свои производства.
Один из источников в разговоре с Bloomberg отметил, что у Путина "нет другого выбора, кроме как полагаться на агрессивных игроков, вроде Пригожина и Рамзана Кадырова". У каждого из них есть, по сути, личная армия, верная им, отметил собеседник издания.
Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, предположительно, с одобрения Кремля, в последнее время публично и в резкой форме критикуют Минобороны России.
- Евгений Пригожин один из создателей "ЧВК Вагнера". Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, "ЧВК Вагнера" начала вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Вербовкой занимается лично Евгений Пригожин, для этого он посетил свыше десяти колоний в разных областях страны
- "ЧВК Вагнера" –считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. При этом бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
Члены «Национального движения» требуют избрания нового лидера партии
Часть членов крупнейшей оппозиционной партии Грузии, основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили, требует проведения выборов нового председателя партии. Об этом сегодня на брифинге сообщил член «Единого национального движения» (ЕНД) Ираклий Надирадзе.
Действующий председатель ЕНД – Ника Мелия. Его выбрали в конце 2020 года посредством онлайн-голосования.
«Мы требуем проведения выборов на всех уровнях – (необходимо) переизбрать политический секретариат, совет, и, что самое главное, провести выборы председателя партии», – сказал Ираклий Надирадзе.
«Если мы хотим свободы Михаила Саакашвили, свободы этой страны, поражения олигархии, мы должны бороться с новой энергией и новым энтузиазмом. Борьба будет до победного конца, партия обязательно окрепнет», – добавил Надирадзе.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, инициативу поддержал депутат парламента Давид Киркитадзе, а член партии Акакий Минашвили заявил, что проведение брифинга стало для него неожиданным.
Противостояние в ЕНД продолжается уже несколько месяцев. Часть лидеров открыто высказывают недовольство политикой председателя партии Ники Мелия. Однопартийцы расходятся во мнениях по ключевым вопросам, которые касаются роли Михаила Саакашвили, сотрудничества с другими политическими объединениями и реакции на те или иные события. Мелия отрицает серьезные проблемы в партии, говоря об обычных рабочих разногласиях.
С конца сентября ЕНД покинули уже несколько политиков, в том числе член политсовета Бадри Басишвили, секретарь по стратегическим коммуникациям Ника Оболадзе, член парламента Нона Мамулашвили – сестра главы Грузинского легиона в Украине Мамуки Мамулашвили.
В Грузии объявлен в розыск владелец мебельной компании
Генеральная прокуратура Грузии объявила в розыск владельца мебельной компании «Меладзе» Важу Меладзе, обвиняемого в мошенничестве и хищении в особо крупных размерах.
Меладзе, который на период следствия был отпущен под залог в 7 тысяч лари, скрылся в неизвестном направлении. По информации грузинской службы Радио Свобода, Меладзе подтвердил, что покинул Грузию. Он ведет в соцсетях кампанию, заявляя о своей невиновности.
Вместе с женой он обвиняется в том, что обманным путем получил сотни тысяч лари от граждан под заказы на изготовление мебели, которые не были выполнены. В деле также есть третий обвиняемый, пишет агентство «Новости-Грузия».
Прокуратура отмечает, что изначально в деле фигурировали 26 обманутых граждан и сумма в 473 252 лари. Но в прокуратуру продолжают обращаться еще десятки потерпевших. На данный момент в деле фигурируют 47 человек, которые были обмануты, а причиненный им ущерб оценивается в 719 408 лари.
«Практически каждый день в следственный орган обращаются новые потерпевшие», – говорится в сообщении прокуратуры.
Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору. В случае если будет доказано, что главный обвиняемый незаконно пересек границу Грузии, добавится еще одно обвинение.
Одновременно идет расследование фактов незаконного получения и распространения личных данных на личной странице обвиняемого в Facebook.
Россия могла тайно поставить Ирану перехваченную партию западных ракет
Россия тайно переправила в Иран военным самолётом Ил-76 перехваченную ею партию британской и американской военной техники, которая предназначалась для помощи украинской армии, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на анонимный источник.
По словам источника, утром 20 августа из Москвы в Тегеран вылетел российский самолет со 140 миллионами евро, британскими противотанковыми ракетами NLAW и американскими Javelin и Stinger. Собеседник телеканала отметил, что вооружение могло дать возможность Корпусу стражей Исламской революции изучить и скопировать западные технологии.
