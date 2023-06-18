WSJ: российские пленные рассказали о потерях и угрозах расстрела «своими»

Взятые в плен в Украине российские военнослужащие рассказали журналистам The Wall Street Journal о высоких потерях при отражении наступления украинской армии, о низком боевом духе в российской армии и об угрозах расстрелом в случае отступления. Материал WSJ пересказывает издание «Агентство».

Военнопленные, которые, как утверждается, сейчас содержатся в Краматорске, говорят, что добровольно сдались в украинский плен во время боев в районе Великой Новоселки на западе Донецкой области - там украинские военные в последние дни перешли в наступление, заняв несколько населенных пунктов. Среди опрошенных изданием пленных как военнослужащие-контрактники, так и мобилизованные и добровольцы. WSJ утверждает, что журналисты подтвердили их личность.

Один из пленных, по его словам, ранее был осужден за торговлю наркотиками и подписал контракт с отрядом «Шторм Z», чтобы после шести месяцев на передовой выйти на свободу. Именно он утверждает, что бойцам его отряда, в основном завербованным среди заключенных, запрещали отступать под угрозой расстрела собственными отрядами. По его словам, после начала украинского наступления он и другие раненые российские бойцы кричали украинским военным, что хотят сдаться, поскольку опасались расстрела в случае отступления. Еше один пленный говорит, что в российской армии низкий боевой дух, и утверждает, что не хочет попасть под обмен, поскольку опасается, что в случае возвращения в Россию его будут преследовать. Каких-либо дополнительных подтверждений рассказов пленных, кроме их слов, нет.

Все опрошенные изданием пленные говорят о больших потерях обеих сторон конфликта. Такой же информацией располагает, в частности, британская военная разведка, по ее данным, потери россиян, вероятно, достигли наивысшего уровня с марта нынешнего года.

При этом президент России Владимир Путин за последние дни несколько раз заявил, что потери украинской армии в разы превышают российские - говоря даже о соотношении потерь 1 к 10. Минобороны России также приводит высокие цифры потерь, которые якобы понесла Украина, в особенности в военной технике. Только за последние сутки, по утверждениям Минобороны, украинская армия потеряла около 100 единиц бронетехники. При этом о российских потерях военное ведомство не сообщает. Проверить, соответствуют ли заявления Минобороны действительности, в условиях активных боевых действий невозможно; имеющиеся данные OSINT-аналитики их не подтверждают.