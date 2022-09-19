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Высокопоставленного талиба обменяли на американского инженера
В аэропорту Кабула – столицы Афганистана – обменяли американского инженера Марка Фрерихса на высокопоставленного участника исламистского радикального движения "Талибан" Башира Нурзая. Информацию об обмене подтвердили в администрации президента США.
Марк Фрерихс, ветеран военно-морских сил США, который более десяти лет работал инженером-консультантом и часто бывал в Афганистане, пропал в этой стране в феврале 2020 года. Как предполагается, его похитила сеть Хаккани, связанная с талибами. Вашингтон настаивал на освобождении Фрерихса, в том числе после того, как талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года, когда США вывели из страны основную часть своих войск. В апреле 2022 года было опубликовано видео, на котором Фрерихс умоляет о помощи.
Сестра Фрерихса Шарлин Какора поблагодарила власти США, в том числе президента Джо Байдена, за усилия по возвращению брата. Байден заявил, что лично говорил с Какорой, чтобы поделиться новостями об освобождении. "Наша первоочередная задача – обеспечить Марку здоровое и безопасное возвращение и предоставить ему необходимые пространство и время для возвращения в общество", – сказал Байден.
Фрерихса обменяли на Башира Нурзая, завербованного в 2001 году американцами в качестве агента. Нурзай был арестован в США в 2005 году за попытку контрабанды героина на сумму более 50 миллионов долларов. В 2009 году его приговорили к пожизненному заключению. Адвокат Нурзая утверждал, что его клиент не был торговцем наркотиками. Также он настаивал, что обвинения с Нурзая должны быть сняты, поскольку кураторы Нурзая – американские чиновники гарантировали ему, что он не будет арестован, когда прилетит в США.
После освобождения и возвращения в Афганистан Нурзай заявил, что провёл 17,5 лет в американской тюрьме в Гуантанамо и был там последним заключённым талибом.
- Ни одна страна в мире не признаёт правительство талибов в Афганистане. В марте 2022 года, после своего вторжения в Украину и начавшейся в ответ на него международной изоляции, Россия аккредитовала первого дипломата правительства талибов.
- Движение "Талибан" признано террористической организацией в России, Турции и Канаде.
Другие новости дня
Футболист московского «Динамо» решил выступать за сборную Грузии
20-летний футболист московского «Динамо», защитник Саба Сазонов вызван в молодежную сборную Грузии. Об этом сообщается на официальном сайте грузинской сборной.
Информацию прокомментировал вице-президент Федерации футбола Грузии Александр Иашвили.
«Вместе с тренерским штабом мы давно наблюдаем за Сабой Сазоновым. У нас и раньше была коммуникация с ним и c его семьей. Его мама – грузинка, он сам гражданин Грузии. Мы рады, что он высказал желание играть за молодежную сборную Грузии.
Он действительно талантливый игрок и будет значимой силой для нашей команды. Сейчас мы ждем начала тренировочного процесса. Молодежную сборную ожидают важные матчи в Португалии и Турции», – заявил Иашвили.
По информации российских СМИ, Сазонов получил приглашение в российскую молодёжку, но в последний момент отказался от него и поехал в грузинскую команду. Тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов назвал поведение защитника «Динамо» неприемлемым.
«Саба Сазонов наряду с другими игроками футбольного клуба «Динамо» получил вызов в молодежную сборную России на прошлой неделе. После окончания очередного тура РПЛ тренерский и административный штаб команды ждали привычного заезда футболистов на базу в Новогорске. Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова.
В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом. Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России», – приводит слова Галактионова ТАСС.
Издание «Чемпионат» пишет, что Российский футбольный союз вышел на Сазонова с предложением играть за сборную России раньше грузинской Федерации. Однако, по информации издания, грузинская Федерация «проявила себя гораздо активнее — пригласила игрока в Грузию, объяснила ему перспективы».
«После этого Сазонов принял предложение Грузии. К тому моменту, когда Сазонову пришёл вызов в молодёжную сборную России, он уже решил играть за грузинскую сборную», – сказал источник «Чемпионата».
Ранее сообщалось, что нападающий российского клуба «Сочи» Георгий Мелкадзе задумывается о том, чтобы сменить российское гражданство на грузинское и выступать за сборную Грузии.
В Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча Блинкен-Байрамов-Мирзоян
По инициативе американской стороны сегодня в Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов находятся в Нью-Йорке для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН.
Последний раз Мирзоян и Байрамов встречались 16 июля в Тбилиси. Это была их первая двусторонняя встреча. А в мае в Душанбе состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел с участием главы МИД России Сергея Лаврова.
В Абхазии медведь укусил 17-летнего россиянина. Подростка прооперировали
Врачи отделения детской травматологии и ортопедии горбольницы №20 в Ростове-на-Дону спасли руку 17-летнему местному жителю. Как сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко, подростка в самопровозглашенной республике Абхазия укусил медведь в зоопарке.
