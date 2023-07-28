WSJ: Путин игнорирует запросы Эрдогана о переговорах по зерну

Президент России Владимир Путин не ответил на запросы турецкого президента Реджепа Эрдогана о проведении переговоров вокруг продления зерновой сделки, из которой Москва вышла 17 июля. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков и источники в дипломатических кругах.

После выхода России из соглашения по зерну Эрдоган неоднократно говорил, что хочет обсудить с Путиным возобновление сделки, но о каких-либо контактах президентов не сообщалось. Дипломаты рассказали изданию, что Анкара пытается вести переговоры о сделке с Кремлем по другим каналам связи.

Собеседники The Wall Street Journal утверждают, что Кремль отказался от продления зерновой сделки после того, как Турция вернула Украине командиров полка «Азов». Защитники «Азовстали» в Мариуполе сдались в плен весной и в результате обмена были вывезены в Стамбул. По условиям обмена они должны были оставаться в Турции до конца войны.

Кроме того, недовольство Москвы вызвало одобрение Эрдоганом заявки на прием в НАТО Швеции, пишет издание.

Решение России выйти из зерновой сделки, по мнению The Wall Street Journal, может вызвать дипломатическую напряженность с двумя наиболее влиятельными партнерами Москвы – Анкарой и Пекином. Китай, в частности, был самым крупным покупателем продовольствия, поставляемого на мировые рынки в рамках зерновой сделки.