Со своей стороны Иран поставил России более 160 беспилотников, включая сотню дронов-камикадзе "Шахед", утверждает источник. Он отметил, что за последние дни между Москвой и Тегераном могла быть согласована ещё одна сделка по дронам на сумму в 200 миллионов евро, что может означать дальнейшую крупную поставку беспилотников в Россию в скором времени.
В связи с информацией телеканал обратился с запросом к российским и иранским властям.
Российские власти отрицают применении иранских дронов в ходе боевых действий в Украине, власти которой обвиняют Москву в нанесении ударов этими беспилотниками, в том числе по объектам энергоструктуры за последние несколько недель.
5 ноября глава МИД Ирана признал ограниченную поставку боевых дронов Москве, уточнив, что это произошло ещё до нападения России на Украину. Позднее президент Украины Владимир Зеленский обвинил находящийся под жёсткими международными санкциями Иран во лжи. Зеленский утверждает, что украинские военнослужащие ежедневно сбивают не менее десяти иранских беспилотников, а иранские инструкторы учили российских военных пользоваться дронами.
Российсские чиновники сообщили о боях в Снигирёвке – в 50 км от Херсона
Российские власти города Снигирёвка в Николаевской области Украины сообщили о боях в этом населённом пункте, который называют важным рубежом обороны российских военных, пытающихся остановить наступление украинской армии.
"Днём выходили на связь, сказали, что танки ездят, судя по информации, там очень плотное боестолкновение, неслабое, причём в городской черте… Жители видели на улицах технику в центре города", - рассказал в беседе с РИА Новости глава местной оккупационной администрации Юрий Барбашов. Судя по сообщению этого агентства, сам Барбашов в Снигирёвке не находится, отмечает Русская служба "Би-би-си".
Какую именно технику видели жители Снигирёвки – украинскую или российскую, Барбашов не уточнил.
Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские военные отразили несколько попыток ВСУ прорвать линию обороны в регионе, в том числе на Снигиревском направлении, где ночью шли бои. Стремоусов сказал об этом в видеообращении в своём телеграм-канале.
Ранее Стремоусов заявил, что украинские войска, перекинув резервы с других
территорий, предприняли попытку прорыва на трех участках: Посад-Покровском, Бериславском и Снигирёвском. На первых двух ВСУ якобы понесли потери и отступили.
Украинские власти о событиях в Снигирёвке пока не сообщают. Этот город находится в Николаевской области примерно в 50 километрах от Херсона. В августе Снигирёвка и еще несколько населенных пунктов региона перешли под контроль российских военных. Во второй половине октября российская администрация Херсонской области объявила о вывозе жителей с правого берега Днепра, ссылаясь на ожидание крупного наступления ВСУ. Позднее под принудительное переселение, которое оккупационное руководство называет "эвакуацией", попали и жители части левого берега.
В Абхазии задержали еще одного гражданина Грузии
Еще один гражданин Грузии незаконно задержан в самопровозглашенной республике Абхазия. Об этом накануне сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.
По информации ведомства, задержан гражданин Грузии, который возвращался в Зугдиди из Гальского района.
«По информации, которой поделились посредством «горячей линии», у незаконно задержанного при себе был пакетик с наркотическим веществом. В связи с фактом незаконного задержания незамедлительно была активирована «горячая линия». Сопредседатели Женевских международных дискуссий и наши международные партнеры были проинформированы об очередном серьезном инциденте, совершенном оккупационными силами.
Центральные власти Грузии используют все возможные механизмы для освобождения всех незаконно задержанных граждан Грузии. Вся ответственность за факт незаконного задержания граждан Грузии лежит на оккупационной силе», – сказано в сообщении СГБ Грузии.
2 ноября в СГБ Грузии заявили о незаконном задержании гражданина Грузии «на абхазском направлении». Это задержание власти самопровозглашенной республики не комментировали.
4 ноября стало известно о задержании гражданки Грузии Асмат Тавадзе. Её обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотиков. В абхазской СГБ утверждают, что по месту жительства 29-летней девушки обнаружили два свертка с мефедроном общей массой больше 10 граммов, грузинский паспорт и государственные символы Грузии – флаг и шеврон. Асмат Тавадзе, у которой также имеется абхазское гражданство, заключена под стражу.
Еще одну гражданку Грузии, Кристине Такаландзе задержали 20 июля текущего года в селе Набакеви Гальского района. Её обвинили в шпионаже. В сентябре срок заключения под стражей Такаландзе продлили на два месяца.
В заключении остается и гражданин Грузии Ираклий Бебуа, задержанный в Гальском районе 30 сентября 2020 года по факту сожжения абхазского флага. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в «незаконном приобретении и хранении боеприпасов», «умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога» и «надругательстве над государственным флагом».