«Несчастный случай произошел с пациентом на отдыхе в Абхазии. Подросток, как и другие посетители, решил покормить медведя в зоопарке. Но животное схватило вместе с травой и его руку. Первую медицинскую помощь жителю донской столицы оказали местные врачи, после чего вместе с родными ростовчанин вернулся в Ростов-на-Дону», – написал Логвиненко в телеграм-канале.
Он отметил, что в детский травмпункт пациент поступил с частичной ампутацией мягких тканей ногтевой фаланги и открытым переломом фаланги. Было принято решение восстановить палец.
«Операция длилась час. Во время неё ликвидировали зараженные части и сделали пластику дефекта тканей. Молодой человек уже выписан – поврежденный палец постепенно заживает. Специалисты дают хороший прогноз», – добавил Логвиненко.
Сепаратисты в Донецке сообщили о 13 погибших в результате обстрела
В результате обстрела площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе на западе Донецка погибли 13 мирных жителей, среди них двое детей. Количество раненых уточняется. Об этом сообщил назначенный сепаратистами мэр Донецка Алексей Кулемзин.
За двадцать минут до этого Кулемзин предупредил о девяти снарядах калибром 155 миллиметров, выпущенных в сторону Куйбышевского района из посёлка Нетайлово в Донецкой области, находящегося под контролем украинской армии.
По словам главы самопровозглашённой ДНР Дениса Пушилина, под огонь попали остановка общественного транспорта, магазин и банк.
В социальных сетях распространяются фото и видео с места удара. На них видны трупы людей, обломки и пострадавшее здание.
Украина удар пока не комментировала.
- Донецк контролируется поддерживаемой Россией Донецкой Народной Республикой с 2014 года. Украинская армия удерживает позиции на окраинах Донецка. В последние месяцы город неоднократно подвергался артиллерийским обстрелам.
Сотрудников «Газпрома» обязали скинуться на помощь раненым в Украине
В распоряжении Радио Свобода оказался скриншот сообщения в мессенджере WhatsApp из чата сотрудников Ленского отдела охраны ПАО "Газпром" в Республике Саха (Якутия). В нем сотрудников компании обязывают перечислить 1000 рублей на помощь военным, раненым во время "специальной военной операции", потому что в местных больницах и госпиталях "катастрофически не хватает медикаментов".
"Уважаемые коллеги, за время проведения спецоперации появилось очень много в/служащих Дальневосточного военного округа, получивших различного рода ранения и травмы. Филиал ПАО Газпром, Дальневосточное межрегиональное управление ПАО Газпром в городе Хабаровске, вызвался оказать материальную помощь для закупки медикаментов, которых катастрофически не хватает в больницах и военных госпиталях. Необходимо на данный номер телефона осуществить перевод на сумму не менее 1000 рублей. После перевода средств на тот же номер по вотсапу необходимо отправить последние 4 цифры и свою фамилию. Это необходимо сделать, так как в дальнейшем будет сделан отчет для руководства отряда о том, сколько человек приняли активное участие по оказанию материальной помощи и количество тех, кто проигнорировал данную просьбу", – написано в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).
По словам источника Радио Свобода, приславшего скриншот в редакцию, в чате состоит около 100 сотрудников отряда охраны. По его словам, подобные чаты есть и у других отрядов. "Раньше сбор средств был добровольным, но на постоянной основе. Теперь он стал добровольно-принудительным", – пояснил этот человек, попросивший не называть его имя из соображений собственной безопасности.
В Дальневосточном межрегиональном управлении охраны Газпрома (ДВМУО) не ответили на звонок Радио Свобода, как и в профсоюзе этой организации. Из телеграм-канала профсоюза ДВМУО следует, что его члены уже собирали деньги российским военным, раненым в Украине и проходящим лечение в российских госпиталях. В результате таких акций в марте, мае и июне было собрано более полумиллиона рублей.
Министерство обороны России последний раз сообщало официальные данные о погибших и раненых в Украине военных 25 марта, по этим данным общее число российских потерь на тот момент превысило 5 тысяч человек. 5 сентября Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что по данным его ведомства потери российской армии в ходе украинской кампании достигают 25000 человек убитыми, а общие потери, включая раненых, пленных и отказавшихся участвовать в войне составляют около 80 тысяч.
31 августа "Газпром" остановил поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток" – как утверждалось, из-за планового техобслуживания. Газопровод должен был вновь частично заработать 3 сентября, но этого не произошло: в российской компании утверждают, что не могут обслуживать турбины импортного производства из-за санкций. Ранее из-за войны в Украине был заморожен проект газопровода "Северный поток-2". В конце июня акции "Газпрома" на российских биржах подешевели более чем на 30% из-за решения компании не выплачивать своим акционерам дивиденды в 2022 году.
Грузинские СМИ сообщают о возможном объединении проевропейских партий
Грузинские партии «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи - больше свободы» и «Дроа» могут создать новое проевропейское объединение. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».
Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» частично подтвердил информацию. Однако, по словам Георгия Вашадзе, речь пока не идет о предвыборной коалиции.
«Мы должны начать общее проевропейское движение, в котором будем сотрудничать со всеми прозападными силами. У нас – глубокое сотрудничество с этими политическими партиями, но это будет не только политическое движение, это должно быть широкомасштабное общественно-политическое движение, чтобы Грузия, находящаяся в тупике, спаслась от этой пророссийской силы, которая у власти (правящая партия «Грузинская мечта» – ред.)», – сказал Вашадзе.
Информацию опровергли члены «Лело» Саломе Самадашвили и Анна Нацвлишвили. Они говорят, что проевропейские силы и так сотрудничают по актуальным для страны вопросам.
Ранее крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» анонсировала протестные акции с требованием проведения в стране досрочных парламентских выборов.
Грузия планирует запустить производство военных дронов до конца года
Производство боевых и разведывательных беспилотников в Грузии начнется до конца года, заявил журналистам глава Минобороны страны Джуаншер Бурчуладзе.
По его словам, уже завершены формальные процедуры с польской компанией–производителем дронов.
«Продукция этой компании активно используется на практике. Мы создали частное предприятие совместно с компанией «Дельта» и к концу года запустим производство», – сказал Бурчуладзе.
Как сообщалось ранее, беспилотники планируется производить на базе военного научно-технического центра «Дельта», который принадлежит министерству обороны Грузии.
Байден вновь заявил, что США будут защищать Тайвань
Президент США Джо Байден в интервью американской телекомпании CBS заявил, что американские войска будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения на остров. Байден не в первый раз говорит о возможной вооружённой защите Тайваня, однако нынешнее заявление, как отмечает CBS - наиболее недвусмысленное.
На уточняющий вопрос корреспондента программы CBS "60 минут", означают ли слова президента, что американские военные будут напрямую участвовать в защите Тайваня, Байден ответил: "Да, если это будет беспрецедентное нападение". На вопрос, будут ли США действовать иначе, чем в случае российского вторжения в Украину, и направят на помощь Тайваню войска, президент ответил "Да".
Представитель Белого Дома напомнил, что Байден уже говорил о возможной защите Тайваня раньше - в Токио в начале этого года. Тогда американские представители заявили, что слова президента не означают смены политики Вашингтона по отношению к Тайваню. О том, что эта политика остаётся "прежней", Белый Дом говорит и сейчас.
Речь идёт о так называемой политике одного Китая, согласно которой Вашингтон признаёт в качестве китайского государства КНР, а не Тайвань (официально - Китайская Республика) и при этом не поддерживает возможную независимость Тайваня. Байден подтвердил, что Вашингтон придерживается этой политики. При этом ранее лидеры США избегали прямого ответа на вопрос о военной помощи Тайваню в случае вторжения КНР.
Власти в Пекине официально считают Тайвань мятежной провинцией и заявляют, что не исключают никаких вариантов воссоединения Китая. В реакции на слова Байдена представитель МИД КНР сказал, что Пекин готов принять "все необходимые меры", чтобы не допустить отделения Тайваня.
Ранее в этом году резкую реакцию Китая вызвал визит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
- В интервью Байден коснулся также темы войны в Украине и санкций против России - также в связи с Китаем. По его словам, в одном из телефонных разговоров с председателем КНР Си Цзиньпином президент США сказал, что Соединённые Штаты откажутся от инвестиций в Китай в случае, если Пекин будет помогать России обходить санкции. Как сказал Байден, в ходе войны Россия "оказалась не такой компетентной и способной, как многие думали".
- Президент США также заявил о завершении пандемии COVID-19. "Никто не носит маски. Все, кажется, в хорошем расположении духа. Так что времена меняются" - сказал Байден. Официально ВОЗ не заявлял о завершении пандемии. В США по-прежнему отмечаются десятки тысяч случаев заражения и сотни смертей в день, однако карантинные и ограничительные меры по большей части, как и во многих странах мира, отменены.
В Абхазии экс-министра культуры выпустили под домашний арест
Экс-министра культуры самопровозглашенной республики Абхазия Гудису Агрба выпустили под домашний арест.
Как сообщается на официальном сайте Сухумского городского суда, 12 сентября в суд поступило ходатайство старшего следователя следственной части следственного управления Генеральной прокуратуры Таркил А.Б. о продлении в отношении Гудисы Агрба меры пресечения в виде заключения под стражу. Агрба подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 157 и частью 4 статьи 157 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере) Уголовного Кодекса Абхазии.
