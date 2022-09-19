Высокопоставленного талиба обменяли на американского инженера

В аэропорту Кабула – столицы Афганистана – обменяли американского инженера Марка Фрерихса на высокопоставленного участника исламистского радикального движения "Талибан" Башира Нурзая. Информацию об обмене подтвердили в администрации президента США.

Марк Фрерихс, ветеран военно-морских сил США, который более десяти лет работал инженером-консультантом и часто бывал в Афганистане, пропал в этой стране в феврале 2020 года. Как предполагается, его похитила сеть Хаккани, связанная с талибами. Вашингтон настаивал на освобождении Фрерихса, в том числе после того, как талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года, когда США вывели из страны основную часть своих войск. В апреле 2022 года было опубликовано видео, на котором Фрерихс умоляет о помощи.

Сестра Фрерихса Шарлин Какора поблагодарила власти США, в том числе президента Джо Байдена, за усилия по возвращению брата. Байден заявил, что лично говорил с Какорой, чтобы поделиться новостями об освобождении. "Наша первоочередная задача – обеспечить Марку здоровое и безопасное возвращение и предоставить ему необходимые пространство и время для возвращения в общество", – сказал Байден.

Фрерихса обменяли на Башира Нурзая, завербованного в 2001 году американцами в качестве агента. Нурзай был арестован в США в 2005 году за попытку контрабанды героина на сумму более 50 миллионов долларов. В 2009 году его приговорили к пожизненному заключению. Адвокат Нурзая утверждал, что его клиент не был торговцем наркотиками. Также он настаивал, что обвинения с Нурзая должны быть сняты, поскольку кураторы Нурзая – американские чиновники гарантировали ему, что он не будет арестован, когда прилетит в США.

После освобождения и возвращения в Афганистан Нурзай заявил, что провёл 17,5 лет в американской тюрьме в Гуантанамо и был там последним заключённым талибом.