На промежуточных выборах в США продолжается подсчёт голосов
На промежуточных выборах в США, в ходе которых полностью переизбирается Палата представителей и треть представителей в Сенате, а также законодательные собрания и губернаторы в 36 штатах, продолжается подсчет голосов.
По последним данным, Республиканская партия получает контроль над Палатой представителей (нижней палатой) Конгресса США, получая более 190 мест из 435 против примерно 170 у Демократической партии. Подсчет голосов еще продолжается.
Что касается Сената, где переизбираются 35 сенаторов из 100 мест, то там, с учетом уже избранных представителей штатов, пока у обеих партий равенство: по 48 мест. Для контроля над палатой необходим 51 мандат, подсчеты голосов еще ведутся, однако, по всей видимости, в Джорджии сенаторов ждет второй тур.
Демократам удалось с перевесом в 2,2% перехватить место сенатора-республиканца от штата Пенсильвания. Это важный "колеблющийся" штат, где результаты для представителей обеих партий крайне важны.
Согласно результатам экзитполов, которые приводит телеканал CNN, ситуация складывается в пользу республиканцев, а большинство граждан США недовольны направлением движения страны и деятельностью президента-демократа Джо Байдена.
Опрос Reuters/Ipsos, проведенный на этой неделе, показал, что только 39% американцев одобряют деятельность Байдена.
Если республиканцы получат контроль над Конгрессом, то это даст им право блокировать большую часть стратегии администрации в следующие два года, включая противодействие российской агрессии в Украине, пишет Голос Америки. Некоторые республиканцы уже призвали сократить помощь Киеву. В администрации Байдена заверяют, что поддержка Украины останется "незыблемой и непоколебимой" и после промежуточных выборов в США.
В США избиратели голосуют на промежуточных выборах в Конгресс
Во вторник вечером в Соединенных Штатах начали закрываться избирательные участки на промежуточных выборах, в ходе которых будет определено, получат ли республиканцы контроль над Конгрессом, что даст им право блокировать большую часть стратегии администрации Джо Байдена в следующие два года.
Как пишет Голос Америки, из-за опасений по поводу высокой инфляции и преступности избиратели могут лишить демократов большинства в законодательной ветви власти, несмотря на предупреждения демократов об угрозе правам женщин на аборт и подрыве демократических норм.
Согласно опросу, который был проведен во вторник агентством Edison Research на участках для голосования, инфляция и аборты оказались главными проблемами, волнующими избирателей, причем трое из десяти назвали одну или другую из них своей главной заботой.
Первые избирательные участки закрылись в 18:00 по времени Восточного побережья США в Кентукки.
На голосование вынесены 35 мест в Сенате и все 435 мандатов в Палате представителей. Республиканцам необходимо завоевать пять дополнительных мест, необходимых для контроля над Палатой представителей, в то время как большинство в Сенате будет зависеть от результатов голосования в четырех штатах – Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Аризоне.
Официальные представители властей заявили, что они пока не увидели «конкретной или реальной угрозы» избирательной инфраструктуре. Власти на местах сообщили об отдельных проблемах по всей стране: в Луизиане была зарегистрирована угроза взрыва на избирательном участке, в округе Люцерн в Пенсильвании была отмечена нехватка бумаги для машин для голосования, а в округе Шампейн в Иллинойсе перестал работать вебсайт избирательной комиссии.
В округе Марикопа, штат Аризона, – ключевом поле битвы между республиканцами и демократами – официальные лица заявили, что занимаются ремонтом неисправных машин для подсчета голосов. Они пообещали, что каждый голос будет учтен.
Инцидент привел к заявлениям республиканцев о том, что поломка машин была совершена преднамеренно.
«Народ этого не потерпит!!!» - написал в собственной соцсети Truth Social бывший президент Дональд Трамп, не предоставив доказательств мошенничества при голосовании в Марикопе.
Эксперты сообщают о новых теориях заговора, распространяющихся через Твиттер через несколько дней после того, как компания уволила половину своих сотрудников, а новый владелец соцсети Илон Маск поддержал республиканцев.
Байден предупредил, что сотни кандидатов-республиканцев поддержали ложные утверждения Трампа о том, что его проигрыш Байдену в 2020 году был вызван массовыми фальсификациями.
«Они отрицают, что последние выборы были законными, – сказал Байден, принимая участие в программе радиостанции, чьей целевой аудиторией являются афроамериканцы. - Они не уверены, что примут результаты [выборов], если не выиграют».