«16 сентября 2022 года судья Сухумского городского суда Екатерина Тыркба отказала в удовлетворении этого ходатайства. В отношении Гудисы Агрба избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца – до 16 ноября 2022 года», – говорится в сообщении.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ об освобождении Гудисы Агрба от должности министра культуры в феврале текущего года. В апреле в отношении экс-министра культуры возбудили уголовное дело. По версии следствия, в результате преступных действий, совершенных Гудисой Агрба и его предположительным пособником, предпринимателем Надиром Джинал, министерству культуры был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 14 млн 300 тысяч рублей.
Украина заявила об обстреле Россией Южно-Украинской АЭС
В ночь на понедельник российские войска совершили ракетный обстрел Южно-Украинской атомной электростанции - утверждается в сообщении, опубликованном в телеграм-канале украинской компании "Энергоатом".
"Мощный взрыв произошёл всего в 300 метрах от реакторов АЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южно-Украинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи", - говорится в сообщении.
Все три энергоблока Южно-Украинской АЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.
Российское Минобороны пока не комментировало сообщение.
Южно-Украинская АЭС расположена на севере Николаевской области Украины, от линии фронта её отделяют более 100 километров. В первые дни вторжения российские войска пытались её достигнуть, однако потерпели неудачу.
Речь идёт об одной из четырёх действующих АЭС Украины. Одна из них - Запорожская - под контролем России. Её территория регулярно подвергается обстрелам, стороны обвиняют в них друг друга. Международное сообщество призывает к демилитаризации станции, то есть выводу с её территории российских военных, чтобы снизить риски ядерной катастрофы.
Вано Мерабишвили: «Судьба Грузии сейчас решается в Украине»
Судьба Грузии сейчас решается в Украине, считает бывший министр внутренних дел, экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили. По его словам, «изоляция путинской России неизбежна, и это рано или поздно приведёт к положительным результатам».
Мерабишвили провёл в заключении 6 лет и 9 месяцев и вышел на свободу в феврале 2020 года. С тех пор он редко появляется на публике. В сентябре текущего года Мерабишвили принял участие в прошедшем в Вильнюсе «Конгрессе свободной России» и дал интервью литовскому порталу Delfi.
Мерабишвили говорит, что после начала российского вторжения отправился в Украину и провел там три месяца, помогая «бывшим сотрудникам, которые хотели воевать». Он рассказал, что и сейчас большую часть времени находится в Украине, работая «по гуманитарной помощи, координации и другим вопросам».
Мерабишвили в интервью заявил: ему «очень стыдно», что Грузия не занимает по Украине «такую позицию, которую должна занять».
«Она не то чтобы проукраинскую позицию не занимает, она даже нейтральную позицию не занимает. В большинстве случаев политическое руководство Грузии больше ориентируется на Россию, чем на Украину. Это недальновидность грузинского политического руководства, потому что будущее за Украиной и Западом. Путин уже прошлый день, это уже исторически прошедшее, только нужно какое-то время. Мне очень жаль, что сейчас Грузия в такой плохой ситуации, как внутри, так и в международном отношении, и мне очень жаль, что мы отложили нашу полную интеграцию ЕС на несколько лет, потому что этот отказ дорого обойдётся нашему населению», – добавил он.
Политик также уверен, что грузинские власти могли бы активнее заняться урегулированием территориальных конфликтов.
«Символично, что Грузия требует вывода российских войск из Южной Осетии и Абхазии, а эти войска де-факто выведены и сейчас воюют в Украине. Там практически нет ни одного солдата. И если бы Грузия занимала сейчас нормальную политическую позицию, то облегчена была бы интеграция Абхазии в единое грузинское государство, потому что ситуация там очень изменилась. Но, к сожалению, грузинское правительство ничего не делает для интеграции этих территорий и ничего не делает для интеграции Грузии в ЕС. Потому что самый легкий путь, это именно интеграция в Европейское сообщество. Если Грузия станет членом ЕС, что вопрос Абхазии и Цхинвали будет решен в течение нескольких месяцев, максимум – года. Потому что ориентация Абхазии и Южной Осетии на Россию была основана на экономических причинах. Пока Россия была богаче Грузии, тогда сепаратистски настроенные граждане смотрели на Россию», – говорит он.
- Ближайший соратник экс-президента Михаила Саакашвили, бывший министр внутренних дел и экс-премьер Вано Мерабишвили отбывал наказание по ряду эпизодов. Ему выдвинули обвинения по делу о разгоне митинга 26 мая 2011 года, сокрытии улик по делу Сандро Гиргвлиани, расправе над депутатом Валерием Гелашвили, приобретении дачи в Квариати и подкупе избирателей.
В Лондоне сегодня пройдут похороны королевы Елизаветы II
В Лондоне сегодня пройдут похороны королевы Елизаветы II. Она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет, пробыв на престоле дольше всех в британской истории – более 70 лет.
В понедельник утром был прекращен доступ в Вестминстерский дворец для желающих проститься с умершим монархом. С 14 сентября дань уважения Елизавете II отдали тысячи британцев и граждан других стран. Они выстраивались в многокилометровые очереди, в которых приходилось стоять более 12 часов.
