11-я колонна ЧВК «Вагнер» прибыла в Беларусь, впервые с бронетехникой

В Беларусь из России 25 июля въехала очередная, 11-я по счету колонна наемников ЧВК «Вагнер». В ней - в отличие от первых 10 колонн - замечена бронетехника. Об этом сообщает оппозиционный проект, отслеживающий военную активность в Беларуси, «Беларускі Гаюн».

Согласно сообщению, в колонне около 30 единиц автомобильной техники, в том числе 6 бронеавтомобилей «Щука». «Беларускi Гаюн» называет «Щуки» отличительной техникой вагнеровцев.

По всей видимости, колонна направляется в полевой лагерь ЧВК в деревне Цель Могилевской области. Туда за последний месяц, прошедший с вооруженного похода ЧВК «Вагнер» на Москву, по оценкам, перебрались более 2,5 тысяч наемников. Такой техники, как танки и РСЗО, ранее бывшие на вооружении «Вагнера», у них с собой нет.

23 июля на встрече в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко сказал, что прибывшие в страну наемники «Вагнера» «просятся на Запад», намекнув, что они хотят устроить какие-то акции на польской территории. Путин никак не прокомментировал слова Лукашенко, только улыбнулся. Страны НАТО ранее выражали обеспокоенность в связи с прибытием наемников в Беларусь.