Я узнал из СМИ, что в Чорчана установили блокпост – экс-министра обороны допросили в прокуратуре

Прокуратура допросила бывшего министра обороны Грузии Левана Изория по вопросу возведения полицейского блокпоста в селе Чорчана, недалеко от разделительной линии, в период пребывания Георгия Гахарии на посту министра внутренних дел.

«У меня не было никакой информации ни в рамках неофициального, личного общения, ни, тем более, в официальных форматах, будь то заседание правительства или, тем более, в рамках Совета безопасности. Никакого обсуждения такого не было. Главная ответственность лежит на том, кто принял решение, особенно когда этим лицом становится премьер-министр. Какая нужна инициатива? Автор инициативы – он сам, и он несёт ответственность», – заявил Изория 23 июля журналистам после допроса.

Бывший министр также заявил, «спустя несколько дней после открытия КПП» он уже не занимал свою должность:

«Поэтому у меня не было возможности что-либо прояснить», — сказал он.

КПП был открыт 24 августа 2019 года, а 11 сентября Леван Изория был назначен главой Службы разведки. Позже, 13 ноября того же года, он был назначен секретарём Совета национальной безопасности. С 1 марта 2020 года Изория занимал пост посла Грузии в Германии. С 2025 года он является советником Ираклия Кобахидзе по вопросам образования и науки.

Бывшие соратники экс-министра внутренних дел и премьер-министра Георгия Гахария, нынешние лидеры и члены «Грузинской мечты», утверждают, что Гахария «принял одностороннее решение» построить полицейский блокпост в селе Чорчана недалеко от разделительной линии шесть лет назад. Как утверждают в партии, в результате были потеряны территории, и страна оказалась на грани войны. Партия также обвиняет Гахария в преднамеренном провоцировании войны.

Спорная следственная комиссия, созданная в парламенте, начала обсуждать вопрос о блокпосте Чорчана 14 апреля и допросила самого Георгия Гахария.

Напомним, официальная цель парламентской комиссии под руководством Теи Цулукиани — расследование преступлений, совершённых в период правления предыдущей власти. Однако её мандат распространяется и на события, произошедшие после 2012 года. В частности, комиссия рассматривает ответственность бывшего премьер-министра Георгия Гахария за установку полицейского поста в селе Чорчана в 2019 году.

Против Гахария официально не выдвинуты обвинения, однако «Грузинская мечта» обвиняет его в жестком разгоне митинга в 2019 году и потере территорий после установки полицейского поста в селе Чорчана.