Из Вестминстер-холла гроб в сопровождении королевской семьи перенесут в расположенное неподалеку Вестминстерское аббатство, где в 11 утра местного времени начнется панихида, которая продлится час. В ней примут участие архиепископ Кентерберийский, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, представители конфессий. На поминальную службу приглашены две тысячи персон.
На похоронах Елизаветы II будут присутствовать около 500 глав государств и иностранных лидеров. Среди них – президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Официальные представители России не были приглашены на церемонию прощания с Елизаветой II – так же как представители Беларуси, Венесуэлы, Сирии, Афганистана и Мьянмы.
Знаменитые часы на британском парламенте - Биг-Бен - будет звонить каждую минуту, когда гроб с телом королевы будет покидать Вестминстерское аббатство на лафете, который 98 британских моряков доставят к Арке Веллингтона. Там гроб перенесут в катафалк, который отправится в Виндзорский замок, где в присутствии семьи и ближайших родственников королевы пройдет частная погребальная церемония. Елизавета II будет похоронена в гробнице рядом с супругом принцем Филиппом.
Би-би-си сообщает, что в Лондон по случаю похорон королевы могут приехать до одного миллиона человек. Такие данные предоставила компания Transport for London, ссылаясь на количество купленных билетов на пригородные поезда.
Британскую столицу ждёт один из самых больших логистических вызовов за её современную историю. Большинство главных улиц в центре города будет перекрыто с пяти утра.
В полиции Лондона заявили, что обеспечение порядка на мероприятиях в связи со смертью королевы — крупнейшая операция в истории этой службы. "Крупнее, чем Олимпиада-2012, крупнее, чем Платиновый юбилей королевы", — сказал представитель Скотленд-Ярда.
Это будет день эмоций и похоронных церемоний, подобных которым не было в Великобритании почти 60 лет, со времени последних государственных похорон в стране - похорон Уинстона Черчилля, отмечает Би-би-си.
Канада станет одним из немногих королевств Содружества, которые проведут собственную церемонию в день государственных похорон, сообщает Русская служба Би-би-си. Елизавета II посещала эту страну чаще, чем любую другую. В мероприятиях примут участие бывшие премьер-министры и генерал-губернаторы Канады, а также лидеры коренных народов. В Оттаве состоятся мемориальный и воздушный парады в честь покойной королевы и будет дан салют из 96 орудий.
Новым королём Великобритании провозглашён её сын Чарльз под именем Карл III.
Ахра Авидзба утверждает, что его не выпустили из «ДНР»
Командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба утверждает, что его не выпустили с контролируемой Россией территории Украины – так называемой «Донецкой народной республики».
Авидзба опубликовал видеообращение, в котором говорит, что направлялся в Москву, однако не смог пересечь границу т.н. «ДНР».
Он уверен, что инициатор ограничения, введенного 5-й Службой (Служба оперативной информации и международных связей) ФСБ РФ, – президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, которого он называет «временным президентом».
«Я все равно доеду до Абхазии, зря вы так себя ведете и, видать, не зря уже боитесь. Ждите», – обратился Авидзба к Бжания.
- Ахра Авидзба участвует в военных действиях на Донбассе с 2014 года, является героем самопровозглашенной «ДНР». В конце января 2021 года Служба безопасности Украины объявила Авидзба в розыск. В заявлении говорилось, что гражданин РФ Ахра Авидзба (по прозвищу «Абхаз») в 2014 году стал основателем и долгое время возглавляет незаконное вооруженное формирование «Интернациональная бригада «Пятнашка».
- Авидзба был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой президента Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября того же года он написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 4 марта 2021 года Авидзба вместе с его донецкими друзьями задержали в Абхазии. Их обвинили в незаконном хранении и сбыте оружия группой лиц по предварительному сговору. При этом в абхазской Службе госбезопасности заявили об оперативной информации – якобы Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота». По данной статье обвинение Авидзба не предъявили. В июне его приговорили к условному сроку и освободили из зала суда.
Пелоси и Пашинян коснулись вывода азербайджанских подразделений с территории Армении
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили повестку армяно-американских отношений, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Эту информацию о встрече сообщила правящая партия «Гражданский договор» со ссылкой на премьер-министра.
Посольство США в Ереване сообщило, что спикер Палаты представителей США и члены делегации Конгресса побеседовали с Пашиняном и о других приоритетных вопросах, в частности, о «наших общих обязательствах в направлении продвижения демократии, мира и стабильности в регионе».
«Поддержка демократии в Армении, резолюция о признании Геноцида армян, противостояние Турции в вопросе Нагорного Карабаха - в этих и во всех других отношениях мы друзья Армении. Мы здесь из уважения к Вашему правительству», - согласно пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, заявила Нэнси Пелоси.
