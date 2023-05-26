WSJ: Китайская делегация предлагала ЕС признать аннексию Донбасса

Китайская делегация во время своего европейского турне убеждала страны Евросоюза признать аннексию Россией оккупированных территорий в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительствах стран ЕС. По их словам, Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и зафиксировать границы по состоянию на сегодняшний день.

Как сказал один из дипломатов, присутствовавших на переговорах, европейская сторона ответила, что не заинтересована в заморозке конфликта и по-прежнему считает главным условием его урегулирования вывод российских войск с территории Украины. По мнению другого дипломата, Пекин таким образом пытается проверить на прочность единство Запада в отношении поддержки Украины.

Сотрудники дипломатических ведомств считают, что главный интерес Китая в том, чтобы Россия не проиграла украинскую войну и не применила ядерное оружие.

В феврале Китай представил свой план окончания войны между Россией и Украиной. В нём КНР призвала уважать суверенитет всех стран, согласно международному законодательству и принципам Устава ООН. Пекин настаивает на гарантиях суверенитета и территориальной целостности всех государств. План критиковали за расплывчатость и отсутствие конкретных предложений.

16 мая делегация Китая во главе со спецпредставителем МИД Ли Хуэем прилетела в Киев, где провела встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Кулеба отметил важность участия Китая в мирных переговорах, но продчеркнул, что Украина не принимает никаких предложений, предусматривающих потерю ее территорий или замораживание конфликта. Об этом же заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.

После этого Ли Хуэй посетил Польшу, Францию, Германию и Бельгию, где расположены штаб-квартиры Еврокомиссии и НАТО. Сегодня, 26 мая, он должен прилететь в Москву для встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.