Однако многие избиратели сказали, что их главным мотиватором стало недовольство инфляцией, которая достигла уровня в 8,2%, что является самым высоким показателем за последние 40 лет.
«Экономика в ужасном состоянии. Я виню в этом нынешнюю администрацию», – сказала в интервью «Рейтер» Бетани Хадельман, которая сообщила о голосовании за кандидатов-республиканцев в Альфаретте, штат Джорджия.
Опасения по поводу роста преступности также были фактором даже в традиционно продемократических районах, таких как Нью-Йорк, где действующий губернатор-демократ Кэти Хоукул столкнулась с серьезным вызовом со стороны республиканца Ли Зелдина.
«У нас есть преступники-рецидивисты. Они попадают в тюрьму и выходят оттуда через несколько часов или на следующий день», — сказал 35-летний Джон Дельсанто, помощник юриста, который проголосовал за Зелдина.
Результаты в гонках с небольшим разрывом могут оставаться неизвестны в течение нескольких дней или даже недель.
Согласно данным U.S. Election Project, более 46 миллионов американцев проголосовали в преддверии выборов по почте или лично, и власти нескольких штатов уже предупреждают, что для подсчета всех этих бюллетеней потребуется время. О том, какая партия будет контролировать Сенат, может не быть известно до потенциального второго тура выборов в Джорджии, который пройдет 6 декабря в случае, если ни один из кандидатов не заручится 50% голосов избирателей.
Палата представителей, контролируемая республиканцами, сможет блокировать законопроекты, приоритетные для демократов, такие как закрепление права на аборт и борьба с изменением климата. Республиканцы также могут инициировать дискуссию по поводу потолка государственного долга, что может потрясти финансовые рынки, а также начать расследование в отношении администрации и семьи Байдена.
Республиканцы будут иметь право заблокировать помощь Украине, если они вернут себе контроль над Конгрессом, но аналитики говорят, что они, скорее всего, лишь замедлят или сократят поток оборонной и экономической помощи.
Республиканский Сенат сможет отвергать кандидатуры, предлагаемые Байденом в качестве судей, в том числе места в Верховном суде, что усилит внимание к высшей судебной инстанции страны, которая становится все более консервативной.
Июньское решение Верховного суда отменить общенациональное право на аборт воодушевило избирателей-демократов по всей стране, временно укрепив надежды партии, что они смогут бросить вызов соперникам.
Однако продолжающийся рост цен вызвал недовольство избирателей, несмотря на один из самых сильных рынков труда в истории.
Опрос Reuters/Ipsos, проведенный на этой неделе, показал, что только 39% американцев одобряют то, как Байден выполняет свою работу. Некоторые кандидаты от Демократической партии намеренно дистанцировались от Белого дома, поскольку популярность президента серьезно снизилась.
Рейтинг Дональда Трампа также низок: всего 41% респондентов, принявших участие в отдельном недавнем опросе Reuters/Ipsos, заявили, что относятся к нему благосклонно.
Трамп, проголосовавший сегодня во Флориде, не раз намекал на третью президентскую гонку. В понедельник он сказал, что сделает «большое объявление» 15 ноября.
В колеблющихся штатах, таких как Невада, Аризона и Мичиган, республиканские кандидаты активно распространяют дезинформацию о фальсификациях на выборах в 2020 году, вызывая опасения у демократов относительно того, что в случае победы республиканцы могут помешать президентской гонке 2024 года.
Эти опасения смутили даже некоторых избирателей, склоняющихся к республиканцам, таких как 36-летний Генри Боуден, юрист из Атланты, который сказал, что проголосовал за смешанный состав кандидатов от республиканцев и демократов.
«Я действительно пытался не голосовать ни за кого из республиканцев, которые слишком зависят от Трампа и говорят всякую ерунду с отрицанием выборов. Я очень устал от этого», – сказал он.
В ФРГ прошли обыски в офисах банка UBS по делу Алишера Усманова
Полиция Германии провела обыски в отделениях крупнейшего швейцарского банка UBS - по делу российского миллиардера Алишера Усманова. Следственные действия прошли во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене.
Об этом сообщается во вторник со ссылкой на издание Der Spiegel. Федеральная прокуратура ФРГ подозревает Усманова в уклонении от уплаты налогов, нарушении законодательства о внешней торговле и отмывании денег.
Как отмечает «Немецкая волна», Алишер Усманов попал под санкции Европейского Союза после начала российской агрессии в Украине. Forbes оценивает его состояние в 14,6 миллиарда долларов США.