Обратив внимание на то, что Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию, сложившуюся в результате азербайджанской агрессии, Никол Пашинян выразил надежду, что эта ситуация должна оставаться в повестке дня Совбеза ООН. «И в этом плане, конечно, мы надеемся на поддержку США», - добавил он.
Никол Пашинян и Нэнси Пелоси коснулись проявленной Азербайджаном агрессии в отношении суверенной территории Армении и вывода азербайджанских подразделений с территории Армении.
Согласно Генштабу ВС Армении, после последних столкновений на границе вместо 11-12 километров азербайджанские войска сейчас находятся в 4-4,5 километрах от армянского города Джермук. А премьер-министр Армении с трибуны парламента сообщил, что Азербайджан, помимо 40 квадратных километров, оккупированных в мае 2021 года, после последних событий оккупировал еще 10 квадратных километров территории Армении.
В ходе встречи спикера Палаты представителей Конгресса США с премьер-министром Армении были обсуждены также возможности разблокирования транспортных инфраструктур региона, вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Сегодня ранее Нэнси Пелоси принял спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.
Делегация во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США прибыла в Ереван вчера вечером. Сегодня на пресс-конференции со спикером НС Аленом Симоняном Пелоси решительно осудила нападение Азербайджана на Армению и сообщила, что в Конгрессе готовится законопроект, осуждающий это нападение.
Азербайджан осуждает заявления Нэнси Пелоси
Министерство иностранных дел Азербайджана осудило заявления спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, прозвучавшие в Ереване.
«Безосновательные и несправедливые обвинения Пелоси в адрес Азербайджана неприемлемы», - заявили в МИД Азербайджана, добавив, что подобные высказывания являются серьезным ударом по нормализации армяно-азербайджанских отношений.
«Подобные односторонние шаги и безосновательные заявления служат не укреплению хрупкого мира в регионе, а, наоборот, нагнетанию напряженности», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства, передает Радио Пзатутюн.
Высокопоставленный американский представитель в Ереване строго осудила «смертоносные удары и нападения Азербайджана на территорию Армении», отметила, что конфликт не может иметь военного решения, говорила также о мирном и долгосрочном урегулировании нагорно-карабахского конфликта, который, по мнению Баку, уже решен.
Демократия, суверенитет и территориальная целостность Армении являются важными вопросами для США, и Соединенные Штаты хотят оказать действенную поддержку в этом направлении, заявила Нэнси Пелоси.
СМИ: Россия перебросила в Украину системы ПВО из-под Петербурга
Россия перебрасывает в Украину системы ПВО и зенитные ракеты из окрестностей Санкт-Петербурга. Это утверждает в воскресенье финское издание Yle. Оно публикует спутниковые снимки, свидетельствующие о переброске большого числа систем ПВО из района Санкт-Петербурга в южном направлении.
От Петербурга до границы с Украиной более 1000 километров.
Как пишет Yle, Санкт-Петербург долгое время был окружен защитным кольцом из 14 баз ПВО. Издание оценивает этот район ПВО как один из мощнейших в России. Сейчас несколько из них стоят практически пустыми - на фоне намерения Финляндии вступить в союз НАТО, который в России рассматривают как враждебный.
Как утверждает издание, еще летом с базы в районе Зеленогорска на Карельском перешейке, к северо-западу от Санкт-Петербурга, исчезли как пусковые установки, так и ракеты. По данным спутниковых снимков, в целом оборудование исчезло в последнее время с 4-х баз. Военный эксперт Марко Эклунд считает, что речь не идет о существенном ослаблении ПВО Санкт-Петербурга, поскольку вывезены были главным образом более старые комплексы С-300, а современные комплексы С-400 остались на своих местах.
Ранее, по словам Эклунда, фиксировалась переброска комплексов С-300 в Украину из других районов России, в частности с базы в Воронеже.
Украинские военные утверждали, что Россия использует в войне ракеты С-300 не только как средства ПВО, но и как ракеты «земля-земля», для ударов по наземным целям.
Члены СПЧ просят разъяснений об отправке заключенных на войну
Шестеро членов Совета по правам человека при президенте России попросили генерального прокурора Игоря Краснова разъяснить, на каком основании заключенных, которые направляются воевать в Украину, освобождают из мест лишения свободы.
В обращении, которое подписали члены СПЧ Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Ева Меркачева, Владимир Ряховский и Николай Сванидзе, говорится, что, согласно широко распространяемой информации, «сейчас по всей России тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления направляются в Украину участвовать в специальной военной операции». Об этом, в частности, говорилось и в передаче «Бесогон» на телеканале «Россия-1». В обращении отмечается, что, по закону, заключенного могут освободить или на основании помилования президентом, или условно-досрочно по решению суда, или по амнистии решением Госдумы (амнистия в России в последнее время не объявлялась). Авторы письма не понимают, на каком из этих оснований освобождают заключенных для участия в войне в Украине, если информация об их отправке на войну верна.
