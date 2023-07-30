WSJ: Эр-Рияд проведет переговоры по Украине без участия России

Саудовская Аравия собирается провести переговоры между Западом, Украиной и ключевыми развивающимися странами в начале августа. Среди участников –Индонезия, Египет, Мексика, Бразилия, Чили и Замбия. Россия не приглашена. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, встреча нужна для того, чтобы Запад мог заручиться поддержкой крупных развивающихся стран, многие из которых придерживаются нейтралитета по отношению к войне России против Украины.

Саудовская Аравия, по словам дипломатов, была выбрана для проведения переговоров в том числе для того, чтобы убедить Китай, который поддерживает тесные связи с Москвой, принять в них участие.

Украинские и западные чиновники считают, что совместные усилия смогут привести к мирному саммиту в конце этого года, на котором лидеры договорятся об общих принципах урегулирования конфликта. Эти принципы, по словам источников, должны помочь в проведении переговоров между Россией и Украиной в пользу Киева.

В июне на закрытой встрече в Копенгагене, как говорят источники издания, Киев пытался убедить развивающиеся страны поддержать мирный план президента Владимира Зеленского из 10 пунктов. Он, в частности, предполагает, что какие-либо переговоры могут начаться только после возвращения всех занятых Россией территорий, включая аннексированный Крым, и вывода российских войск из всех оккупированных ими регионов.

Развивающиеся страны заявили, что готовы обсуждать общие принципы, но не могут поддержать план Зеленского, отмечают журналисты.

Москва информацию The Wall Street Journal пока не комментировала.