За последние несколько месяцев сотрудники немецкого Федерального ведомства по уголовным делам собрали почти сотню отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые предположительно имеют отношение к операциям Усманова. О сомнительных транзакциях, по информации в СМИ, власти извещал и банк UBS.
Что касается обысков в UBS, то следователей интересуют операции по счетам с 2018 по 2020 годы на общую сумму более 2 миллионов евро.
Представитель Усманова заявил журналистам, что бизнесмен невиновен, платит налоги в России и занимается благотворительностью. Der Spiegel пишет, что немецкие власти считают миллиардера плательщиком налогов в ФРГ, поскольку тот до войны подолгу жил в своей баварской резиденции на озере Тегернзе.
Правительство Казахстана предложило поправки в закон о гражданстве
Правительство Казахстана подготовило проект закона, по которому незнание казахского языка, истории и основ национального законодательства станет дополнительным основанием для отказа в получении или восстановлении гражданства страны.
Об этом сообщается во вторник со ссылкой на премьера Алихана Смаилова. Речь идет о поправках в закон «О гражданстве республики Казахстан».
Тема обсуждается на фоне наплыва в страну, как и в ряд других бывших советских республик, граждан России, многие из которых сменили место жительства после объявленной российскими властями в конце сентября частичной мобилизации на войну в Украине.
Недавно казахстанское руководство приводило сведения, что после 21 сентября, когда в России объявили мобилизацию, около 200 тысяч иностранцев обратились в Казахстане за индивидуальными идентификационными номерами. Они позволяют устроиться на работу и открыть счета в местных банках.
Комитет по внешним связям Европарламента принял отчет с поправками по Грузии
Комитет по внешним связям Европарламента принял годовой отчет по выполнению Грузией условий Соглашения об ассоциации с ЕС с компромиссными поправками, пишет SOVA. Доклад поддержали 47 евродепутатов, пятеро выступили против, двое воздержались.
Поправки были подготовлены отдельными европарламентариями и обнародованы днем ранее.
В модифицированном документе «выражается озабоченность тем, что глубокая поляризация продолжает оставаться определяющей чертой политической среды Грузии; В поправках содержится призыв ко всем заинтересованным политическим партиям воздержаться от любой раскольнической и агрессивной риторики, объединить свои силы, чтобы не ставить под угрозу главную цель вступления Грузии в Евросоюз путем реализации амбициозных демократических, правовых и антикоррупционных реформ; подчеркивает необходимость формирования и увеличения доверия между всеми политическими и институциональными игроками, а также между ними и грузинским народом; Ключевые положения соглашения от 19 апреля 2021 года, заключенного при посредничестве ЕС, по-прежнему представляют собой путь к укреплению демократии и верховенства права и снижению поляризации в Грузии, и поэтому находят отражение в повестке дня ассоциации ЕС-Грузия».
В поправках также выражается обеспокоенность выходом правящей партии «Грузинская мечта» из соглашения от 19 апреля и содержится призыв ко всем политическим силам выполнять свои обязательства в рамках соглашения.
Кроме того, в документе упоминается, что решение суда о привлечении к уголовной ответственности лидеров партии «Лело за Грузию» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и использование решения суда о лишении Джапаридзе парламентского мандата является ярким проявлением политизированности правосудия; Подчеркивается, что дальнейшее преследование политических лидеров будет противоречить заявленным намерениям уменьшить поляризацию.
Что касается вопроса о деолигархизации, то новые поправки касаются: «необходимости устранения чрезмерного влияния частных интересов в экономической, политической и общественной жизни, как одного из приоритетов, определенных комиссией, решение которого необходимо до предоставления Грузии статуса кандидата; Есть рекомендация устранить чрезмерное влияние частных интересов, особенно бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, в различных сферах политической, экономической и общественной жизни страны системным путем структурных и регуляторных реформ».
В новой версии поправок говорится, что «власти Грузии должны освободить бывшего президента Михаила Саакашвили и предоставить ему право пройти соответствующее лечение за границей по гуманитарным соображениям и в качестве средства снижения политической поляризации; Призывает власти Грузии прекратить политически мотивированные уголовные дела и пересмотреть текущие уголовные дела против работников СМИ и владельцев или близких родственников владельцев СМИ, критикующих власть».
В новой поправке вновь идет речь о необходимости пересмотреть дело гендиректора телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамия и выражено ожидание, что Служба внешних связей ЕС и представительство ЕС на месте продолжат мониторинг всех судебных разбирательств, связанных с политически мотивированными делами.
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