В последние недели неоднократно публиковались сообщения о том, что заключенных российских колоний, прежде всего строгого режима, где содержатся осужденные за тяжкие преступления, вербуют для участия в войне в Украине в составе так называемой «ЧВК Вагнера», причем вербовкой занимается лично Евгений Пригожин, которого связывают с этой организацией. На прошлой неделе было опубликовано видео из колонии с участием человека, чрезвычайно похожего на Пригожина, который обещал заключенным помилование за отправку на фронт. Он сам не подтвердил и не опроверг, что на видео именно он, но отметил, что вопрос стоит так или в войне будут участвовать «ЧВК и зэки», или дети задающихся вопросами о правомерности действий вербовщиков россиян.
Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова со ссылкой на свои источники утверждает, что на войну было завербовано уже более трех тысяч заключенных, многие из них погибли. ФСИН и другие ведомства вербовку не комментировали.
Пелоси и Пашинян обсудили вопросы повестки армяно-американских отношений
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили повестку армяно-американских отношений, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Информацию о встрече сообщает правящая партия «Гражданский договор» со ссылкой на премьер-министра.
Посольство США в Ереване сообщает, что спикер Палаты представителей США и члены делегации Конгресса побеседовали с Пашиняном и о других приоритетных вопросах, в частности, о «наших общих обязательствах в направлении продвижения демократии, мира и стабильности в регионе».
Правительство пока подробностей о встрече не сообщило.
Сегодня ранее Нэнси Пелоси принял спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.
Делегация во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США прибыла в Ереван вчера вечером. Сегодня на пресс-конференции со спикером НС Аленом Симоняном Пелоси решительно осудила нападение Азербайджана на Армению и сообщила, что в Конгрессе готовится законопроект, осуждающий это нападение.
ЕС может лишить Венгрию 7,5 миллиардов евро
Европейская комиссия в субботу рекомендовала Совету ЕС заморозить около 7,5 миллиардов евро, предназначенных для Венгрии, в связи с подозрениями в коррупции и беспокойством относительно верховенства права в стране. Это первый подобный случай в истории ЕС.
Возможность не выделять средства из европейских фондов странам, в которых подрывается верховенство права и демократические принципы, страны ЕС одобрили около 2-х лет назад - несмотря на возражения Венгрии и Польши. Член Еврокомиссии, отвечающий за вопросы бюджета, Йоганнес Ган заявил, что Будапешт должен решить проблемы, которые вызвали вопросы у Еврокомиссии, до 19 ноября. Он обратил внимание прежде всего на недостаточные меры, которые принимают власти Венгрии по борьбе с коррупцией и конфликтами интересов, отметив, что в таких условиях нельзя поручиться за то, что средства ЕС пойдут по назначению.
Многочисленные неправительственные организации, другие страны ЕС, венгерская оппозиция критикуют правительство Виктора Орбана и по другим основаниям - обвиняя его в авторитарных тенденциях, подавлении НКО, ограничении прав ЛГБТ и женщин, подчинению себе судов и СМИ. Европарламент на днях принял резолюцию, в которой констатировал, что Венгрия сейчас перестала быть полноценной демократией и превратилась в «электоральную автократию».
Представитель венгерских властей заявил, что Будапешт намерен выполнить все 17 обязательств, которые он взял на себя в ходе переговоров с Еврокомиссией. Речь идет, помимо прочего, о создании специализированного антикоррупционного агентства, а также внести ряд изменений в законодательство. В Будапеште считают, что этого будет достаточно, чтобы не потерять финансирование.
Виктор Орбан, находящийся у власти более 10 лет, по многим политическим вопросам занимает позицию, отличающуюся от позиции большинства лидеров стран ЕС. Речь идет и об отношении к войне в Украине. Осуждая российскую агрессию, Венгрия отказывается поставлять Киеву оружие, а также критикует санкции ЕС в отношении Москвы, блокируя или пытаясь заблокировать ряд предложений по их ужесточению.
Кыргызстан сообщил о возросшем числе жертв после обстрела границы
Минздрав Кыргызстана сообщил, что число жертв в результате столкновений на кыргызско-таджикской границе 16-17 сентября выросло до 46 человек, среди них 15-летняя школьница. Пострадали 134 человека.
19 сентября в Кыргызстане объявлен национальный траур. Учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и трансляции в этот день.
МИД Таджикистана сегодня также официально сообщил о гибели более 30 соотечественников. Радио Озоди со ссылкой на свои источники писало, что жертвами столкновений стали 39 человек, в том числе мирные жители.
На фоне обострившегося конфликта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Они обсудили обстановку на кыргызско-таджикской границе, говорится на сайте Кремля.
Сообщается, что Путин «призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами».
- Ситуация на границе двух стран резко обострилась 14 сентября. Стороны возложили ответственность за очередной виток противостояния друг на друга. Ночь на субботу прошла без крупных инцидентов после достигнутого днем соглашения о прекращении огня. Однако 17 сентября стороны заявили о возобновлении стрельбы на границе.
В Ереване проходят различные акции - с требованием выхода из ОДКБ и приветствующие Пелоси
Граждане с плакатами подобного содержания собрались возле арт-центра «Гафесчян», где Пелоси выступила с речью, а требующие выхода из ОДКБ - на площади Свободы, сообщает Радио Азатутюн.
По случаю визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереване проходят различные акции, участники которых приветствуют американского представителя, требуют от США принять меры против агрессии Азербайджана, а также требуют от властей Армении выхода из ОДКБ.
Граждане с плакатами подобного содержания собрались возле арт-центра «Гафесчян», где Пелоси выступила с речью, а требующие выхода из ОДКБ - на площади Свободы.
Этот военный блок, членом которого является Армения, в ответ на просьбу Еревана о помощи направил в Армению мониторинговую группу.
Первая группа миссии ОДКБ во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ Анатолием Сидоровым вчера провела наблюдение на нескольких участках границы Армении и Азербайджана.
Сидоров сказал, что на армяно-азербайджанской границе, а также на таджикско-киргизской границе возникла неприятная для ОДКБ ситуация.
Первая группа миссии ОДКБ прибыла в Армению два дня назад, а генеральный секретарь организации Станислав Зась прибудет на следующей неделе.
После того, как в начале недели начались интенсивные боевые действия на границе, официальный Ереван обратился в ОДКБ, Совбез ООН и к РФ. ОДКБ приняло решение направить миссию для оценки ситуации на месте.
Через несколько дней после фактического отказа ОДКБ и России оказать военную помощь Армении армянские власти начали на высоком уровне высказывать недовольство структурой и прямо обвинять возглавляемый Россией блок в бездействии.
Президент Грузии заявила, что Россия должна ответить за зверства в Изюме
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с категорическим осуждением действий российской стороны в Изюме, назвав их «военным преступлением».
«Решительно осуждаю зверства, совершенные Россией в Изюме. На эти военные преступления должен быть дан юридический ответ. Украина не падет и будет мир! #SlavaUkraini», - пишет Зурабишвили в Twitter.
Украинские войска освободили Изюм и ряд других городов Харьковской области в начале сентября в ходе стремительного контрнаступления. Изюм был захвачен российской армией в начале апреля и вплоть до освобождения использовался как одна из главных баз снабжения войск на донбасском фронте.
Во время наступления украинские войска обнаружили в лесу за городом сотни деревянных крестов, большинство из которых обозначены просто номерами, пишет агентство «Новости-Грузия». В настоящее время в Изюме продолжается эксгумация тел из массового захоронения.
Эксперты уже извлекли останки 22 погибших гражданских и 17 военнослужащих ВСУ из братской могилы, сообщили в Нацполиции Украины. Часть погибших могут также находиться в разрушенных домах, во время оккупации завалы никто не разбирал.
В Москве заявили, что не имеют никакого отношения к страшным находкам в Изюме. Российское правительство все эти месяцы продолжает отрицать нападения на мирных жителей, обвиняя Украину и Запад в фабрикации доказательств.
Алла Пугачева попросила Минюст включить ее в ряды «иноагентов»
Алла Пугачева опубликовала 18 сентября пост в социальных сетях с призывом включить ее в списки «иностранных агентов». Таким образом певица впервые открыто высказалась о российском вторжении в Украину и поддержала позицию Максима Галкина, выступающего против войны.
«Я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова», - говорится в обращении Пугачевой к Минюсту.
16 сентября Минюст внес комика Максима Галкина – мужа Аллы Пугачевой – в список физических лиц, выполняющих функцию так называемых иностранных агентов. Из сообщения на сайте ведомства следует, что Галкин занимается политической деятельностью, получая за это деньги с Украины.
С первых дней военного вторжения в Украину Галкин выступал с осуждением войны. «Вы молитесь о мире в Пасху и одновременно посылаете крылатые ракеты в жилые дома», – обратился Галкин к российским официальным лицам после обстрела Одессы. Кроме того, Галкин сообщил, что планирует дать концерты в Израиле, собирая помощь украинским беженцам.
Комментируя позицию актера, в начале сентября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Галкин «делал очень плохие заявления». «Ему явно с нами не по пути», - добавил он.
Эрдоган снова требует признать территориальную целостность Азербайджана
Президент Турции сообщил, что 20 сентября собирается отправиться в Азербайджан для участия в открытии аэропорта в Зангелане. Об этом Реджеп Эрдоган сообщил журналистам вчера после состоявшегося в Самарканде саммита, в рамках которого он встретился с президентами России и Азербайджана, передает Радио Азатутюн.
«Что касается Карабаха, важно, чтобы все страны региона продемонстрировали безоговорочную и четкую поддержку территориальной целостности Азербайджана», - сказал Эрдоган.
Других подробностей о предстоящем визите в данный момент не сообщается.
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